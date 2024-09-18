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Сегодня, 00:20

Украинский боксер Александр Усик задержан в аэропорту Кракова — на него надели наручники

Украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Александр Усик.
Фото Global Look Press
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Неожиданная история.

Что случилось

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был задержан во вторник в аэропорту Кракова. Информация об этом появилась в Telegram-канале депутата рады Жана Беленюка.

«Александр Усик задержан в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются», — написал он.

Есть видеозаписи, на которых видно, как Усика под руки уводят на допрос люди в форме, на спортсмена надеты наручники.

Возможные причины

О причинах произошедшего официально не сообщается. Одна из версий в свете исторических событий связана с мобилизацией на Украине. Не так давно глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказывался однозначно: «Я хожу в парикмахерскую в Варшаве, и меня стрижет молодой украинский парикмахер. И у меня есть к нему вопрос: «Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?»

Киев сообщил нам, что вы хотите вернуть украинцев, что вам нужны налогоплательщики, нужны люди, работающие на заводах. Но также вам нужны люди, чтобы заменить солдат, которые сейчас на линии фронта».

Однако Екатерина Усик, жена боксера, поспешила всех успокоить. В соцсетях она написала: «Все нормально, все хорошо! Ничего криминального. Позже Александр все объяснит. Всем спокойной ночи».

Что было дальше

Украинские СМИ сообщили, что возможная причина задержания Усика — нарушение правил дорожного движения. По их данным, боксер опаздывал и существенно превышая разрешенную скорость на люксовой машине.

Тем временем пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что страна выразит протест Польше из-за задержания Усика, сообщает ТАСС.

Зеленский у себя в Telegram-канале сообщил, что уже поговорил с Усиком по телефону, заявил, что возмущен таким отношением к нему, а еще дал министрам поручение «немедленно разобраться во всех деталях инцидента». По словам Зеленского, Усика уже отпустили.

 
Тайсон Фьюри и&nbsp;Александр Усик. Тайсон Фьюри — Александр Усик: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Ранее было объявлено о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Бокс
Александр Усик

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