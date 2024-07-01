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Измена с бывшей Бензема и трое детей: история любви Акселя Витселя и румынской модели

Футболист сборной Бельгии Витсель и модель воспитывают троих детей
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рафаэлла Сабо и Аксель Витсель.
Фото Соцсети
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Футболист сборной Бельгии и Рафаэлла Сабо — многодетные родители.
Рафаэлла Сабо и Аксель Витсель.
Фото Соцсети

Спортивные достижения Акселя Витселя

Полузащитник сборной Бельгии играл в нескольких клубах и странах — «Стандард», «Бенфика», «Зенит», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико». На родине он становился двукратным чемпионом, обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка, в 2008 году был признан лучшим молодым игроком и футболистом года в Бельгии. Вместе с «Бенфикой» хавбек завоевал Кубок португальской лиги.

С 2012 по 2016 год Витсель выступал в санкт-петербургском «Зените». За это время хавбек выиграл золотые медали РПЛ (2014/15), Кубок России (2015/16) и

дважды Суперкубок страны (2015, 2016). Из России бельгиец отправился в Китай, но затем смог вернуться в топ-лиги. С дортмундской «Боруссией» полузащитник стал победителем Кубка и Суперкубка Германии.

За сборную Бельгии Аксель начал выступать с 2008 года. Главное достижение на международной арене — бронзовые медали чемпионата мира-2018 в России.

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История знакомства Витселя и Сабо

Известно, что Аксель Витсель и румынская модель Рафаэлла Сабо познакомились еще до переезда футболиста в «Зенит». Пара прибыла в Северную столицу вместе.

«Она очень счастлива за меня и готова ехать за мной куда угодно. Уже сказала, что мы отправляемся в один из лучших и красивейших городов мира, так что этому тоже рада. Ну и я рад, естественно», — говорил новичок «Зенита».

Однако вскоре влюбленным предстояло пройти испытание изменой. Рафаэлла Сабо покинула страну из-за интрижки Витселя с американской моделью Аналисией Чавес. Молодые люди выкладывали в соцсети совместные фото, девушка прилетела в Россию и посещала все матчи возлюбленного. Американка также стала известна после отношений с другим футболистом — форвардом сборной Франции и «Реала» Каримом Бензема.

Аксель Витсель и Аналисия Чавес.
Фото Соцсети

Однако роман этот был недолгим. Что стало причиной внезапного разрыва, точно неизвестно. Витсель и Чавес успели дать несколько интервью, часть из которых вышла уже после их расставания, что выглядело весьма странно. В них футболист называл американскую модель своей невестой. Девушка в беседе с бельгийским изданием P-Magazine заявила, что хочет прожить с хавбеком всю оставшуюся жизнь: «Я уверена, что Аксель и я останемся вместе до конца наших дней. Он не из тех, кто часто меняет свои привязанности». Аксель и Аналисия даже успели сняться в программе Геннадия Орлова «Футбольная столица».

Через несколько недель после разрыва с американкой Витселя застали в компании бывшей девушки. Рафаэлла смогла простить футболисту роман с другой моделью, вернулась в Санкт-Петербург и заняла место в семейном секторе стадиона.

Сабо — главная фанатка Витселя. Девушка старалась и старается не пропускать ни одной игры с участием полузащитника. Она постоянно носит майки с номером игрока. На Евро-2016 модель сидела на трибунах, раскрашенная в цвета бельгийского флага.

Аксель Витсель и Рафаэлла Сабо.
Фото Соцсети

Свадьба Витселя и Сабо

В ноябре 2013 года вскоре после воссоединения футболист сделал возлюбленной предложение. Полузащитник «Зенита» не был оригинальным и попросил руки Рафаэлы после одного из домашних матчей. Этой новостью Сабо поделилась с представителями СМИ.

«Он опустился на колени и спросил меня, хочу ли я выйти за него. Я знаю, что он сделал это, потому что хотел, а не потому, что я оказывала на него давление», — цитирует модель издание Sudinfo.

Правда, со свадьбой жених и невеста не торопились. Бракосочетание состоялось только через два года. Пара поженилась 15 июня 2015 года в Льеже, родном городе футболиста. На торжестве присутствовали только члены семьи и близкие друзья.

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Для важного события Рафаэла выбрала белое платье фасона «русалка» с пышной юбкой и открытой спиной. На высоко собранных волосах красовались диадема и фата. Жених облачился в классический смокинг. Подружки невесты были в платьях нежно-розового цвета. Здание храма, где проходило венчание, украсили белоснежными цветами. После церемонии гости переместились в ресторан, вечер завершился салютом.

Поздравления шли из разных уголков мира. В своих соцсетях к молодоженам обратился тогдашний главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс. «Поздравляю Акселя Витселя и Рафаэллу Сабо со свадьбой! Мои наилучшие пожелания вашей семье! Наслаждайтесь!» — написал специалист.

Молодожены делились с поклонниками свадебными фотографиями. Полузащитник «Зенита» оставил милую подпись под снимком с невестой: «Что сказать, это было просто волшебно. Я люблю тебя больше всего».

Аксель Витсель и Рафаэлла Сабо с детьми.
Фото Соцсети

Дети Витселя и Сабо

Аксель Витсель и Рафаэлла Сабо — многодетные родители. Первенец появился на свет незадолго до бракосочетания пары — в апреле 2015 года. Девочку назвали Маи-Ли. Дочь даже присутствовала на свадьбе родителей. Аксель держал Маи-Ли на руках во время танца жениха и невесты.

В 2017 году Витсель разместил фото с отдыха на Мальдивах, подписав пост: «Вечер с моими любимыми 3+1». Как оказалось, его супруга была беременна. Вторая дочь родилась в Румынии, ее назвали Эви. Весной 2021 года футболист и модель стали родителями в третий раз. На свет появился мальчик Айджи. Семья следует за футболистом по всему миру.

«То, что я переехал в Китай, — мой жизненный выбор. Я уверен, что этот опыт обогатит меня и мою семью. Когда я переходил в «Зенит», в этом тоже было определенное противоречие. Люди могут писать и говорить все что хотят. Однажды мои дети смогут сказать, что они жили и Китае, и в России», — говорил Витсель изданию HLN.

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Где и как живут Витсель и Сабо

Футболист выступает за «Атлетико» из Мадрида с 2022 года. Витсель с женой и детьми проживает в столице Испании. В июне 2024-го руководство клуба продлило соглашение с игроком еще на год. Так что в ближайшее время переезжать они не собираются.

«Увидим, что случится в будущем, но моей семье хорошо здесь, в Мадриде», — сказал Витсель изданию Marca.

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