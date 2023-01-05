Журова — о критике фотографии эстонских футболистов с Карпиным: «Это полнейший идиотизм. Это политическая история»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что эстонские футболисты извинились за фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Это полнейший идиотизм. У спортсменов другие отношения, другое братство. Во время фото эстонцы не думали о политике, а думали о том, как сфотографироваться с Карпиным, с которым хорошо общаются или даже дружат. Я в детстве, например, бегала за спортсменами, которые были крутые в своем виде спорта и ни на что не ориентировалась. А про фотографии эстонских футболистов с Карпины год назад никто ничего не сказал, как и через два-три года, но именно сейчас этого делать нельзя, в этом и заключается абсурдность всей ситуации. Это чисто политическая история», — сказала Журова «СЭ».

31 декабря бывший футболист сборной Эстонии Андрей Степанов опубликовал в соцсетях фотографию со встречи с участием уроженца эстонского города Нарва Карпина и ряда бывших и действующих игроков национальной команды.

Эстонских футболистов раскритиковала организация футбольных болельщиков MTU Jalgpallihaigla, хотя президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не стал осуждать игроков за эту встречу.