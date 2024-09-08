Александр Масляков: биография телеведущего и легенды КВН

Факты об основателе и многолетнем символе знаменитой телепрограммы.

Александр Васильевич Масляков

Дата рождения: 24 ноября 1941 года

Место рождения: Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия)

Супруга: Светлана Маслякова (в браке с 1971 года)

Дети: Александр Масляков (родился в 1980 году)

Род деятельности: телеведущий, телепродюсер

Дата смерти: 8 сентября 2024 года (82 года)

Семья и детство

Александр Масляков родился в Свердловске (так с октября 1924-го по сентябрь 1991 года назывался Екатеринбург). Его отец Василий Васильевич — военный летчик, он участвовал в Великой Отечественной войне и был награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I и II степеней, а также медалями «За освобождение Варшавы», «За оборону советского Заполярья», «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и «За боевые заслуги». Мать Зинаида Алексеевна занималась домашним хозяйством.

Родители Маслякова родом из разных сел Новгородской губернии, сейчас это Вологодская и Новгородская области. До начала войны супруги жили в Ленинграде (Санкт-Петербурге), осенью 1941 года мать эвакуировали на Восток. В ноябре по дороге в Челябинск у нее родился сын — Александр Васильевич появился на свет в Свердловске. После возвращения отца с войны семья жила в Баку, Кутаиси и Москве, где ребенок ходил в школу № 643.

Фото Архив «Известий»

Начало карьеры

В 1960-е годы Масляков учился в МИИТе (Московском институте инженеров транспорта, ныне — РУТ) на энергетическом факультете, проходил практику на Люблинском литейно-механическом заводе. После окончания вуза в 1966-м в течение года работал инженером в проектном институте «Гипросахар».

В 1964 году студент начал работать на телевидении и стал соведущим программы «Клуб веселых и находчивых». Приглашение на телевидение Александр получил от Главной редакции программ для молодежи после того, как команда его института одержала победу в одной из игр КВН. Спустя четыре года Масляков закончил обучение на Высших курсах работников телевидения.

В 1971 году КВН был закрыт, и Александр продолжил работу на других программах. Он являлся ведущим передач «Алло, мы ищем таланты!», «Адреса молодых», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Веселые ребята», «Испытай себя» и телевизионного фестиваля «Песня года». Также Масляков стал первым ведущим «Что? Где? Когда?» — в 1976 году провел второй выпуск игры (в первом ведущего не было).

После возрождения КВН

В 1986 году программа «Клуб веселых и находчивых» была возрождена, а Масляков с этого момента и до 2022 года стал ее бессменным ведущим.

«Этот человек должен быть в Книге рекордов Гиннесса. Уже почти 50 лет он на телевизионном экране. «Клуб веселых и находчивых» — уникальное явление в мировом телевидении, как и Александр Масляков. Шутить полвека — дело серьезное, не каждому по силам. Маслякову — по силам. Как только не называли его за глаза кавээнщики — барин, хранитель, АлВасМас. Любя, конечно. Для них он — непререкаемый авторитет, абсолютный монарх. С легкой руки монарха КВН игра превратилась в настоящую фабрику звезд. И сегодня многие телевизионные знаменитости могут сказать: «Все мы вышли из КВН», — писал в 2011 году о Маслякове известный телеведущий и журналист Леонид Парфенов.

Масляков был руководителем и режиссером «КВН», президентом Международного союза «КВН» и производящего его программу телевизионного творческого объединения «АМиК», членом «Академии российского телевидения». В 1994 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Масляков несколько раз снимался в кино. Он исполнял эпизодические роли в фильмах «Ар-хи-ме-ды!» (1975, режиссер Александр Павловский), «Не хочу быть взрослым» (1982, Юрий Чулюкин), «Полоса препятствий» (1984, Михаил Туманишвили), «Как стать счастливым» (1985, Юрий Чулюкин).

Фото Архив «Известий»

Последние годы

В 2022 году Александр Васильевич во второй раз заболел коронавирусом, после перенесенного заболевания у него обнаружилась неоперабельная опухоль в легких. Ведущий оставил свой пост в «КВН» по состоянию здоровья и перестал появляться на съемках передачи.

8 сентября 2024 года о смерти Маслякова сообщил Telegram -канал «КВН». По предварительным данным, причиной смерти стал рак.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову», — говорится в заявлении.

Вне телевидения

В 2000-х годах Масляков был преподавателем Московского государственного университета культуры и искусств.

В 2012 году Александр Васильевич вошел в штаб Владимира Путина на президентских выборах, а в 2018 и 2024 годах был его доверенным лицом.

Масляков является полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством» и обладателем ордена Александра Невского. В честь ведущего был назван астероид 5245 Maslyakov .

Александр Масляков с женой Светланой. Фото Global Look Press

Личная жизнь