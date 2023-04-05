Журова — о заявлении Чеферина по будущему сборной России: «УЕФА более политизирован, чем другие федерации»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление главы УЕФА Александера Чеферина по поводу допуска российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Президент организации высказал мнение, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в этом вопросе.

«УЕФА более политизирован, чем другие федерации. Он зависит от мнения европейских политиков. Все клубы, принимающие решения или влияющие на футбол, находятся в Европе. Поэтому на УЕФА более жесткое давление от президентов европейских стран. Футбол вещь такая. Мы же не знаем, какой компромат на кого есть. Мы же не знаем, чем их там держат, чтобы они не принимали решения. Потом на футболе, в отличие от фехтования, сложнее обеспечить безопасность болельщиков. Это очень серьезная нагрузка на организаторов. Поэтому им лучше вообще от этого отказаться. Развести потоки болельщиков будет крайне тяжело», — сказала Журова «СЭ».

Также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту высказала мнение, стоит ли РФС переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Полностью переходить, значит, потом не вернуться обратно. Выход там очень быстрый. А вход может занять десятилетия. Например, команда Казахстана добивалась возвращения в Европу одиннадцать лет. Нам тоже постараются не помочь в этом вопросе. И спонсорам, и болельщикам интереснее, чтобы мы в еврокубках играли», — добавила Журова.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.