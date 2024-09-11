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Журова — о побеге вратаря Шелихова: «Это говорит об ограничении прав спортсменов на Украине»

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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на побег украинского вратаря Дениса Шелихова из страны.

«Подобные случаи свидетельствуют об ограничении прав спортсменов на Украине. Ограничение по выезду, по документам. Зная, что кто-то куда-то собрался, там это сразу же отслеживают. Поэтому, не удивляюсь, что людям приходится вот таким образом покидать страну. Конечно, это абсурд. Европейскому сообществу стоит призадуматься об этом. Потому что, это ненормально.

Но сами украинские спортсмены никогда не признаются в том, что их права ограничены. Они живут там, выполняя определенные запросы общества, политиков и руководителей. За примером далеко ходить не надо, вспомните, как украинский паралимпиец Александр Литвиненко оскорбил россиянина Евгения Торсунова", — заявила Журова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 35-летний украинец переплыл реку Тису, чтобы попасть в Румынию, откуда отправился в Беларусь и подписал контракт с мозырской «Славией».

Денис Шелихов. Украинец переплыл реку в ластах ради перехода в белорусский клуб. Он готовил побег два месяца

Источник: РБ Спорт
Футбол
Светлана Журова

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