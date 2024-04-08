Случайная встреча и отмененная помолвка: история любви Овечкина и Кириленко

Овечкин и Кириленко состояли в отношениях более трех лет

Спортсмены состояли в отношениях более трех лет.

Хоккеист и теннисистка были самой яркой парой в российском спорте. Александр ради возлюбленной отказался от многочисленных вечеринок и планировал остепениться. Однако счастливого финала не получилось. Кириленко отменила свадьбу из-за скандальной ситуации.

Спортивные достижения

Александр Овечкин — один из величайших российских хоккеистов в истории. Воспитанник «Динамо» и многолетний капитан «Вашингтона» собрал немало личных наград и ряд ценных командных титулов. Уникальный снайпер гонится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, выигрывал призы лучшему снайперу и бомбардиру, признавался самым ценным игроком сезона и победного розыгрыша Кубка Стэнли. В 2017 году НХЛ к столетнему юбилею лиги включила Ови в список 100 лучших игроков всех времен.

Овечкин привлекал внимание к своей игре с юниорского возраста, выигрывал молодежный чемпионат мира. Форвард становился победителем Суперлиги с родным «Динамо». В составе сборной Александр трижды стал чемпионом мира. Из всех крупных титулов ему недостает только золота Олимпиады.

Мария Кириленко начала добиваться успехов в теннисе еще на юниорском уровне. В 15 лет она выиграла US Open-2002 среди девушек (до 18 лет). В профессиональном WTA-туре россиянка взяла шесть титулов в одиночном разряде. Мария трижды играла в четвертьфиналах турниров «Большого шлема» (на Australian Open, Уимблдоне и «Ролан Гаррос»).

В парном разряде Кириленко завоевала 12 титулов, два раза играла в финалах турниров «Большого шлема» — на Australian Open в паре с Викторией Азаренко и «Ролан Гаррос» с Надеждой Петровой. Вместе с Петровой она побеждала на Итоговом турнире WTA-2012, а на Олимпийских играх-2012 в Лондоне стала бронзовым призером. В составе сборной России теннисистка дважды доходила до финала Кубка Федерации.

Александр Овечкин и Мария Кириленко. Фото Алексей Иванов, «СЭ»

История знакомства Овечкина и Кириленко

Осенью 2011 года Овечкин посетил US Open, где Кириленко играла в парном разряде с Петровой. Александр был знаком с Надеждой и подошел поздороваться во время ее тренировки с Марией. Хоккеист не растерялся и завел разговор.

«Я смотрел на нее, она — на меня, и мы сразу влюбились. Это произошло достаточно случайно. Я просто подошел к Наде, пока она разминалась, рядом была Маша, мы разговорились и обменялись с ней телефонами, так все и началось», — вспоминал Овечкин.

На момент знакомства Кириленко не следила за НХЛ. Но именно это и зацепило Александра, теннисистка не относилась к нему как к мировой знаменитости.

«До нашего знакомства я слышала о Саше, что это хоккеист без переднего зуба. Вокруг все только о нем и говорили, а я только по фамилии его помнила. Обо всех его результатах и достижениях узнала, когда мы уже начали встречаться», — вспоминала Кириленко.

Изначально Александр и Мария просто переписывались, и пара скрывала отношения от общественности. Когда СМИ стали настойчиво подозревать молодых людей в том, что у них роман, капитан «Вашингтона» решил рассекретить связь с теннисисткой. Он сделал официальное заявление в своих соцсетях, выложив совместное фото с Кириленко.

«Я и моя девушка Мария! Она моя королева!» — написал Овечкин.

Между хоккеистом и теннисисткой царила гармония. В «Вашингтоне» отмечали то влияние, которое на Овечкина оказывала Кириленко. Если раньше он имел славу любителя модных вечеринок, то теперь сосредоточился на игре и своей девушке. В межсезонье Ови посещал турниры, на которых выступала Мария. Представители прессы даже прозвали его «самым высокооплачиваемым кэдди в истории WTA».

Мария Кириленко и Александр Овечкин. Фото Соцсети

Все шло к свадьбе, в декабре 2012 года влюбленные обручились. Однако неожиданно для всех в 2014-м Мария объявила о расставании с Александром. Спортсмен тогда и так переживал тяжелый период после неудачного выступления на домашней Олимпиаде в Сочи, сборная России вылетела в четвертьфинале после поражения от Финляндии (1:3).

«Я приняла решение о расторжении помолвки. Причин много, но не хотелось бы вдаваться в подробности. Скажу одно: наши отношения завершены, но я уважаю Сашу как человека и спортсмена, искренне желаю ему дальнейших спортивных успехов», — сказала Кириленко.

Вскоре в сеть попали фото, где Овечкин отдыхает в компании гимнастки Каролины Севастьяновой. Сама спортсменка заявляла, что непричастна к их расставанию. А вот Надежда Петрова все же указала именно на эту причину

«Маша пригласила меня быть свидетелем со стороны невесты. Расписаться они собирались в июле 2014-го, сразу после Уимблдона, в Москве. Звоню как-то Маше, спрашиваю: все в порядке, свадебное платье уже выбрала? А она меня огорошила: мол, все отменяется. Я лезть в душу к подруге не стала. Мария сказала, что Саша расслабился где-то на стороне. А она не простила», — рассказывала Петрова.

Александр Овечкин и Мария Кириленко. Фото Соцсети

Свадьба Овечкина с дочерью Глаголевой и Шубского, брак Кириленко

Яркая теннисистка недолго была одинокой. Через год после разрыва с Овечкиным она объявила общественности, что собирается под венец. Избранником Кириленко стал бизнесмен Алексей Степанов. О мужчине не так много информации: он родом из Красноярского края, учился в МГУ на факультете менеджмента, получил звание кандидата экономических наук. Молодой человек был чиновником, а позже открыл свой бизнес.

Мария выглядела счастливой. Девушка выложила в своих соцсетях фото со свадебной церемонии с обращением к подписчикам. Молодожены отметили торжество в узком кругу в одном из ресторанов подмосковного Усово.

«С моим любимым мужем и нашими любимыми мамами! Друзья, поверьте, это огромное счастье — обрести свою настоящую любовь и вторую половину. Будьте добрее, любите друг друга и не тратьте силы на осуждение и злобу. Желаю вам всем найти свое счастье и стать добрее!» — написала Кириленко.

При этом Мария тщательно скрывала свою личную жизнь от общественности. Позже сообщалось, что пара рассталась, но когда именно это случилось, неизвестно.

Овечкин остепенился и обрел свое счастье в браке с Анастасией Шубской, дочерью российской актрисы Веры Глаголевой и влиятельного бизнесмена Кирилла Шубского. Молодые люди познакомились еще летом 2008 года, когда оба были гостями «Русского дома» на Олимпиаде в Пекине: отец девушки входил в делегацию ОКР, она составила ему компанию в поездке в Китай, а хоккеист был одной из вип-звезд. Общение через мессенджеры у молодых людей началось только в 2014-м, через год они стали встречаться, а еще через год хоккеист сделал возлюбленной предложение.

Овечкин и Шубская расписались в 2016-м, а свадьбу сыграли только через год. Торжество на родине прошло 8 июля, в День семьи, любви и верности. Шикарный праздник отмечали в подмосковной Барвихе. Ведущими были Николай Басков и Александр Ревва, а для гостей свои хиты исполнили Любовь Успенская, Иосиф Кобзон, Баста, «Ленинград» и Boney M. Главным сюрпризом стал звонок от президента России Владимира Путина, который лично поздравил хоккеиста и его жену.

Александр и Настасия Овечкины. Фото Соцсети

Сколько детей у Овечкина и у Кириленко

В браке Овечкина и Шубской появились двое детей. Первенец родился летом 2018 года, сына назвали в честь старшего брата Александра Сергея, который помогал маленькому Саше в его занятиях хоккеем и погиб в автомобильной аварии. Летом 2020 года на свет появился второй сын Ови и Насти — Илья. Шубская признается, что ее муж — заботливый отец.

«Это на льду Овечкин — зверь, а дома — нежный, добрый и заботливый. Даже памперсы научился менять, когда мы еще в роддоме были», — говорила Анастасия.

Сам нападающий «Вашингтона» всегда мечтал иметь большую семью. Об этом он упоминал в разных интервью.

«Это здорово. Чем больше детей, тем веселее. Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю!» — признавался Овечкин.

Старший сын Александра и Анастасии рано встал на коньки и играет в хоккей. При этом родители не раз подчеркивали, что не будут принуждать детей становиться профессиональными спортсменами. А еще одна мечта Ови — чтобы в семье родилась девочка.

Кириленко родила двух детей в браке со Степановым. В 2015 году появился на свет сын Михаил. После рождения первенца теннисистка поняла, что хочет посвятить себя материнству. По словам спортсменки, она устала от строгого режима и по этой причине не стала возобновлять карьеру. В 2017-м на свет появился второй ребенок, девочка Анастасия. Воспитанием детей бывшая теннисистка занялась сама, без посторонней помощи.

«Мы с Алексеем решили не нанимать няню. У нас есть бабушки — его и моя мамы. Они всегда на подхвате», — говорила Кириленко в интервью Starhit.

При этом Мария открыла детскую теннисную школу в подмосковной Жуковке. Ее дети часто ходят на работу к своей маме. Среди воспитанников Кириленко есть и звездные дети — например, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша, а также сын футболиста Александра Самедова Богдан.

Спортсменка ведет закрытый образ жизни. Она практически не делится фотографиями детей в своих соцсетях.

Александр Овечкин с семьей. Фото Соцсети

Где сейчас живут Овечкин и Кириленко

Форвард «Вашингтона» с семьей проводит отпуск в России, но в конце лета — начале осени возвращается в США. Нередко Овечкин улетает один, а жена с детьми присоединяются к нему позже. В столице США хоккеист обосновался в элитном особняке в спокойном районе в одном из пригородов, дом с огороженной территорией он приобрел в 2011 году за 4 миллиона долларов. Соседями россиянина являются чиновники и миллионеры. Ворота владений спортсмена украшены декоративными элементами в виде хоккейных клюшек. Сам особняк отделан натуральным камнем и выглядит как старинное поместье. В нем есть пять спальных комнат, две гостиные, семь ванных комнат, библиотека, кинотеатр, бассейн, комната отдыха и три функционирующих камина.

В США Овечкин также владеет роскошными апартаментами в Майами с видом на океан. Площадь квартиры составляет около 200 квадратных метров.

В России у Овечкина есть трехэтажный дом в подмосковной Истре в англосаксонском стиле. Район был выбран неслучайно, по соседству расположена дача родителей — легендарной баскетболистки, двукратной олимпийской чемпионки Татьяны и бывшего футболиста «Динамо» Михаила (отец Александра ушел из жизни в начале 2023 года). На своем участке хоккеист оборудовал теннисный корт, баскетбольную площадку и личный пруд. Также Овечкины владеют квартирами в районе Речного вокзала, где долго жила вся семья.

Известно, что Мария Кириленко вместе с детьми проживает в Москве.