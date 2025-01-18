Измена Седоковой с Кокориным или участие в договорных матчах? Появились новые версии причин смерти Яниса Тиммы

У баскетболиста было много проблем.

Яниса Тиммы не стало около месяца назад — 17 декабря тело 32-летнего баскетболиста было найдено в одном из московских отелей. По основной версии следствия, причиной смерти стал суицид — он тяжело переживал развод с супругой Анной Седоковой.

При этом до сих пор продолжают появляться новые подробности последних месяцев жизни спортсмена.

Седокова изменила с Кокориным?

Брак звездной певицы и известного баскетболиста вряд ли был счастливым — во всяком случае, Седокова настойчиво добивалась его расторжения. А после развода и смерти бывшего супруга (которая трагически выпала на день рождения Анны) девушка и вовсе заявила: «Вы не представляете, в каком я аду жила последние годы».

Но еще в декабре появилась другая версия: певица не столько сама жила в аду, сколько была для супруга персональным «сатаной». Так, юрист Екатерина Гордон обвинила Седокову в изменах. «Думаю, что скоро всплывет история... А куда еще Аня в браке ездила, к кому, что там за спортсмен в Питере...» — заявляла Гордон в своем Telegram-канале.

Теперь стало известно, на кого намекала юрист. Седокова якобы изменила супругу на съемках проекта «Выжить в Дубае», а ее любовником стал... Александр Кокорин. Об этом заявил блогер Антон Суворкин в новом выпуске своего YouTube-шоу Anton S. Live.

«Это прям-таки из первых ручек ребят, которые снимали это шоу, тех самых ребят, которые стояли за камерами и которых Анна Седокова умоляла вырезать этот сегмент, чтобы все не вывалилось в публичный доступ. Хотите знать, с кем спала Анна Седокова на шоу «Выжить в Дубае»? Как обалдел я. Стопроцентная инфа, дорогие мои. Аня спала с Кокориным. Я не знаю, спит ли сейчас с футболистом Анна, но на тот момент, буквально полгода назад, она спала», — сказал Суворкин.

По словам блогера, съемочная группа проекта, обладавшая компроматом, решила пойти Седоковой навстречу и сохранить ее секрет: «Они это вырезали и не портили ей семейную жизнь с Янисом, который, как абсолютно слепой щенок, был влюбленный в Анну. У нее реальный пунктик на спортсменов».

Янис Тимма. Фото Global Look Press

Тимма вляпался в договорняки?

Если предыдущая новость просто дополняла грустную картину последних месяцев жизни Тиммы, то новая абсолютно ее переворачивает. Как сообщает Mash, незадолго до смерти баскетболист начал работать с неизвестными азербайджанскими бетторами (людьми, делающими ставки), согласившись участвовать в подозрительных схемах.

Некоторое время все шло неплохо, но позднее Янис разругался с партнерами. Издание не исключает, что они могут быть причастны к смерти баскетболиста.

В Латвии тоже сочли суицид Тиммы подозрительным — об этом сообщил друг спортсмена Марк Пугачев. По его словам, латвийские специалисты нашли на теле баскетболиста некоторые следы, которые позволяют утверждать, что ему «помогли» умереть. Родственники Яниса на основании этой информации даже планируют добиваться возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства.

Баскетболист умер 16 декабря, через неделю после развода. В браке с Седоковой он находился с 2020-го, общих детей у пары не было. В России Тимма выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В составе национальной сборной Латвии баскетболист провел 68 матчей.