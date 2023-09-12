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Странный поступок Роналду и соболезнования от «ПСЖ». Как футбольный мир реагировал на землетрясение в Марокко

Роналду, Месси и «ПСЖ» выразили соболезнования пострадавшим от землетрясений в Марокко
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист Криштиану Роналду предоставил свой отель для пострадавших от землетрясения
Фото pestanacr7.com, AFP, Global Look Press
Последствия землетрясения в Марокко.
Фото Global Look Press
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Не только словами.

9 сентября в Марокко произошло мощнейшее за 120 лет землетрясение — его магнитуду оценили в 6,8 балла по шкале Рихтера. По состоянию на 12 сентября погибшими числятся больше 2 тысяч человек (столько же пострадали). Эпицентр землетрясения находился в 70 километрах от Марракеша, одного из крупнейших городов страны.

Как и после стихийного бедствия в Турции (число погибших в результате землетрясений в феврале этого года превысило 50 тысяч человек), звезды футбола не остались в стороне: многие выразили соболезнования, а кто-то оказал более существенную помощь.

«ПСЖ», ла лига и Месси соболезнуют

Как это обычно бывает, большая часть футбольного мира ограничилась публичными заявлениями. Лионель Месси вышел на связь на следующий день после катастрофы: «Мои соболезнования всем семьям жертв землетрясения в Марокко. Сил для раненых и людей, которые пострадали от ужасной катастрофы».

Футболист Лионель Месси
Лионель Месси.
Фото Reuters

«ПСЖ», за который играет марокканец Ашраф Хакими, тоже отметился в соцсетях: «Вся семья «Пари Сен-Жермен» находится на стороне наших марокканских друзей после ужасного землетрясения. Наши соболезнования тем, кто потерял близких. Наши мысли с вами».

Не остался в стороне и «Марсель», за который играет марокканец Амин Арит: «В этом страшном испытании «Олимпик де Марсель» выражает трогательные чувства и полную поддержку марокканскому народу и всем тем, кто пострадал от трагедии, произошедшей прошлой ночью».

Лионель Месси. Месси выразил соболезнования пострадавшим от землетрясений в Марокко

Упоминаемая в последнее время в исключительно скандальном ключе Королевская футбольная федерация объявила минуту молчания в сегунде и ла лиге: «Наши особые отношения с Марокко, обусловленные географическими, историческими и спортивными причинами, означают, что мы очень близко воспринимаем эту трагедию. По этой причине и в память о тех, кто погиб в этой катастрофе, все матчи второго дивизиона, проводимые на этой неделе, будут предваряться минутой молчания. Королевская испанская футбольная федерация и ла лига совместно приглашают клубы и болельщиков нашей страны присоединиться к этой почтительной минуте молчания».

«Барселона» и «Реал» также выразили солидарность с жертвами трагедии. А Карло Анчелотти обратился к подписчикам на французском языке: «Я полностью солидарен с марокканским народом и всеми семьями, пострадавшими от этого ужасного землетрясения».

Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Роналду выступил лучше всех. Или нет?

Эпицентр землетрясения в Марокко находился всего лишь в 400 километрах от родины Криштиану Роналду — Мадейры, так что от португальца ждали особенной реакции на случившееся. Тем более что в случае с Турцией он не только выразил соболезнования, но и отправил материальную помощь пострадавшим.

И в первые же часы после землетрясения появилась информация, что Роналду свой 4-звездочный отель в центре Марракеша в качестве убежища для пострадавших. Кое-кто из тех, кому удалось там переночевать, даже подтверждали этот факт в европейских медиа.

Криштиану Роналду. Отель Роналду принял пострадавших от землетрясения в Марокко

Однако позднее администрация отеля все опровергла, чем внесла путаницу: «Это ложная информация. Все клиенты, которые у нас есть на данный момент, сделали бронирование в обычном режиме».

Последствия землетрясения в Марокко.
Фото Global Look Press

В сборной Марокко сдали кровь

Конечно, жертвам землетрясения помогли и марокканские футболисты. Помимо постов в социальных сетях (Хакими и Амрабат призывали молиться за страну), игроки сдали кровь для пострадавших. Причем сделали это в полном составе, так как сейчас они находятся все вместе — готовились к матчам с Либерией и Буркина-Фасо в рамках Кубка африканских наций.

Это стало ответом сборной на призыв местных властей. Ранее сдавать кровь просила местная ассоциации переливания крови: «Я призываю всех граждан по всему Марокко пойти в ближайшие центры для сдачи крови, учитывая, что число погибших от землетрясения растет».

На данный момент матч с Либерией перенесен на более поздний срок. Игра сборной Марокко против Буркина-Фасо должна состояться по расписанию — 12 сентября.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Сборная Марокко по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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