Трое детей и миллион евро за свадьбу: история любви Швайнштайгера и Иванович

Футболист и теннисистка — многодетные родители.

Спортивные достижения Швайнштайгера и Иванович

Бастиан Швайнштайгер — воспитанник и легенда «Баварии». В основном составе мюнхенской команды полузащитник играл 13 сезонов, стал восьмикратным чемпионом Германии, семикратным победителем Кубка страны, двукратным обладателем Кубка немецкой лиги и Суперкубка Германии. Вместе с красными футболист по одному разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Германии Швайнштайгер провел 121 матч и по количеству игр стал четвертым в истории национальной команды. Игрок принимал участие в четырех Евро и трех чемпионатах мира. Бастиан стал чемпионом мира в 2014 году и перед этим дважды — бронзовым призером ЧМ, был вице-чемпионом Европы в 2008 году и после этого дважды — бронзовым призером Евро. Свою карьеру он завершил в 2019 году, проведя по два сезона в «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго Файр».

Ана Иванович — бывшая первая ракетка мира. На счету представительницы Сербии — 15 титулов в WTA-туре в одиночном разряде. Главное достижение Иванович — победа на турнире «Большого шлема», в 2008 году она выиграла «Ролан Гаррос». В решающем матче Иванович победила в двух сетах россиянку Динару Сафину (6:4, 6:3).

В составе национальной команды Ана становилась финалисткой Кубка Федерации (2012). Свою карьеру теннисистка завершила в 2016 году. И хотя после 2008-го ее результаты пошли на спад, оставалась одной из самых популярных и узнаваемых спортсменок.

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович. Фото Global Look Press

История знакомства Швайнштайгера и Иванович

Швайнштайгер до знакомства с теннисисткой встречался с моделью Сарой Бранднер. У Иванович было несколько громких романов — с теннисистом Фернандо Вердаско, гольфистом Адамом Скоттом, баскетболистом Иваном Пауничем и ватерполистом Ваней Удовичичем.

Осенью 2014-го в соцсетях завирусился челлендж с обливанием холодной водой из ведра под названием Ice Bucket Challenge («Испытание ведром ледяной воды»). Иванович приняла вызов и передала виртуальную эстафету Швайнштайгеру. После этого звездные спортсмены стали переписываться. Оба ранее уже были представлены друг другу — их познакомила немецкая теннисистка Андреа Петкович, однако близкого общения между знаменитостями до того момента не было.

Со временем переписка переросла в романтические отношения, несмотря на то что оба жили в разных странах и строили большие карьеры. На момент начала романа Ана вернулась в топ-10 рейтинга WTA впервые за пять лет, а футболист стал чемпионом мира. При этом еще во время ЧМ-2014 в Бразилии игрока сборной Германии с трибун поддерживала его подруга Сара Бранднер.

Долгое время пара не афишировала свои чувства. Однако папарацци смогли поймать молодых людей во время прогулки по Нью-Йорку, где в этот период проходил US Open. Влюбленные шли, держась за руки. Затем хавбек засветился в начале следующего года на трибунах Australian Open во время матча Иванович. Вернувшись в расположение «Баварии», футболист появился на поле в бутсах с изображением сербского флага и подписью «дорогая», что стало новым подтверждением романа.

Скрывать связь было уже невозможно, и представители Швайнтайгера подтвердили отношения пары после костюмированного праздника, который устроили Бастиан и Ана после победы «Баварии» над «Штутгартом» (2:0) в феврале 2015 года. Тематика той вечеринки — Дикий Запад.

«Обычно мы не комментируем личную жизнь Бастиана, но он действительно в стабильных отношениях с Аной Иванович», — заявили в окружении полузащитника.

Далее звезды ездили друг за другом по всему миру, чтобы поддержать во время важных турниров. Из-за чего игрок «Баварии» даже подвергался критике, когда во время реабилитации после травмы сопровождал возлюбленную на соревнованиях вместо восстановления.

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович. Фото Соцсети

Свадьба Швайнштайгера и Иванович

Спустя два года отношений спортсмены решили устроить свадебную церемонию. Ее они планировали заранее.

«Ана понимает все, что я чувствую и думаю, и это делает мою жизнь гораздо легче», — признавался футболист Vogue Germany.

В своем плотном графике Швайнштайгер и Иванович выбрали дату 12 июля 2016 года. В это время у футболиста закончился Евро-2016, у теннисистки — Уимблдон. Правда, эксклюзива не получилось. Секрет о готовящейся свадьбе журналистам рассказала подруга Аны теннисистка Анжелика Кербер. Девушка сенсационно выиграла Australian Open и, не сдержав эмоции, проболталась: ее уже поздравили Иванович и Швайнштайгер, а она ждет их скорую свадьбу.

«Они прислали мне фото с поздравлениями. Они очень хорошие. С нетерпением жду их свадьбу», — сказала Кербер в послематчевом интервью.

Для проведения важного события молодожены выбрали дворец Палаццо Кавалли-Франкетти в итальянской Венеции. Сперва жених и невеста в сопровождении гостей отправились на водную прогулку по каналам. Затем Ана и Бастиан расписались в местной ратуши. На следующий день влюбленные обвенчалась в церкви аббатства Мизерикордии в Каннареджо.

Поздравить молодых приехали тренер сборной Германии Йоахим Лев, футболист Томас Мюллер, теннисисты Ангелик Кербер и Энди Маррей, горнолыжник Феликс Нойройтер и другие. В общей сложности собрались около 300 гостей. Место свадьбы для приглашенных было секретом: им сказали прибыть в аэропорт, а оттуда на чартере доставили в Италию. По информации западных СМИ, свадьба обошлась спортсменам в миллион евро.

Для важного события невеста выбрала два наряда. На торжестве она появилась перед гостями в прямом платье со струящимися оборками и американской проймой от бренда Parker. А уже к алтарю победительница Открытого чемпионата Франции пошла в нежном платье с длинным шлейфом от Suzie Turner стоимостью не менее 100 тысяч долларов. Девушка отказалась от крупных украшений и яркого макияжа.

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович. Фото Global Look Press

Дети Швайнштайгера и Иванович

Швайнштайгер и Иванович впервые стали родителями 17 марта 2018 года. У пары появился на свет мальчик, которого назвали Лукой. Через год в семье спортсменов снова произошло пополнение — их второй сын Леон.

«Мы переполнены чувством любви и счастья. У нашего мальчика появился младший брат», — сообщила Иванович в Х.

Зимой 2023-го Ана в своих соцсетях призналась, что они скоро станут многодетными родителями. «Теперь мы с Бастианом официально будем в меньшинстве», — написала бывшая первая ракетка мира.

В мае Ана родила третьего ребенка. Футболист и теннисистка не раскрывали пол и имя новорожденного. Сербские СМИ писали, что Иванович снова родила мальчика.

Звездные родители неоднократно признавались в интервью, что не рассказывают детям о своей мировой популярности. Ана и Бастиан хотят, чтобы они сами выбрали свой путь в жизни.

«Мы детям вообще не говорим, кто мы, и предпочитаем, чтобы это продолжалось как можно дольше. Мы просто хотим, чтобы у сыновей был свой собственный выбор и свои увлечения. Важно, чтобы они прежде всего узнали, кто они», — говорила Ана в одном интервью.

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович. Фото Global Look Press

Как и где живут Швайнштайгер и Иванович

Семья уже много лет проживает в особняке в США.

«Я больше не живу на чемоданах; я сплю в одной и той же кровати в окружении моих любимых грушевых свечей Jo Malone. У меня впервые есть свое жилье», — рассказывала теннисистка Vogue Germany.

Также супруги владеют виллой на Мальорке, где проводят время с детьми.

Спортсмены завершили свои карьеры и сосредоточились на воспитании наследников. Периодически они принимают участие в телевизионных съемках и фотосессиях для журналов, появляются на светских мероприятиях. Футболист даже нашел время на написание книги «Один из вас».

Спортсмены ведут закрытый образ жизни, редко рассказывая о своей семье и детях.

«Мне всегда нравились люди вроде Мэрил Стрип, Джессики Альбы, Блэйк Лайвли: которые, несмотря на свою публичность, оставляют частную жизнь именно частной и во всем проявляют достоинство и уважение», — говорила Иванович в одном интервью.