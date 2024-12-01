Лавстори полузащитника чемпионов России и кандидата в мастера спорта по бальным танцам.

История знакомства Александра и Вероники Ерохиных

Александр Ерохин и Вероника Роор познакомились в 2006 году. Оба родом из Барнаула, они встретились на дне рождения общей подруги. Тогда футболист приехал на каникулы из Москвы, где занимался в академии «Локомотива». Молодые люди несколько лет провели на расстоянии и просто переписывались, несмотря на большую разницу во времени.

«Встретились мы в Барнауле, когда нам было по 16 лет. Саша учился в Москве. Так получилось, что у нас были общие друзья и знакомые и мы познакомились на дне рождения одной из них. Никакой любви с первого взгляда не было, но Саше я, видимо, понравилась, потому что он потом узнал мой номер телефона. Так у нас началась дружеская переписка, которая продлилась года два. Лет в 18 мы начали встречаться», — рассказывала Вероника петербургскому изданию «Фонтанка».

Влюбленные виделись редко. Приходилось ждать, когда игрок приедет на каникулы в Барнаул. Также у них были встречи и в Москве, куда Вероника ездила на соревнования — девушка занималась бальными танцами.

После подписания контракта с молдавским «Шерифом» Александр пригласил возлюбленную в гости, чтобы отметить его 18-летие. Родители Вероники побоялись так далеко отпускать дочь одну, и вместе с ней поехала мама футболиста. Эта поездка стала знаковой для пары: после нее молодые люди поняли, что хотят быть вместе.

«Поначалу все эти переезды были интересны — разные люди и разные города. Но потом все эти машины, перевозки вещей и съемные квартиры начали напрягать. Каждый раз приходилось привыкать к новым местам. Но я хочу, чтобы муж развивался, и прислушиваюсь к его мнению. Я им очень горжусь, знаю, через что он прошел, чтобы добиться такого результата. Это его мечта, и я рада, что она сбылась», — говорила Вероника.

Несмотря на все трудности, пара уже много лет вместе. Полузащитник часто признается, что добился всего благодаря второй половинке.

«Вероника для меня единственная и априори лучшая. Она — мое вдохновение и движущая сила. Не через все трудности, которые были на пути, я смог бы пройти без нее», — цитировало Ерохина издание Hello.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Свадьба Александра и Вероники Ерохиных

Александр сделал предложение Веронике в 2011 году в Париже. Футболист сборной России сам придумал дизайн кольца, а ювелир воплотил идею в жизнь.

«Я планировал сделать предложение, когда мы поехали в Германию в гости к дедушке и бабушке Вероники. Они в честь нашего приезда решили подарить нам автобусный тур в Париж. У меня уже было с собой кольцо, и вот подвернулся случай сделать предложение в таком романтическом месте. В один из дней мы запланировали, что пойдем на смотровую площадку Эйфелевой башни. И я решил, что пора. Очень волновался, весь день в голове текст гонял», — рассказывал футболист «Фонтанке».

Александр и Вероника сыграли свадьбу 2 июля 2011 года.

Дети Александра и Вероники Ерохиных

В 2017 году, после 10 лет знакомства, у Александра и Вероники родился сын. Мальчика назвали Федор.

«Родная и любимая моя Ника! Спасибо тебе за это счастье, которое не передать словами! Теперь наш мир стал еще интереснее и больше», — написал Ерохин в своих соцсетях.

По признанию футболиста, появление сына только укрепило семью. Игрок отмечает возросшую ответственность.

«Рождение сына — это большое счастье, позитивный эмоциональный заряд. Утром мы видим, как он просыпается и радуется тому, что родители рядом, и это заряжает хорошим настроением на весь день. Конечно, появилась ответственность еще за одного человека, но, когда ты готов к появлению ребенка, это не вызывает сложностей. Важно много общаться с ребенком, быть заинтересованным в его увлечениях. Мне хочется подарить Федору весь мир, чтобы он все увидел, узнал, везде побывал», — говорил футболист в интервью ТАСС.

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Как и где живут Александра и Вероника Ерохины

Полузащитник с 2017 года выступает за «Зенит», поэтому семья проживает в Санкт-Петербурге. Ерохины приобрели квартиру на Крестовском острове. Данное место часто выбирают для проживания футболисты сине-бело-голубых. Александр и Вероника планируют обосноваться в Северной столице и после окончания карьеры многократного чемпиона России.

«Мы живем здесь и влюблены в этот город. У нас здесь появился ребенок, и, наверное, нам бы очень хотелось остаться здесь жить», — говорила Вероника «Фонтанке».

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Кто такая Вероника Роор?

Вероника Роор родилась в Барнауле. В детстве она занималась бальными танцами. Девушка стала кандидатом в мастера спорта. Также Вероника имеет высшее образование по специальности «менеджер-маркетолог».

«Я — чемпионка Алтайского края. Много раз приезжали в Москву на соревнования. Это помогало нам видеться с Сашей, когда он учился в столице. В какой-то момент поняла, что не хочу посвящать этому всю свою жизнь. Поэтому поступила в университет на экономический факультет. Тем не менее на протяжении всего обучения я вела мероприятия, ставила шоу», — рассказывала Ерохина в интервью «Фонтанке».

В Барнауле у Ерохиной свой салон красоты. Ранее в Санкт-Петербурге она владела рестораном и ночным клубом, но оба заведения были закрыты.