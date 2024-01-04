Пропавший баскетболист упал с моста. Что случилось с Антоном Петуховым?

20-летнего таланта до сих пор не могут найти в Красноярске.

20-летний российский баскетболист Антон Петухов, пропавший в Красноярске, упал с Октябрьского моста и, вероятно, погиб. Талантливый игрок за свою недолгую карьеру успел в 2021 году выиграть молодежную Единую лигу ВТБ и первенство ДЮБЛ в составе московского ЦСКА, а в нынешнем сезоне выступал за «Барнаул».

Был хорош на молодежном уровне

Антон является воспитанником красноярского баскетбола. Уже в сезоне-2016/17 юноша начал играть за команды из этого города в разных юношеских турнирах, причем за «Красноярский край-2» набирал в среднем за игру почти по 20 очков. Он также засветился в «Енисее-2», после чего отправился перед сезоном-2020/21 в московский ЦСКА, где стал одним из ведущих игроков «ЦСКА-Юниор» и «ЦСКА-ДЮБЛ». В чемпионском сезоне в молодежной Единой лиге он набирал в среднем 4,6 очка за игру, а в первенстве ДЮБЛ — 8,0. В прошлом сезоне за «ЦСКА-Юниор» Петухов провел 33 матча — играл в среднем 24 минуты и 20 секунд, набирал 7,3 очка и делал 4 подбора.

По окончании сезона-2022/23 он перешел во взрослый баскетбол, где в первом дивизионе Суперлиги стал выступать за «Барнаул». О пропаже Петухова стало известно уже в 2024 году. Об этом как раз сообщили в социальных сетях его клуба БК «Барнаул», за который форвард, родившийся 20 февраля 2003-го, успел в сезоне-2023/24 сыграть шесть матчей, проводя на площадке около 11 минут, и набирал в среднем 2,3 очка.

Как было сказано в сообщении, Антон ушел из дома по адресу: г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой Бригады, д. 4, 30 декабря в 3.30, в качестве примет указывался рост 205 см (на официальном сайте — 206 см), среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза, а в качестве особых примет — родинка на правой щеке, черная тату на левом предплечье с изображением Джокера. Одет Петухов был в серую шапку, синтепоновый пуховик, салатовую кофту, черные джинсы и белые кроссовки.

Неутешительные новости

4 января волонтеры организации «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» рассказали о поисках спортсмена, которые к тому моменту продолжались уже пять дней. Как стало известно по камерам видеонаблюдения, молодой человек шел на остров Татышев со стороны левого берега. Однако он не вышел ни обратно, ни на правобережье. По словам волонтеров, отрабатывались различные сценарии пропажи: в частности, падение в воду и потеря сознания на территории острова. Около 20 человек обыскивали территорию острова, осматривали прибрежную зону и береговую линию с использованием подводного дрона и беспилотников, но найти Антона к тому моменту не удалось. А в середине дня в ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили, что баскетболист упал с моста.

«При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП №10 МУ МВД России «Красноярское» по видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста», — говорится в заявлении правоохранительных органов. Поиски тела баскетболиста продолжаются, но понятно, что рассчитывать на позитивные новости, увы, не приходится.