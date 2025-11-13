«Приняли решение не говорить»: россиянка Потапова нашла новую любовь в мире тенниса после развода с Шевченко

Новая теннисная пара.

Теннисистка Анастасия Потапова недолго была одна после расставания с Александром Шевченко. Уже спустя несколько месяцев после развода россиянка закрутила роман с нидерландцем Таллоном Грикспором. Рассказываем, что известно о теннисной паре.

С кем ранее встречались?

Анастасия Потапова меньше года состояла в браке с Александром Шевченко, россиянином, выступающим за Казахстан. Их союз официально просуществовал меньше года — с декабря 2023-го по сентябрь 2024-го. Бывшие супруги были знакомы с детства. По признанию самой теннисистки, с Александром они были родственными душами.

«С первого дня нашего общения с Сашей я уже говорила, что мы поженимся. Когда встречаются родственные души, ни о какой стремительности не думаешь. Мы не считаем, что торопимся. Потому что нам здорово вместе. У нас одни цели, мы видим жизнь абсолютно одинаково. Семья потрясающая, и все поддерживают друг друга. Мы знакомы с девяти лет, кажется, мы уже долгое время одна большая семья», — говорила Потапова «Чемпионату».

Брак спортсменов казался счастливым, поэтому новость о разводе стала настоящим шоком для болельщиков. О новом статусе Анастасия Потапова рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение. Всем добра и любви! Ваша Настя», — написала теннисистка.

Внимательные поклонники заметили, что девушка еще в начале осени 2024 года убрала фамилию мужа из описания своего профиля в социальных сетях. Также Анастасия удалила все свадебные фотографии. Причины развода ни одна из сторон не комментировала.

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор не афиширует подробности своей личной жизни, поэтому о его прежних отношениях информации нет.

Таллон Грикспор и Анастасия Потапова. Фото соцсети

История любви Потаповой и Грикспора

Спустя всего несколько месяцев после развода российская теннисистка Анастасия Потапова была заподозрена в новом романе. 26 февраля 2025 года на турнире в Дубае Потапову заметили в боксе Таллона Грикспора в матче 1/8 финала против Уго Умбера. Россиянка принесла своему новому бойфренду удачу: нидерландец обыграл француза со счетом 4:6, 6:3, 6:2. В марте Анастасия снова поддерживала Грикспора с трибун на турнире в Индиан-Уэллсе во время матча с Александром Зверевым. Тогда Грикспор сенсационно обыграл немца со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

В апреле уже Таллон Грикспор сидел в боксе Потаповой. Журналисты поспешили узнать у россиянки, что именно происходит между спортсменами.

«Приняли решение вообще не говорить про личную жизнь. Единственное, что скажу, — поддержка большая», — сказала Потапова «Чемпионату».

В прошлом Анастасия и Таллон часто пересекались на общих турнирах. Однако в какой момент между ними начались романтические отношения — неизвестно. Изменения в личной жизни российской теннисистки принесли удачу на корте. 9 февраля 2025 года Потапова впервые за два года завоевала трофей.

В финале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке россиянка обыграла Лючию Бронцетти в трех сетах — 4:6, 6:1, 6:2.

После начала отношений Потаповой с Грикспором поклонники ждут, что теннисисты заявятся на «мейджор» в миксте. Однако на данном этапе карьеры оба игрока не рассматривают такой вариант.

«Микст нет смысла играть, так как, если мы не проходим во вторую неделю «Шлема», оставаться из-за микста не очень хочется, лучше лететь домой. А если и проходим во вторую неделю, то там уже лучше тратить время на восстановление, а не на игры», — говорила Потапова в интервью «Матч ТВ».

Роман между теннисистами развивается. После окончания тура Анастасия и Таллон отправились в заслуженный отпуск. Отдыхали возлюбленные на Мальдивах. Потапова опубликовала несколько совместных фото с новым избранником. Эти снимки стали первыми неопровержимыми доказательствами их романа.

Анастасия Потапова и Таллон Грикспор. Фото соцсети

Как и где живут Потапова и Грикспор

Влюбленные живут на две страны. Российская теннисистка тренируется в Дубае (ОАЭ), а нидерландец — в Монте-Карло (Монако). Также Анастасия и Таллон видятся во время турниров, в которых оба принимают участие.