Звезда американского футбола сравнил Путина и Байдена

Квотербек команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс сравнил президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом.

Роджерс поделился мнением о президентах в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном, который в феврале этого года взял интервью у Путина.

«Хотел бы я посмотреть интервью Джо Байдена, в котором он смог бы так же рассказать об истории США, как Путин рассказал об истории России», — сказал Роджерс.

40-летний Роджерс выступает за «Нью-Йорк Джетс» с 2023 года. Ранее он играл за «Грин-Бей Пэкерс». Роджерс четырежды за карьеру признавался самым ценным игроком сезона в НФЛ.