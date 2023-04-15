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Сегодня, 17:20

Журова считает, что санкции Украины против спортсменов никому не пойдут на пользу

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала для «СЭ» включение более 80 спортсменов из России в санкционный список Украины.

«Мы тоже сейчас стали вводить санкции, а то против никого не вводили. Если против нас вводят санкции, то мы тоже вводим против ряда людей, которые негативно о нас отзываются. Могу сказать, что на пользу это никому не пойдет. Они давно это начали. Сразу после Крыма. Список пополняется, мы наблюдаем. На Украине уже эти спортсмены выступать не будут. Это для их западной повестки нужно. Авербух делал там шоу. Теперь не будет. Он по стране с удовольствием сделает шоу. Ему хватит возможностей, где проявить свой талант и показать мастерство и профессионализм наших фигуристов. В России люди с удовольствием смотрят и будут смотреть. Украинский зритель, значит, не увидит. Жаль. Хорошее шоу», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В субботу, 15 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 50 лет против более чем 80 российских спортсменов, в числе которых оказался Илья Авербух.

Илья Авербух
Светлана Журова
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