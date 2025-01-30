«Нет слов, как больно». Как мир отреагировал на авиакатастрофу в Вашингтоне, в которой погибли фигуристы

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В ночь на 30 января в Вашингтоне произошла трагедия: при заходе на посадку самолет «Американских авиалиний» столкнулся с военным вертолетом, после чего оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. Известно, что на борту лайнера находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На данный момент сведений о выживших в авиакатастрофе не поступало.
Согласно заявлению Федерации фигурного катания США, в самолете находилось несколько фигуристов. Как сообщает Channel2 NOW, на борту были Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.
По информации ТАСС, вместе с действующими спортсменами также летели их тренеры — чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.
В Кремле заявили, что наши соотечественники на борту действительно находились, однако не уточнили имена: «Мы, к сожалению, видим — эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Одним из первых на произошедшее ожидаемо отреагировал президент США Дональд Трамп: «Меня полностью проинформировали об ужасающей случайности, имевшей место в аэропорту имени Рейгана. Да хранит Господь их души», — написал президент в социальных сетях.
В Кремле также сразу же дали комментарий: «Мы сожалеем и соболезнуем близким, которые потеряли своих родных, и тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе», — заявил Песков.
Международный союз конькобежцев сделал следующее заявление: «ISU и мировое сообщество конькобежцев глубоко потрясены трагической аварией. Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия. Остаемся в тесном контакте с Ассоциацией фигурного катания США и предлагаем свою полную поддержку».
С утра в СМИ появилась информация, что на борту самолета якобы также были дети российских фигуристов, которые сейчас выступают за США. Поэтому первым делом представители спортивного мира начали обзванивать родных и близких. В частности, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Ужасные новости... Смотрю телевизор, чтобы узнать новую информацию. Я звоню своим знакомым, ученикам. Алиса Ефимова дома, Аннабель Морозова дома», — сказала специалист в интервью «СЭ».
Шокирована произошедшим была и тренер Татьяна Мишина. Она призналась, что даже не может сейчас заниматься с фигуристами.
«Пока мы не знаем точного списка фамилий, ведь уже написали: Ефимовой, Митрофанова и Аннабель Морозов не было на борту, а ведь все эти люди очень близки нам. Дай бог, чтобы еще больше фамилий не подтвердилось, ведь уже была фейковая информация о многих фигуристах. Но, конечно же, мои искренние соболезнования тем, кто потерял своих близких сегодня.
Пока есть только официальная информация о Шишковой с Наумовым, конечно, ужасно, даже слов нет. Я сама нахожусь в шоковом состоянии и пока не могу даже тренировку проводить. Будем надеяться, дальше начнут опровергать все больше информации о нахождении кого-либо в этом самолете, чтобы список фамилий сократился по максимуму», — сказала Мишина «СЭ».
Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская, в свою очередь, добавила некоторые подробности случившегося. «Совершенно не тот случай, когда хочется оказаться первым, кто дал информацию... Из тех немногих подробностей, что известны, — несколько фигуристов с тренерами задержались в Уичито на кратковременный camp — тренировочный лагерь. Поэтому и возвращались домой спустя несколько дней после того, как чемпионат США был завершен... Нет слов, как больно», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.
Олимпийская чемпионка Ирина Роднина тоже отреагировала на трагедию. «Страшная новость... Ужасно обидно. Если это соответствует действительности, потому что пока подтвержденных данных нет, конечно, очень обидно за ребят, за наших и особенно за детей, которые принимали участие в соревнованиях. Любая потеря жизни — трагедия», — сказала Роднина «СЭ».
А олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова призналась, что не может поверить в случившееся. «Как-то до сих пор не получается поверить в то, что это и впрямь произошло. Конечно, я соболезную всем тем, чьи близкие были на борту и погибли. Очень трагическая новость. Хоть я и не была близко с ними знакома, но это все равно очень тяжело осознавать», — отметила Бестемьянова «СЭ».
Также принес соболезнования член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Это однозначно трагедия. Нет ничего важнее человеческой жизни. Сейчас необходимо дождаться официальной информации о том, кто именно был на борту, что там конкретно случилось. Нельзя спекулировать на этом, не получив достоверных данных. Это невосполнимая потеря для родителей, ведь там пострадали и дети. И это не зависит от страны и национальности — это трагедия. Выражаю соболезнования пострадавшим», — заявил депутат в интервью ТАСС.
А главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг опубликовал пост в своем Telegram-канале. «Страшная трагедия в Вашингтоне. Авиакатастрофа, десятки погибших. Сообщают, что в самолете находились фигуристы, наши коллеги по льду, в том числе могли быть и россияне — тренеры и молодые спортсмены, выступавшие за нашу страну на международных турнирах, выигрывавшие медали на соревнованиях высочайшего уровня. Сил и терпения всем, кого коснулась эта ужасная трагедия. Соболезнования семьям, близким и друзьям погибших. Такое не должно случаться. Скорбим», — заявил Ротенберг.