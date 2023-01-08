Украинская автогонщица снялась без одежды для обложки мужского журнала, а потом переехала в Россию

Инесса Тушканова участвовала в профессиональных стартах по авторалли, но стала знаменитой благодаря смелым фотосессиям.

Инесса Тушканова совмещает карьеры профессиональной автогонщицы и фотомодели. В это трудно поверить, но обе профессии пришли в жизнь девушки практически в одно время. С молодости Тушканова выделялась своей внешностью, и этот факт не мог пройти мимо модельных агентств — в 17 лет она получила свой первый рекламный контракт и улетела на три месяца работать моделью в Японию. Именно в Стране восходящего солнца она загорелась авто- и мототематикой и твердо решила по приезде на родину в Днепропетровскую область купить свой первый мотоцикл.

Так и начался путь Инессы Тушкановой в мире гонок, при этом она не забрасывала карьеру модели, предпочитая совмещать, казалось бы, два несовместимых занятия. Сейчас она имеет два гражданства — украинское и российское. В юношестве девушка занималась конным спортом и даже стала кандидатом в мастера спорта, однако, несмотря на большие перспективы, она отказалась от карьеры конника в 2007 году после смерти своего коня. В итоге ее увлекли железные кони.

— Мне нравится ломать стереотипы — я от этого получаю удовольствие, — рассказала спортсменка в интервью Fastlap.ru. — У меня так получилось, что я — красивая девушка, которую очень интересуют гонки, ралли и все, что связано с автомобилями. И это единственное, что делает меня счастливой.

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Проспала первую гонку

Тушканова признается, что в мотоспорт она попала по чистой случайности — неожиданное знакомство привело ее в компанию, где она начала свои первые занятия на мотоцикле «Ява». Пересев на более профессиональный «Джиксер» (легендарный мотоцикл семейства Suzuki) из любительских заездов на мотоциклах, Инесса перешла в более серьезные кольцевые гонки в Европе, представляя команду Motorace.

Параллельно развитию карьеры мотогонщицы украинская красавица стала все больше погружаться в мир ралли, участвуя в полупрофессиональных гонках на своем первом автомобиле Daewoo Sens. Примерно в это же время, по приглашению легендарного украинского гонщика Андрея Александрова, Тушканова стала штурманом группы N чемпионата Украины по ралли-гонкам. Всего в качестве штурмана Инесса была участницей 10 раллийных стартов, при этом во всех из них она так и не завершила дистанцию до финиша.

— Когда у меня появилась первая машина, я была совершенно уверена в том, что водить мне не дано, — вспоминала девушка в интервью Somany Horses. — Вначале ничего не получалось. Но чем больше времени я проводила за рулем, тем больше понимала, что мне это очень нравится. Помню, мы с моей подругой сидели в кафе, общались с нашим товарищем — он ездит на мотоцикле. И в тот вечер он встретил друга, с которым когда-то ездили на любительские ралли. Тот сказал нам, что организует ралли, и позвал поучаствовать. Мы решили рискнуть. Он тренировал нас на заброшенном аэродроме достаточно долго, и мы выступили очень достойно. Во всяком случае в первый день, потому что второй мы проспали. Этот позор был для меня, видимо, настолько значимым, что я решила повторить.

В 2007 году Тушканова переехала в Москву, где и начала карьеру автогонщицы (при этом забросив увлечение мотоциклами). В 2010 году на своих первых профессиональных стартах спортсменка финишировала на шестом месте в чемпионате по ралли-гонкам. Первая же победа пришла к Инессе годом позже — это было золото Кубка России в классе MitJet. В том же 2011 году россиянка приняла участие еще в двух знаковых гонках: 24-часовой гонке в португальском «Вилья-Фронтейра», представляя итальянскую команду Top Run Motorsport, а также ралли Kotlina Mocy в качестве пилота от России, в котором она одержала очередную победу. За свою гоночную карьеру Тушканова была неоднократной участницей Rally Masters Show, соревновалась в арктическом Ралли Лапландии и разных этапах чемпионата Европы по ралли во многих европейских странах, в 2015-м даже стала бронзовым призером европейского первенства.

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Девушка месяца

Достижения, конечно, не слишком громкие — даже у нас в стране есть более титулованные автогонщицы, не говоря уже о мировых топах. Но у Тушкановой есть серьезный козырь — ее внешность и готовность к смелым фотосессиям. Девушка заставила о себе говорить именно благодаря многочисленным откровенным съемкам в известных мужских журналах. Впервые на обложке Playboy она появилась еще в 2008 году, украсив собой сентябрьский выпуск украинской версии журнала. В ноябре 2011 года Тушканова стала девушкой с обложки сразу двух европейских изданий — в Чехии и Литве. Помимо этого, модель четыре раза получала от Playboy звание «Девушка месяца» (Playmate), а в 2012 году украинская версия журнала даже вручила ей титул Playmate of the Year, присуждаемый самой соблазнительной девушке года.

Но известна Инесса не только съемками. Например, в 2018 году она вместе с ультрамарафонцем Дмитрием Ерохиным совершила однодневный автопробег по девяти городам Золотого кольца России. Экипаж стартовал в 09.58, и на весь путь в 900 километров у путешественников-рекордсменов ушли 11 часов 51 минута.

Учитывая, что многие автогонщики заканчивают с карьерой довольно рано, Инесса Тушканова, которой в этом году исполнилось всего лишь 35 лет, даже не думает об этом, считая, что у нее все только впереди. Она признается, что даже если ей придется убрать руки с руля, она сможет полностью посвятить себя карьере модели, благо бэкграунд для этого у нее создан очень впечатляющий. При этом главной страстью Тушкановой по-прежнему являются автогонки, что отличает Инессу от тысяч других участниц фотосессии в эротической одежде и без нее.

— Я думаю, что для девушек участие в ралли намного сложнее, чем для мужчин, но по всему миру мы можем видеть множество очень хороших пилотесс, — отметила автогонщица. — Езда на гоночном автомобиле — это моя главная страсть в жизни. Я живу этим.