Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?

Странная история в американском бейсболе из 1970-х.

В 1970-е годы бейсболисты Фриц Петерсон и Майк Кекич провернули самый необычный трансфер в истории мирового спорта. Они были лучшими друзьями, играли за один клуб — «Нью-Йорк Янкиз», имели свои семьи. Но внезапно оба спортсмена пришли к мысли, что несчастны в личной жизни. И тогда им пришла нетривиальная мысль — поменяться семьями. Эта дикая история впоследствии привлекла внимание публики. А американские актеры и продюсеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон даже решили экранизировать ее. Но сам обмен в корне изменил жизни обоих бейсболистов.

Друзья

Петерсон и Кекич познакомились еще в 1969 году, когда Майк перешел в состав «Янкиз». Бейсболисты часто делили одну комнату в поездках. Поэтому совершенно не удивительно, что они впоследствии стали друзьями. Но один случай вывел их общение на новый уровень.

В 1972 журналист New York Post Мори Аллен хотел сделать интервью с Петерсоном и пригласил его вместе с супругой Мэрилин к себе домой на барбекю. Там он планировал пообщаться со спортсменом о бейсболе и о делах в нью-йоркском клубе. Фритц принял приглашение, но предложил позвать на ужин своего друга Кекича с женой Сьюзен — и Аллен согласился.

Компании настолько понравилось совместное времяпрепровождение, что после вечера у журналиста они решили продолжить банкет — и отправились в местный ресторан. Однако здесь был небольшой нюанс — спортсмены перед встречей решили поменяться дамами. Причем сами женщины тоже оказались не против.

«Просто так случилось, ничего не было запланировано. Я предложил своей супруге Мэрилин: «Почему бы тебе не поехать в закусочную с Майком, а я возьму с собой Сьюзен — мы встретимся там, а затем отправимся домой». В итоге мы так и поступили. Нам всем было так весело вместе, что мы решили повторить это. Что мы и сделали следующим же вечером.

Мы пошли в другой ресторан — Майк и Мэрилин уехали рано, а мы с Сьюзен остались, выпили и поели. Все мы чувствовали одно и то же. В итоге все зашло немного дальше, и в конце концов он полюбил мою жену, а я полюбил его жену», — рассказал Петерсон в интервью Palm Beach Post.

Совместные вечера в новых составах настолько понравились всем четверым, что в один прекрасный день спортсмены пришли к выводу, что хотят делать это на постоянной основе — и просто поменялись партнерами.

Фриц Петерсон. wikipedia.org

Обмен

В итоге Петерсон и Кекич собрали вещи и переехали в дома друг друга. Их супруги — Сьюзен и Мэрилин остались на местах, как и их совместные дети и даже домашние животные. Фактически Майк и Фритц просто поменялись жизнями. У них также была совместная договоренность: они могут вернуться обратно, если кто-либо из четверки почувствует себя несчастным. Почти год спортсменам удавалось держать перемены в тайне.

К тому времени — в мае 1973 года Майк и Мэрилин уже разошлись. А вот Фритц и Сьюзен были счастливы вместе. Чтобы избежать слухов и спекуляций в СМИ, бейсболисты решили рассказать обо всем произошедшем на пресс-конференции. Их партнеры по команде отреагировали с пониманием.

Петерсон, которому тогда был 31 год, сказал американской прессе: «Не делайте из этой истории ничего грязного». А 27-летний Кекич добавил: «Не говорите, что это был обмен женами, потому что это было не так. Мы не поменялись супругами, мы поменялись жизнями».

Примечательно, что карьеры обоих игроков после произошедшего сошли на нет. Кекич покинул «Янкиз» уже в 1973 году, Петерсон остался в нью-йоркской команде, но всего на сезон дольше. «Моя карьера улетела в черную дыру. Это было ужасно», — заявил Майк.

Последствия

Петерсон и бывшая миссис Кекич живут вместе и по сей день. У них родились четверо детей и сформировался крепкий союз. Но жизнь спортсмена нельзя назвать идеальной — бейсболист перенес рак простаты, причем ему пришлось столкнуться со страшной болезнью дважды.

После завершения спортивной карьеры в 1977 году Фритц работал дилером в казино, выпустил несколько книг. В 2018 году Петерсон объявил, что ему поставили ему поставили еще один неутешительный диагноз — болезнь Альцгеймера.

Жизнь Кекича с миссис Петерсон не сложилась — их отношения продлились всего несколько месяцев, хоть и изначально влюбленным казалось, что они созданы друг для друга.

«Мы с Мэрилин думали, что идеально подходим друг другу, как Фриц и Сюзанна. Она в самом начале была за обмен, но потом отступила. Я не могу передать вам, насколько идеально это было бы, если бы это сработало», — вспоминал Майк в комментарии для Dailymail.

После ухода из «Янкиз» Кекич пытался играть в Мексиканской лиге, однако безуспешно. В итоге Майк переехал в Нью-Мексико, где поступил в медицинскую школу, но врачом так и не стал. Известно, что он женился вновь и некоторое время проработал в агентстве по недвижимости в Альбукерке.

Но потом, по информации New York Post, бывший спортсмен уехал и сменил личность. Причиной такого решения стал все тот же факт обмена с бывшим лучшим другом — Кекич не хотел, чтобы этот эпизод жизни вновь всплыл в его памяти.

Майк Кекич. wikipedia.org

Фильм

История Петерсона и Кекича настолько уникальна, что ею не могли не заинтересоваться представители мира кинематографа. Бен Аффлек и Мэтт Дэймон в 2010 году — спустя 40 лет после всех событий — стали разрабатывать план создания фильма под названием «Обмен».

В основу сюжета картины они взяли отрывок книги того самого журналиста New York Post Мори Аллена, который пригласил Петерсона и его друга Кекича на барбекю. В 2014 году студия Warner Bros даже подтвердила, что проект кинофильма об обмене жизнями двух бейсболистов находится в разработке.

Сообщалось также, что для участия в фильме начали подбирать актеров — так, в списке претенденток на женские роли были Наоми Уоттс, Рэйчел Вайс и Ребекка Холл. А для работы над картиной планировалось привлечь самих участников — Петерсона и Кекича. И если Фритц был не против поучаствовать в процессе съемок, то Кекич всячески им мешал.

Возможно, именно поэтому фильм так и не вышел на экраны. Хотя сценарий писал сам Аффлек вместе со своим братом Кейси, а Дэймон должен был стать режиссером картины.