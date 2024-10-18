Предложение на яхте, развод и пластика: история любви Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Лавстори популярной певицы и латвийского баскетболиста.

Предыдущие браки певицы и баскетболиста

Анна Седокова трижды была замужем. Ее первым супругом был капитан футбольной команды «Динамо» (Киев) Валентин Белькевич. Певица и футболист были вместе в период с 2004 по 2006 год. В этом браке в 2004-м родилась девочка Алина.

В 2011 году бывшая солистка группы «ВИА Гра» снова вышла замуж. Вторым супругом стал предприниматель Максим Чернявский. Их семейный союз продлился два года. В семье в 2011-м появилась дочь Моника Чернявская, которая позже уехала жить с отцом в США.

В 2017-м звезда шоу-бизнеса родила сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова, но официально не оформляла эти отношения. Третьим мужем Седоковой стал латвийский баскетболист Янис Тимма.

Ранее спортсмен состоял в браке со своей давней подругой по имени Сана Тимма. В 2016-м они узаконили свои отношения, через два года у пары родился сын Кристиан. В 2019-м супруги развелись.

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото Global Look Press

История знакомства Седоковой и Тиммы

Певица и баскетболист познакомились летом 2019 года. Тогда состоялось открытие бара Анны Седоковой на Саввинской набережной в Москве. Одним из гостей стал Янис Тимма. На тот момент он был игроком подмосковных «Химок». В столице России латвиец жил один, хотя официально не был разведен, но уже расстался с женой.

«Мы праздновали открытие, и Янис получил в подарок свитшот. Потом он выставил в соцсетях сториз, где ехал в машине в этом свитшоте, и играла «Шантарам» (песня Седоковой. — Прим. «СЭ» ). Я тогда подумала: он так любит то, что я делаю. Конечно, этим Янис меня очень подкупил», — рассказала Седокова изданию Teleprogramma.pro.

После вечеринки Янис написал артистке в соцсетях, однако Анна отвечала сухо, так как изначально не была настроена на знакомство. Баскетболист в ходе переписки сумел найти подход к женщине, и ее сердце растаяло. На первое свидание Тимма позвал возлюбленную в кино. После просмотра фильма они не хотела расставаться, поэтому отправились еще на один сеанс.

Тимма сразу же понял, что Анна — девушка его мечты.

«В отношениях для меня важны взаимопонимание и доверие. Бывает, что ты встречаешь человека первый раз — и по разговору через 5 минут понимаешь, что знаешь его 20 лет. Так у меня было с Аней: я понял, как она думает, где и что она хочет. Сразу было понятно и очень легко», — рассказывал Янис в интервью Светлане Бондарчук.

Разница в возрасте — Тимма младше Седоковой на 10 лет — не стала для них препятствием. Их роман развивался стремительно. В первое время влюбленные скрывали от общественности свои отношения и только осенью впервые вышли в свет. Такой поступок негативно восприняла бывшая супруга баскетболиста Сана. Женщина назвала певицу разлучницей.

«Я знаю, что полгода назад ты начал изменять мне. А летом ты сказал, что хочешь спасти наш брак. Интересные новости. И заботиться в твоем понимании означает блокировать банковские карты жены, чтобы у нее не было денег. Сказать, что ей и самому важному для тебя человеку — сыну — надо съехать из нашей квартиры и жить на улице, подписать документы о разводе, чтобы ты мог быть свободным мужчиной для своей новой дамы, которая утверждает, что она не встречается с женатыми», — написала Сана в своих соцсетях.

На эти обвинения сразу же ответила бывшая солистка «ВИА Гры».

«На тот момент Янис и его бывшая жена приняли решение расстаться, о чем она заявила у себя в интервью неоднократно. И потом, желая втянуть меня в эту ситуацию и не признав какие-то свои ошибки, обратила против меня весь свой гнев», — оправдывалась Седокова в интервью Василию Конову.

Молодые люди старались как можно больше времени проводить вместе. Например, Янис мог вернуться после выездного матча под утро, а уже в обед ехать к певице в студию. Именно такие моменты больше всего ценит Анна.

«Моя жизнь не образец, который можно показывать детям, но, наверное, я все же сделала что-то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты — мой воздух, мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты — мой инопланетянин», — делилась певица с подписчиками на своей странице.

В феврале 2020-го влюбленные завели собаку и назвали ее Мамба в честь Коби Брайанта. Спортсмен успел сняться в клипе экс-солистки группы «ВИА Гра» на песню «Игристое, детка». Но главное — смог найти общий язык с ее детьми.

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото БК «Химки»

Свадьба Седоковой и Тиммы

Янис Тимма не стал тянуть с предложением и сделал его через год после знакомства. Летом 2020-го пара обручилась. Это произошло во время отдыха в Майами в кругу детей Анны от предыдущих отношений.

Ради важного события латвийский баскетболист арендовал яхту, на которой вручил избраннице красивое кольцо и шикарный букет. Ситуацию не омрачил даже начавшийся сильный дождь. Певица ответила согласием.

«Я обещаю тебе стать самои? лучшеи? женои? для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшеи? мамои? нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобои? и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. И я сказала тебе «да». Да, я выи?ду за тебя, самыи? лучшии? мужчина во всеи? Вселеннои?!» — написала в соцсетях Седокова.

Седокова и Тимма отпраздновали свадьбу в сентябре 2020-го в «Барвиха Luxury Village». Правда, на торжестве присутствовали только некоторые члены семьи. В частности, о новом статусе молодоженов не знали даже родители.

«Мы поехали в Подмосковье. Остались там в гостинице на ночь, а потом наутро пошли и расписались. Родители узнали об этом только на следующий день», — призналась певица Первому каналу.

Публичное заявление было сделано позже в эфире программы «Вечерний Ургант».

«Мы вообще никому не хотели рассказывать. Мы решили, что отпразднуем в очень семейном кругу и просто пойдем распишемся. Мы никому не хотели говорить, а тут вы нас пригласили в гости», — сказала певица Ивану Урганту.

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото соцсети

Расставания Седоковой и Тиммы

Практически сразу же после свадьбы СМИ регулярно начали писать, что пара рассталась. Причины упоминаются каждый раз разные. В 2021 году баскетболист покинул «Химки» из-за финансовых трудностей клуба и недостаточного количества игрового времени. Около года он не мог найти новую команду и в том числе был вынужден жить на деньги жены. Это отразилось на их взаимоотношениях.

В 2022-м певица и баскетболист оказались на разных континентах. Седокова осталась в Москве с сыном, а Тимма проживал в США. Латвийцу удалось заключить контракт с «Лейкленд Мэджик» (фарм-клуб команды НБА «Орландо Мэджик»). Отношения на расстоянии также мешали построению счастливой семейной жизни.

По признанию бывшей солистки «ВИА Гры», за пять лет она расходилась с баскетболистом больше двадцати раз. Зимой 2024-го певица впервые открыто заговорила о проблемах в их отношениях.

«Жизнь поступала с нами достаточно жестко, и в какой-то момент я просто опустила руки. И сказала «все». А он не опустил. Я не знаю, куда приведет эта история, не знаю, как будет дальше. Но когда-то Янис меня научил, что даже пять минут с любимым человеком имеют значение. И прилететь из Стамбула в единственные выходные ночью, чтобы быть вместе в этот день», — написала Седокова в соцсетях.

Спустя время она сделала заявление о расставании. «Ну вот и все. Он улетел. Жизнь удивительная штука. И я понятия не имею, когда мы встретимся опять и в каком статусе. Я даже не знаю страну, в которой мы когда-нибудь встретимся», — заключила Анна.

В сентябре 2024 года Седокова вроде бы поставила окончательную точку в отношениях. Певица подала на развод.

«Я честно скажу, что еще не развелась, но мы приняли такое решение. И оно, конечно, такое на самом деле сложное. Но оно уже зрело где-то полтора-два года даже. Мы все время как-то пытались бороться, спасать. Но потом я уже поняла, что все. Как я ему сказала: «Слушай, вот этот брак — его уже надо закончить, он уже изжил себя. Если все будет хорошо, сделаем новый», — рассказала девушка на шоу «Кстати».

Анна Седокова. Фото соцсети

Пластика Седоковой

Анна никогда не скрывала свою любовь к пластическим операциям и косметологическим процедурам. На фоне слухов о разводе певица, по всей видимости, переживала кризис. Это отразилось на внешности Седоковой в прямом смысле. Поп-звезда сделала несколько хирургических вмешательств, которые изменили ее до неузнаваемости.

Певица шокировала своих поклонников своим новым образом. По мнению ее слушателей, от прежней Анны остался только голос. Сейчас она выглядит как кукла. А многие и вовсе нашли схожесть с певицей Мэрайей Кэри.

Седокова сделала несколько манипуляций с лицом: подтяжки лба, лица и шеи, блефаропластика и ринопластика.

Но на этом девушка не остановилась. Без классического тренда — после расставания сделать каре — не обошлось. Поп-звезда выложила видео в своих соцсетях, как в салоне сама себе отрезает волосы. Также артистка перекрасилась из блонда в рыжий.

Изменения Седокова объяснила сложностями в семейной жизни.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние, и внутренние. Да, они есть. И самое ценное: вы слышите мой голос. Помимо голоса, со мной остались моя смелость, решительность и вера во все самое лучшее. А еще мои дети и песни», — написала певица в соцсетях.

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото соцсети

Примирение Седоковой и Тиммы

В сезоне-2024/25 баскетболист выступает за испанский «Обрадойро». В октябре Тимма прилетел в Москву из Сантьяго-де-Компостелы, чтобы спасти свой брак.

Настойчивый спортсмен предпринимает попытки исправить ситуацию. В середине октября он опубликовал в своих соцсетях видео с букетом цветов, а на фоне играла песня Седоковой. Затем написал «Она потрясающая. Это все я».

Звезда шоу-бизнеса тоже разместила фото в соцсетях, на котором позирует с большим букетом красных роз. Сперва поклонники певицы подумали, что у артистки новый ухажер, но оказалось, что цветы прислал ее муж.

Фанаты пары верят, что певица и баскетболист смогут преодолеть разногласия и в скором времени воссоединятся.