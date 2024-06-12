Журова рассказала, как отметит День России

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поздравила россиян с Днем России и рассказала о том, как отметит праздник.

«Сегодня нахожусь на международной конференции в Геленджике. Хотим с коллегами пойти на концерт к 100-летию Булата Окуджавы. Будем отмечать патриотичным образом и слушать военные песни Окуджавы. В этот день нашей стране и спорту хочется пожелать процветания. Желаю, чтобы каждый живущий в России мог реализовать все возможности, которые у него есть и был счастлив. Я считаю, что в России для этого есть множество вариантов», — сказала Журова «СЭ».

Государственный праздник День России ежегодно отмечается в РФ 12 июня — в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Александр Абустин