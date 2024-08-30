Трое детей и миллион евро за свадьбу: история любви Швайнштайгера и Иванович

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Бастиан Швайнштайгер — воспитанник и легенда «Баварии». В основном составе мюнхенской команды полузащитник играл 13 сезонов, стал восьмикратным чемпионом Германии, семикратным победителем Кубка страны, двукратным обладателем Кубка немецкой лиги и Суперкубка Германии. Вместе с красными футболист по одному разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В составе сборной Германии Швайнштайгер провел 121 матч и по количеству игр стал четвертым в истории национальной команды. Игрок принимал участие в четырех Евро и трех чемпионатах мира. Бастиан стал чемпионом мира в 2014 году и перед этим дважды — бронзовым призером ЧМ, был вице-чемпионом Европы в 2008 году и после этого дважды — бронзовым призером Евро. Свою карьеру он завершил в 2019 году, проведя по два сезона в «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго Файр».
Ана Иванович — бывшая первая ракетка мира. На счету представительницы Сербии — 15 титулов в WTA-туре в одиночном разряде. Главное достижение Иванович — победа на турнире «Большого шлема», в 2008 году она выиграла «Ролан Гаррос». В решающем матче Иванович победила в двух сетах россиянку Динару Сафину (6:4, 6:3).
В составе национальной команды Ана становилась финалисткой Кубка Федерации (2012). Свою карьеру теннисистка завершила в 2016 году. И хотя после 2008-го ее результаты пошли на спад, оставалась одной из самых популярных и узнаваемых спортсменок.
Швайнштайгер до знакомства с теннисисткой встречался с моделью Сарой Бранднер. У Иванович было несколько громких романов — с теннисистом Фернандо Вердаско, гольфистом Адамом Скоттом, баскетболистом Иваном Пауничем и ватерполистом Ваней Удовичичем.
Осенью 2014-го в соцсетях завирусился челлендж с обливанием холодной водой из ведра под названием Ice Bucket Challenge («Испытание ведром ледяной воды»). Иванович приняла вызов и передала виртуальную эстафету Швайнштайгеру. После этого звездные спортсмены стали переписываться. Оба ранее уже были представлены друг другу — их познакомила немецкая теннисистка Андреа Петкович, однако близкого общения между знаменитостями до того момента не было.
Со временем переписка переросла в романтические отношения, несмотря на то что оба жили в разных странах и строили большие карьеры. На момент начала романа Ана вернулась в топ-10 рейтинга WTA впервые за пять лет, а футболист стал чемпионом мира. При этом еще во время ЧМ-2014 в Бразилии игрока сборной Германии с трибун поддерживала его подруга Сара Бранднер.
Долгое время пара не афишировала свои чувства. Однако папарацци смогли поймать молодых людей во время прогулки по Нью-Йорку, где в этот период проходил US Open. Влюбленные шли, держась за руки. Затем хавбек засветился в начале следующего года на трибунах Australian Open во время матча Иванович. Вернувшись в расположение «Баварии», футболист появился на поле в бутсах с изображением сербского флага и подписью «дорогая», что стало новым подтверждением романа.
Скрывать связь было уже невозможно, и представители Швайнтайгера подтвердили отношения пары после костюмированного праздника, который устроили Бастиан и Ана после победы «Баварии» над «Штутгартом» (2:0) в феврале 2015 года. Тематика той вечеринки — Дикий Запад.
«Обычно мы не комментируем личную жизнь Бастиана, но он действительно в стабильных отношениях с Аной Иванович», — заявили в окружении полузащитника.
Далее звезды ездили друг за другом по всему миру, чтобы поддержать во время важных турниров. Из-за чего игрок «Баварии» даже подвергался критике, когда во время реабилитации после травмы сопровождал возлюбленную на соревнованиях вместо восстановления.
Спустя два года отношений спортсмены решили устроить свадебную церемонию. Ее они планировали заранее.
«Ана понимает все, что я чувствую и думаю, и это делает мою жизнь гораздо легче», — признавался футболист Vogue Germany.
В своем плотном графике Швайнштайгер и Иванович выбрали дату 12 июля 2016 года. В это время у футболиста закончился Евро-2016, у теннисистки — Уимблдон. Правда, эксклюзива не получилось. Секрет о готовящейся свадьбе журналистам рассказала подруга Аны теннисистка Анжелика Кербер. Девушка сенсационно выиграла Australian Open и, не сдержав эмоции, проболталась: ее уже поздравили Иванович и Швайнштайгер, а она ждет их скорую свадьбу.
«Они прислали мне фото с поздравлениями. Они очень хорошие. С нетерпением жду их свадьбу», — сказала Кербер в послематчевом интервью.
Для проведения важного события молодожены выбрали дворец Палаццо Кавалли-Франкетти в итальянской Венеции. Сперва жених и невеста в сопровождении гостей отправились на водную прогулку по каналам. Затем Ана и Бастиан расписались в местной ратуши. На следующий день влюбленные обвенчалась в церкви аббатства Мизерикордии в Каннареджо.
Поздравить молодых приехали тренер сборной Германии Йоахим Лев, футболист Томас Мюллер, теннисисты Ангелик Кербер и Энди Маррей, горнолыжник Феликс Нойройтер и другие. В общей сложности собрались около 300 гостей. Место свадьбы для приглашенных было секретом: им сказали прибыть в аэропорт, а оттуда на чартере доставили в Италию. По информации западных СМИ, свадьба обошлась спортсменам в миллион евро.
Для важного события невеста выбрала два наряда. На торжестве она появилась перед гостями в прямом платье со струящимися оборками и американской проймой от бренда Parker. А уже к алтарю победительница Открытого чемпионата Франции пошла в нежном платье с длинным шлейфом от Suzie Turner стоимостью не менее 100 тысяч долларов. Девушка отказалась от крупных украшений и яркого макияжа.
Швайнштайгер и Иванович впервые стали родителями 17 марта 2018 года. У пары появился на свет мальчик, которого назвали Лукой. Через год в семье спортсменов снова произошло пополнение — их второй сын Леон.
«Мы переполнены чувством любви и счастья. У нашего мальчика появился младший брат», — сообщила Иванович в Х.
Зимой 2023-го Ана в своих соцсетях призналась, что они скоро станут многодетными родителями. «Теперь мы с Бастианом официально будем в меньшинстве», — написала бывшая первая ракетка мира.
В мае Ана родила третьего ребенка. Футболист и теннисистка не раскрывали пол и имя новорожденного. Сербские СМИ писали, что Иванович снова родила мальчика.
Звездные родители неоднократно признавались в интервью, что не рассказывают детям о своей мировой популярности. Ана и Бастиан хотят, чтобы они сами выбрали свой путь в жизни.
«Мы детям вообще не говорим, кто мы, и предпочитаем, чтобы это продолжалось как можно дольше. Мы просто хотим, чтобы у сыновей был свой собственный выбор и свои увлечения. Важно, чтобы они прежде всего узнали, кто они», — говорила Ана в одном интервью.
Семья уже много лет проживает в особняке в США.
«Я больше не живу на чемоданах; я сплю в одной и той же кровати в окружении моих любимых грушевых свечей Jo Malone. У меня впервые есть свое жилье», — рассказывала теннисистка Vogue Germany.
Также супруги владеют виллой на Мальорке, где проводят время с детьми.
Спортсмены завершили свои карьеры и сосредоточились на воспитании наследников. Периодически они принимают участие в телевизионных съемках и фотосессиях для журналов, появляются на светских мероприятиях. Футболист даже нашел время на написание книги «Один из вас».
Спортсмены ведут закрытый образ жизни, редко рассказывая о своей семье и детях.
«Мне всегда нравились люди вроде Мэрил Стрип, Джессики Альбы, Блэйк Лайвли: которые, несмотря на свою публичность, оставляют частную жизнь именно частной и во всем проявляют достоинство и уважение», — говорила Иванович в одном интервью.