Безопасность на первом месте: когда получил СМС о выигрыше в лотерею

«Национальная Лотерея» напоминает о бдительности в преддверии новогодних праздников. Чтобы защититься от действий мошенников, пользователям советуют внедрить дополнительные меры безопасности. Одна из самых простых и в то же время самых действенных мер при этом — загрузка мобильного приложения только из проверенных источников: с официального сайта nloto.ru и из магазинов App Store, Google Play и RuStore.

Официальное приложение «Национальной Лотереи» обеспечивает удобный доступ к итогам розыгрышей в формате, оптимизированном для мобильных устройств. При этом информацию о результатах тиража всегда можно проверить в личном кабинете в разделе «Билеты» на сайте nloto.ru или в приложении «Национальная Лотерея».

«Перед праздниками вероятность мошенничества значительно возрастает, поэтому важно внимательно относиться к СМС о выигрыше и использовать только проверенные источники информации — официальный сайт или приложение», — подчеркивает Дмитрий Смирнов, руководитель подразделения информационной безопасности «Национальной Лотереи».

Простой способ всегда владеть ситуацией — установить официальное приложение «Национальной Лотереи»

Приложение для Android можно загрузить с официального сайта nloto.ru, отсканировав QR-код на главной странице в версии сайта для компьютера, либо кликнуть по ссылке «Скачать приложение» в версии сайта для мобильных устройств. Ваш смартфон может запросить разрешение на установку приложения — необходимо дать согласие.

Также приложение можно скачать через RuStore по ссылке.

Приложение для iOS можно скачать из официального магазина App Store.

Новогодний тираж флагманской лотереи «Мечталлион»

«Национальная Лотерея» разыграет один миллиард рублей на всех в новогоднем тираже «Мечталлион». В самом ожидаемом тираже года также каждый второй билет выигрывает. Атмосфера чуда для участников «Мечталлиона» продлится благодаря акции «Второй шанс: Рождественская сказка»: 7 января 2025 года среди всех зарегистрированных билетов на тиражи лотереи с 24 ноября по 1 января включительно пройдет дополнительный розыгрыш 500 призов по 50 тысяч рублей.

Новый год вместе с «Национальной Лотереей».

Подробная информация об играх «Национальной Лотереи» и возможностях получения выигрыша доступна на сайте nloto.ru.