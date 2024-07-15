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15 июля, 23:30

«Заявление на обидчика я написал». Канчельскиса избили в баре после финала Евро

Канчельскиса избили в баре после финала Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Андрей Канчельскис.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Легендарному футболисту потребовалась скорая помощь.

Андрей Канчельксис был избит в одном из московских баров. Как сообщает Telegram-канал Mash, 55-летний легендарный российский футболист что-то не поделил с одним из посетителей после просмотра финала чемпионата Европы.

По информации издания, мужчины «несколько часов» ругались и обменивались оскорблениями, пока Канчельскис в итоге не напал на оппонента. Однако не справился — по данным очевидца, Андрей Антанасович пропустил удар в челюсть и потерял сознание.

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Персонал около получаса пытался оказать Канчельскису помощь, но попытки оказались безуспешными. Тогда сотрудники вызвали скорую помощь — приехавшие медики привели экс-футболиста в чувство и госпитализировать не стали.

Канчельскис прокомментировал инцидент специально для «СЭ»: «Сейчас со мной все хорошо. В больницу меня не забирали, иначе не мог бы сейчас с вами говорить. Из-за чего произошла драка? Небольшой конфликт, столкнулись интересами после финального матча Евро, хочу отметить, что конфликт случился не из-за футбольного матча. Но это наше личное, заявление на своего обидчика в полицию я написал. А что будет дальше, не хочется это афишировать. Возможен суд, и я буду ждать решения. Все будем делать в рамках закона».

Фото Соцсети

Ранее Андрей Антанасович возглавлял киргизский «Мурас Юнайтед», контракт с которым был расторгнут по обоюдному решению сторон 2 июля.

Также специалист работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», «Волге», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре».

В качестве игрока Канчельскис выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», а также за шотландский «Рейнджерс».

Андрей Канчельскис
Футбол
Евро-2024
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