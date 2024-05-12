Журова считает, что Дегтярев должен поддержать развитие любительского спорта

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что новый министр спорта РФ Михаил Дегтярев должен поддержать развитие любительского направления.

«У нас мощно развивается любительский спорт, это здоровый образ жизни. Министр должен поддержать проекты, которые развивают эти направления. Но также важно не забывать и про спорт высших достижений, чтобы после полноценного возвращения на мировую спортивную арену мы всех там победили», — приводит слова Журовой ТАСС.

Дегтярев в 2016-2020 годах возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также дважды баллотировался в мэры Москвы.