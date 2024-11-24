«Я всегда хотел, чтобы у меня была семья»: лавстори динамовца Шунина и топ-модели Григорьевой

История любви футбольного вратаря и экс-ангела Victoria's Secret.

История знакомства Шунина и Григорьевой

Экс-капитан «Динамо» Антон Шунин познакомился с моделью Victoria's Secret в интернете в 2015 году. Вратарь вместе с командой ждал вылета на выездную игру в Шереметьеве, листал ленту и прошел по геотегу, чтобы посмотреть, кто еще находится в аэропорту. Среди ожидающих рейса оказалась участница телешоу «Топ-модель по-русски» Екатерина Григорьева.

«Никогда бы не подумал, что благодаря соцсетям встречу свою судьбу. Это случилось три года назад, когда я вместе с командой улетал из Шереметьева на одну из игр. Чтобы скоротать время, просматривал фотографии в микроблоге. И, решив для интереса проверить по геотегу, кто еще томится здесь в ожидании, внезапно набрел на страницу Кати. Я написал ей... Оказалось, в этот момент Катя садилась в самолет в Нью-Йорк, куда летела на показ Victoria's Secret. Ответила она мне уже из Америки», — вспоминал Шунин в 2018-м.

У футболиста и модели завязалась переписка. В первое время они просто общались, а когда девушка вернулась в Москву, решили встретиться. Антон пригласил Екатерину на свой матч, а после игры они отправились в ресторан.

Фото соцсети

Как оказалось, параллельно с голкипером московской команды российской манекенщице писал португальский нападающий Криштиану Роналду. Но модель оставила звезду мирового футбола без внимания.

Роман футболиста и ангела Victoria's Secret стремительно развивался, они приняли решение жить вместе. Однако в первое время влюбленные скрывали свои чувства от общественности. Только через год отношений топ-модель разместила совместное фото в социальных сетях, подписав «счастье в моих глазах», и тем самым подтвердила домыслы журналистов.

Шунин признавался, что модель смогла его покорить тем, что похожа на его маму. Футболист ценит уют в доме.

«Катя похожа на мою маму, так же трепетно ко всему относится. Отлично готовит, мы оба чистюли и любим порядок. Я всегда хотел, чтобы у меня была семья и дома ждала любимая женщина. Катя — мой друг, у которого я всегда могу спросить совета», — говорил Антон в интервью Hello.

Вскоре влюбленные познакомили своих родителей. Однажды мама Антона приехала в гости к сыну и увидела в квартире Екатерину. Вскоре вратарь устроил совместный ужин, чтобы официально представить девушку своей семье. А вот Григорьева представила родителям своего избранника уже спустя полгода после знакомства.

«Надо было успокоить немного папу, он, как и любой отец, переживал. После встречи мнение родителей кардинально изменилось, они думали, что если Антон футболист, значит, ветреный, одни девушки на уме. Родители очень удивились, что Антон воспитанный, интеллигентный молодой человек», — рассказывала модель Hello.

Шунин и Григорьева старались все свободное время проводить вместе. Из-за сборов, выездных матчей и модных показов влюбленная пара виделась редко. Однако если была возможность, то они следовали друг за другом по миру.

«Мы всегда стараемся быть рядом. При каждом удобном случае. Когда руководство «Динамо» разрешает семьям приехать на первый сбор, я всегда прилетаю! Также Антон, если есть возможность, не думая, берет билет. Как-то он прилетел ко мне в Милан в перерыве между сборами на три дня. Я работала на шоу Philipp Plein, Антон был в зале и смотрел показ. Ему нравится приезжать ко мне на работу и видеть этот труд изнутри», — признавалась манекенщица изданию Hello.

Фото соцсети

Свадьба Шунина и Григорьевой

В 2018 году Антон Шунин сделал предложение своей избраннице. Об этом рассказала Екатерина в своих соцсетях. Модель опубликовала фото с кольцом с крупным бриллиантом на безымянном пальце, подписав снимок «Да».

Футболист готовился заранее, кольцо давно лежало дома. Вратарь боялся, что девушка найдет его раньше времени, поэтому задал важный вопрос, когда собирались ложиться спать.

«Я пошла умываться, он тоже мне сказал, что готовится ко сну. Я умылась, выхожу, смотрю, он не в спальне, начинаю искать его по квартире, он был в зале: почему-то одетый, телефон его стоял на диване с включенной камерой, а руки он прятал за спиной. Я сначала подумала, что что-то случилось, а потом поняла, в чем дело», — вспоминает Григорьева в разговоре с PeopleTalk.

Затем Антон устроил семейный ужин и попросил руку и сердце у родителей Екатерины. Голкипер смонтировал видеоролик из совместных фотографий. После чего и попросил благословения.

От роскошной свадьбы жених и невеста решили отказаться, так как большинство друзей из числа футболистов были в отпуске или готовились к чемпионату мира-2018. Молодожены расписались в столичном ЗАГСе и отпраздновали новый статус в ресторане с семьей и близкими друзьями.

«С полной уверенностью могу сказать, что именно такую свадьбу мы и хотели. В этот день мы с Катей ощущали себя самыми счастливыми людьми — во многом потому, что рядом были наши родные. Специально на торжество из Германии прилетела моя бабушка», — рассказывал Шунин в интервью Hello.

Для церемонии бракосочетания участница шоу «Топ-модель по-русски» нашла свадебное платье во время отпуска в Дубае. А вот обручальные кольца футболист и модель выбрали роскошные — с бриллиантами Graff.

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Дети Шунина и Григорьевой

Футболист и модель воспитывают двоих детей. В 2020 году в семье родилась девочка, которую назвали София.

«Этот год стал волшебным для нас. Сегодня, 22.05.2020, мы стали родителями нашей прекрасной малышки. Не передать чувства, которые я испытываю. Спасибо тебе, родной, что был рядом все это время. Люблю тебя!» — написала в соцсетях модель сразу после счастливого события.

В 2023-м на свет появился второй ребенок пары — сын Лев. Мальчика назвали в честь легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина.

Также у бывшего вратаря сборной России есть сын Артемий от первого брака с девушкой по имени Вероника. Шунин принимает активное участие в жизни первенца. Екатерина смогла найти общий язык с Артемием. Периодически мальчик даже живет у отца. Известно, что он пошел по стопам своего звездного папы, правда, выбрал не футбол, а хоккей.

«Я бы хотел, чтобы он стал профессиональным спортсменом, но он хочет стать вратарем, и, наверное, тут я больше против, чем за. Я понимаю, какой это тяжелый труд и как это психологически тяжело, когда одна твоя ошибка может стоить гола. Но против его желания я пойти не могу, он должен получать удовольствие от того, чем занимается», — рассказывал Антон.

Екатерина до романа с Шуниным была в непродолжительном браке с военнослужащим.

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Кто такая Катя Григорьева?

Екатерина Григорьева в индустрии моды известна как Kate G. Девушка родом из Мурманской области. В детстве занималась бальными танцами. Имеет высшее образование по специальности «Маркетинг», которое она получила в Мурманском государственном техническом университете.

Яркая внешность и красивая фигура позволили Григорьевой попробовать свои силы в конкурсе красоты «Мисс Россия». Модель принимала участие в шоу дважды — в 2010 и в 2012 годах. Однако оба раза оказались неудачными, девушка не смогла выйти в финал.

В 2012 году Екатерина была участницей телешоу «Топ-модель по-русски». По итогам проекта стала вице-мисс, разделив это звание со своей родной сестрой Валентиной.

Наибольшего успеха добилась на международной арене. В 2014 году Григорьева принимала участие в престижных модных показах: Versace, Dolce&Gabbana, Celine, Givenchy, Gucci, Roberto Cavalli, Alexander McQueen и других. Российская модель снималась для обложек Num?ro, Vogue Россия, Allure Россия и Cover Magazine. В 2015 стала первой русской моделью, которая вошла в число ангелов Victoria's Secret. Однако в этом звании она пробыла только год.