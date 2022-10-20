«Безопасный переход дороги на перекрестке». Видео

Перекресток — место пересечения путей и интересов различных участников дорожного движения, среди которых пешеходы являются наиболее уязвимой группой.

Для безопасного пересечения перекрестка необходимо знать и соблюдать Правила дорожного движения и правила приоритета на перекрестках, о них мы наглядно расскажем в ролике, созданном для социальной кампании «Расставь приоритеты!», реализуемой ГУОБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».