Тяжелые испытания и четверо детей: история любви Альваро Мораты и итальянской модели Аличе Кампелло

8 июля, 23:45
Аличе Кампелло — популярный инфлюенсер в Италии. Ее страница в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ») насчитывает более 3,3 миллиона подписчиков. Девушка из состоятельной семьи. Ее отец — влиятельный владелец автосалонов. Также у Аличе есть собственный бизнес — она развивает бренд косметики Masqmai.
В 2015 году на модель обратил внимание Альваро Мората. В тот момент испанский нападающий играл в туринском «Ювентусе» и, увидев фото Кампелло в социальных сетях, написал ей с предложением встретиться. Она показала фото своему отцу и спросила совета, стоит ли ей отвечать взаимностью. Папа девушки сказал, что с футболистами лучше не иметь дела, но девушка не послушалась и согласилась.
«Внутри я почувствовала, что меня что-то тянет ответить. Я сделала это, и через неделю мы встретились в Милане», — признавалась модель.
Роман развивался стремительно. Хотя Аличе пришлось столкнуться и с обратной стороной карьеры Альваро, в которой помимо денег и славы было много непростых моментов и хейта.
В полуфинале Евро-2020 против Италии Мората не забил пенальти в послематчевой серии — это привело к вылету Испании, а также обструкции со стороны болельщиков. За игрока вступилась Кампелло — и фанаты тут же переключились на нее: в соцсетях было много оскорблений и даже угроз.
«Я даже не переживаю из-за этих слов и не думаю, что такая реакция связано с тем, что я итальянка, — уверяла Аличе. — Обычное невежество. Если бы это случилось с более слабым человеком, то могло бы создать проблемы. Давайте не забывать, что речь идет всего лишь о спорте, который должен объединять людей. Не стоит использовать его, чтобы изливать негатив. Надеюсь, что в будущем против таких людей можно будет принимать меры, потому что это неприемлемо».
Пара пережила все нападки. Модель продолжила активно вести свой блог и по-прежнему сотрудничает с известными брендами, а также посещает светские мероприятия. Еще Аличе старается не пропускать игры своего возлюбленного, поддерживая его во время важных турниров.
Футболист сделал предложение 10 декабря 2016 года. Свадьба состоялась через год на родине девушки. Торжественная церемония прошла в Венеции 17 июня 2017-го.
Молодожены поплавали на гондолах по каналам города, а затем отправились на венчание в местный храм, который был украшен белыми розами.
«Наконец-то этот день настал, я женюсь на женщине своей мечты. Если бы мне в детстве дали ручку и бумагу, я уверен, что нарисовал бы именно тебя. Ты — лучшее, что есть в моей жизни. Я люблю тебя», — написал Мората в соцсетях.
Через год после свадьбы у пары родились близнецы Алессандро и Леонардо. Мальчики появились на свет 29 июля 2018-го. В честь этого события испанский нападающий, который на тот момент играл в «Челси», сменил номер с 9-го на 29-й.
29 сентября 2020 года у Аличе и Альваро родился третий ребенок — сын Эдоардо. А 9 января 2023-го на свет появилась Белла. Роды прошли хорошо, но у Кампелло начались осложнения: открылось кровотечение, которое врачи не могли остановить около 12 часов. Ее экстренно перевели в реанимацию.
«Эта ситуация нас очень напугала! Сейчас девушка находится в отделении интенсивной терапии клиники Университета Наварры, за ней ухаживают лучшие врачи. Спасибо всем за тысячи сообщений, которые мы получили. Крепко обнимаем вас и расскажем вам о последствиях позже», — написал Альваро в соцсетях.
Восстановившись, жена игрока сборной Испании призналась, что в общей сложности ей сделали 17 переливаний крови.
«Я не могла выбрать ничего другого, кроме кесарева сечения. У меня в голове возникал образ, как я приподнимаю простыню и вижу кровотечение. После операции я увидела лицо Альваро. Он был бледен, разбит. Сегодня я смотрю на все с большей любовью, по-особенному», — вспоминала Кампелло в программе Verissimo.
В Мадриде семья форварда «Атлетико» обосновался в престижном районе родного города — Ла Моралея. В 2019 году в дом футболиста вломились грабители, когда в нем находились супруга, дети и домработница. Воры украли драгоценности, часы и украшения. После этого особняк выставили на продажу, так как Кампелло было страшно в нем находится, пара нашла новый дом.
«Это одна из тех вещей, которая заставляет вас осознать, насколько деликатна и необычна жизнь. Трудно смириться с тем фактом, что ваши дети находятся дома, в месте, где они должны быть в безопасности, но это может разрушиться в одночасье. К счастью, у нас все хорошо — могло быть намного хуже. Они взяли много вещей, которые так много значат для нас, но я постараюсь думать не об этом, а о своей семье. Спасибо за все ваши сообщения», — писала модель в соцсетях.