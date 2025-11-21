«Мы со второй встречи вместе до конца»: история любви фигуристки Аделины Сотниковой и теннисиста Дмитрия Попко

Подробности самого скрываемого романа в российском спорте.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и теннисист Дмитрий Попко несколько лет скрывали свой роман. Спортсмены утаили от общественности даже факт бракосочетания. Рассказываем, как они познакомились и как прошла их секретная свадьба.

С кем ранее встречались Сотникова и Попко?

Аделина Сотникова никогда не афишировала свою личную жизнь. Журналисты приписывали ей романы с сыном певицы Валерии Артемием Шульгиным, фигуристом Максимом Ковтуном, хоккеистом Владимиром Ткачевым. Однако официально она их не подтверждала.

Единственным молодым человеком, которого фигуристка представляла в качестве своего избранника, был телеведущий Александр Молочко. Влюбленные иногда появлялись на светских мероприятиях, где держались за руки. Однако из-за измены шоумена пара распалась.

Дмитрий Попко также не любит выставлять свою частную жизнь на суд общественности. Теннисист — закрытый человек, поэтому его предыдущие романы никогда не обсуждались в медиапространстве.

Фото соцсети

Как познакомились Сотникова и Попко

Фигуристка и теннисист — ровесники и познакомились в социальных сетях. Дмитрий прокомментировал фото, опубликованное Аделиной. После этого у спортсменов завязалась переписка в директе. Так молодые люди общались около полугода. Оба ждали первого свидания, но оно пошло не по плану и разочаровало обоих.

«В первый раз у нас не зашла встреча. Тогда как раз была пандемия, все было закрыто, и мы очень долго гуляли. Мне это не понравилось. Потом на месяца два-три перестали общаться. Затем снова встретились, уже понравилось. Там, в ресторане, на свидании все уже было серьезно», — вспоминала Сотникова в интервью StarHit.

Олимпийская чемпионка поняла, что влюбилась, когда приревновала теннисиста.

«Мы уже общались, постоянно были на связи. Больше ты ни с кем даже не разговариваешь. А потом ревновать начинаешь — тогда поняла, что затянуло надолго. Можно сказать, мы со второй встречи вместе до конца», — рассказывала фигуристка журналу StarHit.

Однако молодые люди не торопились публично объявлять о своем романе. Спортсмены несколько лет удачно скрывали свои чувства. Им это удалось, несмотря на рождение ребенка.

Узнать имя избранника смогли внимательные поклонники фигуристки. Однажды во время интервью Аделина Сотникова сказала, что ее возлюбленный является теннисистом по имени Дмитрий и его рост 191 сантиметр. Этих данных оказалось достаточно, чтобы вычислить личность молодого человека олимпийской чемпионки.

Фото соцсети

Дети Сотниковой и Попко

Аделине Сотниковой удалось скрыть не только своего избранника, но и беременность. Об интересном положении фигуристки знали только самые близкие. Так как у спортсменки стройная фигура, то живот у нее был небольшим. Маскировала она его вплоть до восьмого месяца. А последние месяцы беременности Аделина просидела дома, чтобы не попасть в объективы фотокамер.

30 октября 2022 года олимпийская чемпионка поделилась радостной новостью о том, что она теперь мама. Данная информация стала приятной неожиданностью для поклонников фигуристки.

«30.10.2022 Наше сокровище. Мы тебя очень любим! Сегодня тебе ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь», — написала фигуристка в соцсетях.

Беременность не была запланированной. Новость о ней стала сюрпризом как для Аделины, так и для Дмитрия. Однако российская фигуристка очень обрадовалась, когда узнала, что скоро станет мамой.

«Как узнала о беременности? Купила тест, причем мы пошли с мамой, потому что папы не было в стране. Ждала-ждала-ждала, увидела... не две полоски, там был крестик — и все, у меня шок был. Плакала от радости», — рассказывала Сотникова в шоу «Татарка ФМ».

А вот теннисист узнал новость во время выступления на турнире, поэтому подумал, что возлюбленная его разыгрывает.

«Когда у нас был разговор по поводу детей, он думал, но не в настоящий момент. Когда я ему сказала в апреле, он спросил: «Это что, первоапрельская шутка?» Я говорю: «Нет, 1 апреля уже прошло, это не шутка». — «Может, ты что-то путаешь, может, тест ошибся, может, еще один сделаешь?» Он не ожидал такое узнать. Причем у него турнир идет, я ему не вовремя сказала, что беременна. То есть все мысли не о турнире, а о том, что твоя девушка беременна», — вспоминала Сотникова в шоу «Татарка ФМ».

Для своего сына спортсмены выбрали редкое имя — Адриан.

«Назвали Адриан. Не в честь кого-то, просто мама Аделина, папа — Дима», — рассказывала фигуристка в программе «Татарка ФМ».

Попко быстро вжился в роль отца. Он всячески помогает фигуристке с ребенком, когда дома.

«Я очень рада, что у нас такой папа», — говорила Сотникова о своем спутнике.

Фото соцсети

Предложение и свадьба Сотниковой и Попко

Несмотря на наличие ребенка, пара не торопилась узаконивать свои отношения. Сотникова хотела, чтобы на свадьбе присутствовал их сын, поэтому нужно было подождать, когда он немного подрастет.

3 апреля 2024 года Дмитрий Попко сделал возлюбленной предложение во время совместного отдыха. Фигуристка ответила согласием. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Я сказала «да»», — написала Сотникова на своей странице.

Поклонники пары ждали скорую свадьбу, однако новостей о бракосочетании не было.

Только в ноябре 2025 года фигуристка опубликовала пост, в котором поздравила теннисиста с их первой годовщиной.

«С первой годовщиной нас, любимый. Двигаемся дальше», — написала фигуристка.

Оказалось, что Аделина и Дмитрий тайно поженились 10 ноября 2024-го. По всей видимости, торжество было скромным в кругу близких и друзей. Именно такой формат и хотела спортсменка.

«Склоняюсь к закрытой свадьбе, но это не точно. Пока вопрос со свадьбой не решали», — рассуждала ранее фигуристка.

Аделина Сотникова для свадьбы выбрала белоснежное платье с открытыми плечами и передним вырезом на подоле, на распущенных волосах была фата. Жених надел черный пиджак, белую рубашку и темно-синий галстук. Роспись прошла в ЗАГСе Барвихи. На торжестве присутствовал их сын Адриан.

Фото соцсети

Как и где живут Сотникова и Попко

Дмитрий Попко родом из Санкт-Петербурга. В дошкольном возрасте семья сделала выбор в пользу тенниса, поскольку секция находилась рядом с домом. Попко был фанатом Марата Сафина, поддерживает футбольный «Зенит» и называл хоккей другим увлечением, которым бы мог серьезно заниматься. В 2011 году с переходом на профессиональный уровень в 15-летнем возрасте Дмитрий сменил спортивное гражданство и стал представлять Казахстан. Теннисист несколько лет тренировался в Австрии, затем посещал Академию спорта и туризма в Алма-Ате. В апреле 2025-го он достиг наивысшего места в рейтинге ATP за карьеру — поднялся на 155-е место, сумма призовых за десять лет составила 936 тысяч долларов. После знакомства с Аделиной Сотниковой перебрался в Москву, однако много времени проводит в разъездах, выступая на турнирах.

Аделина Сотникова — первая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании из России. Девушка завоевала золото домашних Игр-2014 в Сочи. Москвичка начала заниматься фигурным катанием в четыре года около своего дома. В 2008 году 12-летняя спортсменка впервые стала чемпионкой России. Она продолжала профессиональную карьеру до сезона-2016/17 и объявила о ее завершении в марте 2020 года после перенесенной операции на позвоночнике. До этого чемпионка выступала в шоу и участвовала в популярном телепроекте «Ледниковый период».