История одного из самых известных столкновений на беговой дорожке

Как одна ошибка стоила мечты всей жизни сразу двоим.

Продолжается всероссийский социальный проект «Расставь приоритеты!», реализуемый российской Госавтоинспекцией в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его поддерживают федеральные министерства просвещения и транспорта. «Расставь приоритеты!» посвящен повышению безопасности на перекрестках. В данном материале в рамках проекта мы вспомним резонансное событие из спортивного мира и попробуем провести параллель между инцидентами в спорте и дорожном движении, ведь в них гораздо больше общего, чем кажется.

Роковой барьер

Весной 2004 года в финале зимнего чемпионата мира на 60-метровке с барьерами канадская легкоатлетка Пердита Фелисьен обогнала суперветерана Гейл Диверс и сразу стала главным фаворитом предстоящей Олимпиады в Афинах. К ключевому турниру четырехлетия Фелисьен подошла с серией из шести побед подряд на крупных стартах. Она уверенно попала в финал, и все ждали, что 24 августа канадка станет олимпийской чемпионкой. Но в тот вечер случилось то, что впоследствии назвали одним из главных разочарований всего 2004 года в большом спорте.

Медленно стартовавшая Фелисьен решила наверстать упущенное, но зацепила первое же препятствие, не рассчитав рисков. Падение отбросило Фелисьен на чужую дорожку, в результате чего она пересекла траекторию движения россиянки Ирины Шевченко, сбив ее с ног.

Пердита Фелисьен. Фото Global Look Press

Такой исход для обеих спортсменок стал неожиданностью. Казалось бы, они действовали по правилам и были уверены в своих силах, ничто не предвещало беды. Обе спортсменки были дисквалифицированы. А ведь в своем полуфинале Ирина уступила только американке Джоанне Хэйс, в итоге ставшей чемпионкой с новым олимпийским рекордом.

Руководство сборной России пыталось опротестовать результаты финала, но безуспешно. Фелисьен из-за психологических проблем и травм пропустила два года после той Олимпиады. Она вернулась на дорожку и с переменным успехом выступала еще несколько сезонов. Но для того чтобы окончательно забыть об этой ситуации, Пердите пришлось потратить немало сил и времени. Ведь то падение стало поворотным событием в ее жизни и спортивной карьере — олимпийское золото получить она так и не смогла.

Пердита Фелисьен (слева). Фото Global Look Press

Место пересечения интересов участников дорожного движения

Так бывает и на дороге: хотя действия водителей, как и спортсменов, строго регламентированы соответствующими правилами, иногда причиной ДТП становятся неправильная оценка возможностей, неверное планирование движения, отвлечение внимания, излишняя рискованность. Водитель может оказаться в непрогнозируемой опасной ситуации. Невнимательность или незнание правил, например, определения очередности проезда перекрестка ведут к риску возникновения ДТП и серьезным, а порой и самым роковым последствиям — потере времени, финансов, угрозе жизни и здоровью.

В дорожном движении одним из наиболее аварийных участков является перекресток — место, где пересекаются траектории водителей транспортных средств. По данным официальной статистики аварийности, в 2021 году на этих участках дорог произошла треть от всех ДТП с погибшими и пострадавшими, что составило 40 199 автоаварий, в которых погибли 2 258 человек и ранены 52 803 человека. Эти показатели говорят о снижении аварийности на перекрестках по сравнению с предыдущим годом, но все же важно понимать причины, которые ведут к ДТП.

— Из-за несоблюдения очередности проезда произошло 16 285 ДТП, в которых погибли 723 человека и 23 489 пострадали.

— 4 920 ДТП произошло вследствие нарушения правил на пешеходном переходе, в результате чего — 181 погибший, 4 994 пострадавших.

— По причине нарушения требований сигналов светофора — 3 262 ДТП, 101 погибший, 4 737 пострадавших, а неправильного выбора дистанции — 3 078 ДТП с 120 погибшими и 4 110 пострадавшими.

— Вследствие несоответствия скорости конкретным условиям движения — 2 420 ДТП, в результате чего 282 погибших и 3 024 пострадавших.

Наряду с соблюдением ПДД Госавтоинспекция отмечает необходимость повышенной бдительности, а также рекомендует контролировать «слепые зоны», дорожную ситуацию, используя зеркала дальнего вида во время совершения поворотов/разворотов, а также не стремиться чрезмерно быстро пересекать перекресток в последние секунды разрешающего сигнала транспортного светофора.

Проверь себя — попробуй ответить на вопрос!

Всегда строго соблюдайте Правила дорожного движения и будьте предельно внимательны и осторожны на перекрестках. Счастливого пути!