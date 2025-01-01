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Сегодня, 18:15

Загитова в зеленых мехах, Малкин в одиночестве с бокалом и скромный стол Головина: российские спортсмены встретили Новый год

Загитова поздравила фанатов с Новым годом в образе Гринча
Егор Сергеев
Алигна Загитова, Евгений Малкин и Александр Головин
Алигна Загитова, Евгений Малкин и Александр Головин.
Фото соцсети, Reuters
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С праздником!

Во всем мире наступил 2025 год. «СЭ» рассказывает, как отпраздновали его российские спортсмены. Кто-то отмечал в кругу семьи и близких, а некоторые провожали 2024-й с друзьями.

Алина Загитова

Титулованная фигуристка показала фото в ярко-зеленых мехах и заинтриговала подписью: «Гринчу пришла в голову замечательная, ужасная идея».

Видимо, олимпийская чемпионка в ближайшее время собирается удивить поклонников, потому что финал сообщения был краток: «Ждите». И зловещий эмодзи рядом.

Сам Новый год Загитова встретила за одним столом с друзьями, среди которых были фигуристы Федор Климов, Никита Кацалапов, Виктория Синицына и Евгения Тарасова.

Никита и Дарья Нагорные с ребенком на Новый год
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Дарья и Никита Нагорные

Семья гимнастов устроила красивую фотосессию в магазине вместе со своим ребенком. Согласитесь, получилось очень мило.

Александр и Настасья Овечкины с детьми на Новый год
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Александр Овечкин

Наш 39-летний хоккеист сначала помог «Вашингтону» обыграть «Бостон» (3:1), а затем отпраздновал Новый год в семейном кругу — с супругой Анастасией Шубской, сыновьями Сергеем и Ильей, а также лабрадором по кличке Блэйк.

Артем Дзюба

Нападающий «Акрона» записал видеообращение, стоя в одной футболке на засыпанной снегом улице. Артем пожелал своим подписчикам всего самого светлого, доброго и теплого.

Фигуристка Елизавета Туктамышева
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Елизавета Туктамышева

Поставившая на паузу свою карьеру фигуристка после полуночи выложила фотографию за праздничным столом. На снимке — Елизавета с собакой и рядом с ней салаты и бутерброды.

«С Новым годом, друзья! Пусть 2025-й будет понятным, интересным и впечатляющим!» — подписала пост Туктамышева.

Семья Плющенко

В соцсетях Евгения Плющенко рано утром 1 января появился совместный ролик с участием всей семьи. Жена Яна Рудковская и два сына с двукратным олимпийским чемпионом — под елочкой в зеленых пижамах и в красных колпаках.

Футболист «Краснодара» Федор Смолов и Карина Истомина
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Федор Смолов

Новогодние Федор Смолов и Карина Истомина: форвард «Краснодара» улыбается и нежно обнимает свою жену.

Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин
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Евгений Малкин

Звезда «Питтсбурга» порадовал поклонников лишь одной сторис. На ней хоккеист поднимает бокал шампанского в гордом одиночестве.

Фото соцсети

Андрей Мостовой

Приз самому главному весельчаку можно смело отдавать полузащитнику «Зенита». Андрей запустил салют в бассейн, отмечая Новый год со своими друзьями за границей.
В соцсетях тут же пошли шутки, что Мостовому лучше не доверять пиротехнику.

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка в танцах на льду опубликовала сразу несколько семейных снимков. На одном из них Навка стоит вместе со своим мужем Дмитрием Песковым и дочкой.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин с женой на Новый год
Фото соцсети

Валерий Карпин

Главный тренер «Ростова» и сборной России встретил 2025-й в Турции вместе с супругой Дарьей, а также комментатором Романом Гутцайтом и ведущей Okko Дарьей Исаевой.

Хабиб Нурмагомедов с родственниками и друзьями на Новый год
Фото соцсети

Хабиб Нурмагомедов

Непобежденный экс-чемпион UFC отпраздновал Новый год в кругу друзей и коллег по цеху. На снимке так много народа, что даже и не разобрать сразу, где находится Хабиб. Подсказываем: в черной футболке сидит на полу по центру.

Фото соцсети

Александр Головин

Завершим нашу новогоднюю подборку скромным новогодним столом лучшего футболиста 2024 года по версии «СЭ». Саша, а где оливье, мимоза и селедка под шубой?

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Александр Головин
Александр Мостовой
Александр Овечкин
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Евгений Малкин
Федор Смолов
Алина Загитова
Евгений Плющенко
Елизавета Туктамышева
Никита Нагорный
Татьяна Навка
Хабиб Нурмагомедов
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