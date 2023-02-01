В чем разница между UFC и Bellator? Нашли 5 отличий

Главные отличия двух самых больших промоушенов.

Признание в мире ММА

UFC много лет считается организацией номер один в мире, где собраны лучшие бойцы. Именно в UFC стремятся попасть все начинающие спортсмены. Bellator считают промоушеном, который занимает второе место в мире. Кроме того, все самые известные бойцы бьются и бились в UFC: Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, Нейт Диас. Исключением является Федор Емельяненко, который так и не подписал контракт с UFC и стал бойцом Bellator.

Руководство

Президентом UFC с 2001 года является Дана Уайт, а владеет организацией компания Zuffa. Во главе Bellator стоит Скотт Кокер, он занимает пост президента с 2014 года. Промоушен принадлежит компании Viacom CBS.

Дана Уайт. Фото Global Look Press

Весовые категории

Здесь организации почти идентичны, но с тем отличием, что в Bellator не предусмотрен мужской наилегчайший дивизион (до 57 кг) и женский легчайший (до 61 кг). Остальные категории у UFC и Bellator сходятся: женский наилегчайший (до 57 кг), мужской легчайший (до 61 кг), мужской и женский полулегкий (до 66 кг), а также другие мужские: легкий (до 70 кг), полусредний (до 77 кг), средний (до 84 кг), полутяжелый (до 93 кг) и тяжелый (до 120 кг).

Система выплат бойцам

В Bellator бойцы получают фиксированный гонорар за выход на бой и иногда бонус за победу. В UFC боец чаще всего получает одну сумму за выход и удваивает ее в случае победы. Также чемпионы UFC имеют право претендовать на процент с продаж платных трансляций, а на каждом турнире несколько спортсменов награждаются бонусами в 50 тысяч долларов за лучшее выступление/нокаут вечера. При этом в UFC бойцы не имеют права выходить на поединок в экипировке с логотипами личных спонсоров. В Bellator это разрешено.

Бой в промоушене Bellator. Фото Global Look Press

Турниры «Гран-при»

В UFC уже много лет не проводят турниры «Гран-при», когда составляется сетка из восьми бойцов, которые выявляют сильнейшего по системе выбывания. В Bellator такое практикуется регулярно: в последнем подобном «Гран-при» Вадим Немков выиграл миллион долларов, победив в финале Кори Андерсона.