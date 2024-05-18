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«Усик стал изображать, что я попал ему ниже пояса». Как россиянин нанес украинцу его последнее поражение

В 2009 году Мехонцев победил Усика в полуфинале чемпионата мира
Дмитрий Сомов
Боксер Александр Усик
Александр Усик.
Фото Getty Images
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Егор Мехонцев разбил звезду бокса в решающем третьем раунде.

18 мая поздно вечером в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Александр Усик проведет бой с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Усик уже был абсолютным чемпионом в профи — в первом тяжелом весе. В супертяжах же победил Чазза Уизерспуна, Дерека Чисору, Энтони Джошуа (дважды) и Даниэля Дюбуа. 21-0 — таков профессиональный рекорд украинца. В любителях Александр тоже добился большого успеха — олимпийский чемпион Лондона, чемпион мира и чемпион Европы — 333 победы, 15 поражений.

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Усик не раз пересекался в ринге с российскими боксерами. В профи он победил и Мурата Гассиева, и Андрея Князева, а в любителях боксировал с Матвеем Коробовым (2 поражения), Артуром Бетербиевым (2 победы, 1 поражение), Дмитрием Чудиновым (победа), Егором Мехонцевым (поражение). Мехонцев нанес Александру его последнее на настоящий момент поражение. Было это в полуфинале чемпионата мира 2009 года в Милане.

Усик выиграл первый раунд 3:2, после второго вел 6:5, а в третьем Мехонцев увеличил темп, стал провоцировать размены и в итоге победил 14:10. При этом Александру дали два балла за то, что Мехонцев попал ему в пах — так решил рефери. Если же посмотреть видео того боя, то складывается впечатление, что Егор пробил все-таки не в пах, а в корпус (похожая ситуация возникла в поединке Усика и Дюбуа в августе прошлого года).

После полуфинала ЧМ отец и тренер российского боксера — Леонид Мехонцев — заявил РИА «Новости», что на самом деле перелом наступил не в третьем, а во втором раунде. «Усик — боксер высочайшего класса, грамотный, подвижный, техничный, — сказал тогда Мехонцев-старший. — И Егор длительное время никак не мог за него «зацепиться». И лишь в середине боя он пробил соперника в живот, сбил ему дыхание, нанес несколько сильных ударов по корпусу и перехватил инициативу».

Боксер Егор Мехонцев
Егор Мехонцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«С Усиком бой был реально трудным, — отметил в свою очередь Егор Мехонцев в интервью «Советскому спорту». — Украинец избрал достаточно неожиданную тактику: он попросту бегал от меня по рингу — как будто я на него с топором шел. До поры до времени это приносило ему успех. По ходу поединка, я, конечно, не знал, какой счет, но ощущение было, что проигрываю. В последнем раунде я резко активизировался, да и Усик подустал. В один из моментов я ударил его в корпус, а он рухнул на ринг и стал изображать, будто я попал ему ниже пояса. Не бил я его туда — у боксера в этом месте есть защитная ракушка, и если бы удар в нее пришелся, я бы это сразу почувствовал. Усик просто схитрил, но судьи ему поверили, и два очка с меня сняли. Я так разозлился, что на последней минуте провел пять или шесть удачных атак подряд».

Тайсон Фьюри (слева) и&nbsp;Александр Усик. Тайсон Фьюри — Александр Усик, основная информация о бое: когда и где смотреть, кто фаворит и победит

Мехонцев в финале встретился с кубинцем Осмаем Акостой, разгромив его 12:2. Затем Егор стал выступать в категории до 81 кг, где в 2012-м стал олимпийским чемпионом. В профессионалы же он так и не перешел.

Бокс
Александр Усик
Егор Мехонцев
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