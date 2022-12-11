«Психопат и трус». Громкая история любви и расставания Аршавина и Казьминой

11 декабря, 23:00
Личная жизнь футболистов всегда находится под пристальным вниманием СМИ. А в случае с экс-игроком «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андреем Аршавиным она еще и бурно обсуждалась. Расскажем подробнее, как сейчас живет звездный спортсмен и почему он развелся с последней женой Алисой Казьминой.
История Аршавина и Казьминой началась с грандиозного скандала. Пара познакомилась в Лондоне на вечеринке. Там тогда футболист играл, а модель и журналистка из Санкт-Петербурга приехала в столицу Великобритании ради съемок. Между ними сразу пробежала искра. Их не остановило даже то, что оба в тот момент находились в браке (Аршавин — в гражданском) и воспитывали детей. Алиса была замужем за бизнесменом Алексеем Казьминым, которому родила сына и дочку. Форвард уже много лет жил с Юлией Барановской, которая тоже подарила мужу сына и дочку. К тому же Юлия на момент знакомства Аршавина и Казьминой вообще находилась в положении — ждала третьего ребенка. Такого поворота событий Барановская не ожидала.
Обиженная девушка после расставания дала громкое интервью, а потом еще и написала книгу, где рассказала всю правду о жизни с Аршавиным. Переживаниями Юлии прониклась вся страна. Впоследствии это помогло ей сделать карьеру на телевидении. Сейчас Барановская — ведущая популярного ток-шоу на Первом канале. Также она ведет активную светскую жизнь.
Бывший муж Казьминой женился во второй раз. Его избранницей стала Алла Усова.
Впервые на публике Аршавин и Казьмина появились в 2013 году на премьере фильма «Сталинград» в Москве. В 2016-м влюбленные официально оформили отношения. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге, откуда оба родом. Алиса взяла фамилию мужа. Вскоре у них родилась дочь Есения. При этом с Казьминой продолжили жить дети от первого брака.
В 2017 году Алиса Аршавина публично заявила, что намерена развестись. Девушка призналась, что устала от постоянных измен мужа.
«Я обалдела. Четыре года жила в полном обмане. Не хватало ему этого адреналина», — говорила она.
А последняя интрижка Аршавина чуть не стоила Алисе свободы. СМИ застали футболиста в компании модели Ольги Семеновой. Они страстно обнимались в ночном клубе в Казахстане. Супруга спортсмена разыскала разлучницу в социальных сетях и стала посылать ей угрозы. Семенова написала заявление, даже завели уголовное дело. Правда, его быстро прекратили.
После расставания с Аршавиным Алиса попала еще в одну скандальную историю. Ее сняли с борта самолета, который следовал по маршруту Москва — Алма-Ата. Девушка отказывалась выполнять просьбы бортпроводника и вела себя неподобающим образом. Она даже пригрозила судом и заявила, что работает в ФСБ. Потом Алиса обвинила во всем Аршавина. Якобы это Андрей подстроил все, чтобы она не попала в Казахстан, где нападающий выступал за «Кайрат».
В январе 2019-го стало известно, что Алиса и Андрей официально развелись. Аршавина обязали выплачивать ей алименты. Однако расстаться мирно у них не получилось. Футболист обвинил бывшую супругу в краже.
«Апогеем стала сумма в один миллион, которую она, на мой взгляд, обманным путем забрала. Один миллион евро наличными. Еще вопрос в том, как она это сделала. О нюансах долго рассказывать, и в это даже будет трудно поверить», — говорил Аршавин.
При этом Алиса обращалась в суд, чтобы проверить доходы спортсмена и увеличить алименты.
На данный момент о личной жизни Аршавина ничего не известно. Возможно, футболист сделал выводы из предыдущего опыта и скрывает новые отношения.
Андрей работает в «Зените», где занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию. Также он является постоянным экспертом на федеральном спортивном телеканале.
У Казьминой жизнь после развода не задалась. В 2021-м стало известно о ее проблемах со здоровьем. У экс-супруги Аршавина развивались аутоиммунное заболевание и некроз. Началось с того, что у девушки обнаружили стафилококк — инфекцию до конца не уничтожили. После этого у нее на носу появились «разрезы». Теперь Алиса вынуждена ходить с заклеенным носом и проходить интенсивное лечение, включая хирургическое вмешательство.
Казьмина дала несколько интервью, в котором сначала обвинила бывшего мужа и свекровь, а затем и собственную мать в проблемах со здоровьем. Аршавину досталось за то, что он довел ее до нервного состояния.
— Ты психопат. Слабый, трус, не мужчина, — кричала девушка в адрес футболиста.
А свекровь Татьяна Аршавина, по мнению Казьминой, навела на нее порчу из-за финансовых разногласий.
— Украла деньги? Я жена была. Если ты любишь и твоя женщина начехардила, взяла три ляма и потратила, то ты простишь. Если бы это были его деньги, все было бы нормально. Но это мамины! Поэтому он не простил. Скажем так, его мама не любит ни женщин, ни детей, никого. У нее было два брака и мечта всей жизни — чтобы Андрей оставался при ней, — говорила Казьмина.
Также Алиса уверена, что мать заразила ее сифилисом. Женщина, как утверждает Казьмина, договорилась с врачом, чтобы он подмешал бактерии в ее лекарство.
— Отравила меня мать! Отомстила за няню. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь, — уверяла бывшая жена Аршавина.
Сейчас Алиса скрыла свои страницы в социальных сетях, удалив все фотографии. О состоянии Казьминой ничего не известно.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|5
|
|
Оливье Жиру
Франция
|4
|4
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|4 (2)
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|7 (5 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|6 (4 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)