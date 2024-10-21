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Сегодня, 16:45

Седокова все-таки разводится с Тиммой. А казалось, что они помирились

Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой
Егор Сергеев
Анна Седокова и Янис Тимма.
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Заявление на расторжение уже оформлено.

Певица Анна Седокова все-таки разводится с баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает StarHit. По данным издания, Анна подала заявление на развод 16 октября на судебный участок мирового судьи №150. Теперь у пары есть месяц для примирения. Если его не случится, развод будет оформлен официально.

Не сюрприз

О разладе в отношениях звездной пары известно давно. Еще летом Седокова публиковала провокационные фото, давая понять, что у нее много ухажеров — баскетболист не отставал и отвечал снимками из стриптиз-клубов. По словам артистки, они с Тиммой расставались «раз 20», а потом сходились.

Янис Тимма и&nbsp;Анна Седокова. «Она потрясающая. Это все я». Баскетболист Тимма прилетел в Москву, чтобы спасти брак с Седоковой

Но сейчас все иначе. В сентябре певица объявила о разводе открыто. При этом подчеркнула, что «грязи не будет», поскольку они «взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе». Позднее Седокова добавляла, что пара еще не развелась, но окончательное решение уже принято.

Не так давно Анна сменила имидж — сделала несколько пластических операций, постриглась и покрасила волосы. «Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне — и внешние, и внутренние. Да, они есть», — обратился певица к своим подписчикам в социальных сетях.

Фото соцсети

Тимма пытался помириться. Теперь страдает

Несмотря на общую токсичность ситуации, Янис до последнего пытался спасти брак. Не так давно спортсмен опубликовал в социальных сетях видео из Москвы. В кадре был букет цветов, а на фоне играла песня Седоковой. «Она потрясающая. Это все я», — добавил Тимма, вероятно, подразумевая, что во всех проблемах виноват он.

Уже после того, как заявление о разводе было подано официально, Янис, вероятно, впал в депрессию. Вечером 20 октября он устроил прямой эфир в одной из социальных сетей, где в кадре была видна гора упаковок из-под успокоительных таблеток и телевизор, на котором играли клипы Анны Седоковой. Тиммы в кадре не было, из-за чего некоторые подумали, что он переживает критический момент в жизни.

Анна Седокова и&nbsp;Янис Тимма. Тимма оказался никому не нужен. Муж Седоковой не получил ни одного предложения о продолжении карьеры

Певица и баскетболист поженились в 2020 году. Для Анны это третий брак, ранее она была замужем за футболистом сборной Белоруссии Валентином Белькевичем, а также за бизнесменом Максимом Чернявским. У Анны трое детей от предыдущих отношений, у Яниса Тиммы есть сын от первого брака. Общих детей у пары нет.

Причина разрыва точно неизвестна, но среди них СМИ называют финансовые сложности. Как пишет SHOT, Тимма в соцсетях писал о разводе так: «Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует».

Янис Тимма

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