Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы

Алина окончательно ушла в бокс из фигурного катания?

9 марта в Москве на арене Moscow Music Hall может состояться поединок по правилам бокса между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой. По словам промоутера Владимира Хрюнова, переговоры будут завершены в ближайшую неделю. Планируется, что боксерский поединок пройдет по любительским правилам — три раунда по две минуты.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию уже пробовала себя в ринге, но в рамках мастер-класса, который ей преподал другой обладатель золотой медали ОИ. На Дне московского спорта в «Лужниках» Алина побила по лапам, которые держал Олег Саитов. На его месте мог оказаться Альберт Батыргазиев, еще один чемпион Олимпиады. Но боксер отказался участвовать в шоу, сославшись на старую травму.

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что Департамент спорта создал подходящие для этого условия. К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы! Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде», — заявляла Загитова перед мастер-классом для «РИА Новости Спорт».

Теперь Алине предстоит реальный бой, а соперница станет для нее настоящим раздражителем. Фигуристка уже встречалась с Бузовой на съемках шоу «Ледниковый период», и после знакомства у девушки остались неоднозначные впечатления. «Я смотрела и думала: «Блин, она меня съест». Я не знала ее лично, было волнительно с ней встретиться, как и с другими звездами. Знала, что они остры на язык, могут как-то поддеть», — говорила Загитова Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Бузова теплых чувств к Алине тоже, по всей видимости, не испытывает. Владимир Хрюнов признавался, что во время переговоров певица была готова выйти в ринг, но против другой соперницы. «Бузова не хочет драться с Загитовой, а хочет драться с Ивлеевой. Но я, как промоутер, позволяю себе настаивать. Мне видится так: у обеих миллионы поклонников, их нужно будет собрать в одном месте. Даже сама новость о том, что мы это обсуждаем, затмила все остальные. Чувствую себя красавчиком», — рассказал Хрюнов «СЭ».

Алина Загитова. Фото Соцсети

Зачем вообще Загитовой бокс? Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена: дело в деньгах. «Они деньги делают. Что тут еще понимать? Они что, увлеклись боксом? Пока я не верю. Поживем — увидим», — сказала Тарасова «СЭ».

Но сама Алина объясняет увлеченность единоборствами по-другому: «В боксе работают все группы мышц, и дыхательная система, и сердечно-сосудистая. Вот поэтому я и пошла в бокс, чтобы поддерживать свой тонус фигуристки. Очень хотелось бы и дальше пробовать себя в боксе. Такая идея у меня созревала, и после отпуска я стала заниматься боксом. И ни в каком другом виде спорта себя сейчас не представляю».