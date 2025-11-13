«Приняли решение не говорить»: россиянка Потапова нашла новую любовь в мире тенниса после развода с Шевченко

13 ноября, 19:30
Теннисистка Анастасия Потапова недолго была одна после расставания с Александром Шевченко. Уже спустя несколько месяцев после развода россиянка закрутила роман с нидерландцем Таллоном Грикспором. Рассказываем, что известно о теннисной паре.
Анастасия Потапова меньше года состояла в браке с Александром Шевченко, россиянином, выступающим за Казахстан. Их союз официально просуществовал меньше года — с декабря 2023-го по сентябрь 2024-го. Бывшие супруги были знакомы с детства. По признанию самой теннисистки, с Александром они были родственными душами.
«С первого дня нашего общения с Сашей я уже говорила, что мы поженимся. Когда встречаются родственные души, ни о какой стремительности не думаешь. Мы не считаем, что торопимся. Потому что нам здорово вместе. У нас одни цели, мы видим жизнь абсолютно одинаково. Семья потрясающая, и все поддерживают друг друга. Мы знакомы с девяти лет, кажется, мы уже долгое время одна большая семья», — говорила Потапова «Чемпионату».
Брак спортсменов казался счастливым, поэтому новость о разводе стала настоящим шоком для болельщиков. О новом статусе Анастасия Потапова рассказала на своей странице в социальных сетях.
«Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение. Всем добра и любви! Ваша Настя», — написала теннисистка.
Внимательные поклонники заметили, что девушка еще в начале осени 2024 года убрала фамилию мужа из описания своего профиля в социальных сетях. Также Анастасия удалила все свадебные фотографии. Причины развода ни одна из сторон не комментировала.
Нидерландский теннисист Таллон Грикспор не афиширует подробности своей личной жизни, поэтому о его прежних отношениях информации нет.
Спустя всего несколько месяцев после развода российская теннисистка Анастасия Потапова была заподозрена в новом романе. 26 февраля 2025 года на турнире в Дубае Потапову заметили в боксе Таллона Грикспора в матче 1/8 финала против Уго Умбера. Россиянка принесла своему новому бойфренду удачу: нидерландец обыграл француза со счетом 4:6, 6:3, 6:2. В марте Анастасия снова поддерживала Грикспора с трибун на турнире в Индиан-Уэллсе во время матча с Александром Зверевым. Тогда Грикспор сенсационно обыграл немца со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).
В апреле уже Таллон Грикспор сидел в боксе Потаповой. Журналисты поспешили узнать у россиянки, что именно происходит между спортсменами.
«Приняли решение вообще не говорить про личную жизнь. Единственное, что скажу, — поддержка большая», — сказала Потапова «Чемпионату».
В прошлом Анастасия и Таллон часто пересекались на общих турнирах. Однако в какой момент между ними начались романтические отношения — неизвестно. Изменения в личной жизни российской теннисистки принесли удачу на корте. 9 февраля 2025 года Потапова впервые за два года завоевала трофей.
В финале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке россиянка обыграла Лючию Бронцетти в трех сетах — 4:6, 6:1, 6:2.
После начала отношений Потаповой с Грикспором поклонники ждут, что теннисисты заявятся на «мейджор» в миксте. Однако на данном этапе карьеры оба игрока не рассматривают такой вариант.
«Микст нет смысла играть, так как, если мы не проходим во вторую неделю «Шлема», оставаться из-за микста не очень хочется, лучше лететь домой. А если и проходим во вторую неделю, то там уже лучше тратить время на восстановление, а не на игры», — говорила Потапова в интервью «Матч ТВ».
Роман между теннисистами развивается. После окончания тура Анастасия и Таллон отправились в заслуженный отпуск. Отдыхали возлюбленные на Мальдивах. Потапова опубликовала несколько совместных фото с новым избранником. Эти снимки стали первыми неопровержимыми доказательствами их романа.
Влюбленные живут на две страны. Российская теннисистка тренируется в Дубае (ОАЭ), а нидерландец — в Монте-Карло (Монако). Также Анастасия и Таллон видятся во время турниров, в которых оба принимают участие.
PV
Опять про бл...во
14.11.2025
ValeraK
В Романе Ротенберге?)
14.11.2025
ValeraK
Если приняли решение не говорить, то откуда эта писанина появилась?)
14.11.2025
Pifia
завидуешь?
14.11.2025
Filippo
такую чушь только завистливые люди писать могут. Такой Красотке любые члены можно!!
14.11.2025
Dreamlike
Рогатка
13.11.2025
Zулус
какой ты сомокритичный. и шалава, и муж тебя бросил, и члены импортные любишь:clown::clown::clown:
13.11.2025
Кот
"...российская теннисистка Анастасия Потапова была заподозрена в новом романе." --------------------------- А чего тут подозревать, когда всё ясно...
13.11.2025
Berkut-7
А мы тут голову ломали, где же они живут, оказывается в Дубае и МОнте- Карло , теперь можно спать спокойно , не потеряются .
13.11.2025
_Mike N_
Шалава с грязным языком - ибо много ругается матом на корте ! Предыдущий муж выдержал Потапову только 2 месяца. А импортный член и жениться не будет - поматросит и бросит !
13.11.2025