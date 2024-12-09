Безопасность на первом месте: когда получил СМС о выигрыше в лотерею

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«Национальная Лотерея» напоминает о бдительности в преддверии новогодних праздников. Чтобы защититься от действий мошенников, пользователям советуют внедрить дополнительные меры безопасности. Одна из самых простых и в то же время самых действенных мер при этом — загрузка мобильного приложения только из проверенных источников: с официального сайта nloto.ru и из магазинов App Store, Google Play и RuStore.
Официальное приложение «Национальной Лотереи» обеспечивает удобный доступ к итогам розыгрышей в формате, оптимизированном для мобильных устройств. При этом информацию о результатах тиража всегда можно проверить в личном кабинете в разделе «Билеты» на сайте nloto.ru или в приложении «Национальная Лотерея».
«Перед праздниками вероятность мошенничества значительно возрастает, поэтому важно внимательно относиться к СМС о выигрыше и использовать только проверенные источники информации — официальный сайт или приложение», — подчеркивает Дмитрий Смирнов, руководитель подразделения информационной безопасности «Национальной Лотереи».
Приложение для Android можно загрузить с официального сайта nloto.ru, отсканировав QR-код на главной странице в версии сайта для компьютера, либо кликнуть по ссылке «Скачать приложение» в версии сайта для мобильных устройств. Ваш смартфон может запросить разрешение на установку приложения — необходимо дать согласие.
Также приложение можно скачать через RuStore по ссылке.
Приложение для iOS можно скачать из официального магазина App Store.
«Национальная Лотерея» разыграет один миллиард рублей на всех в новогоднем тираже «Мечталлион». В самом ожидаемом тираже года также каждый второй билет выигрывает. Атмосфера чуда для участников «Мечталлиона» продлится благодаря акции «Второй шанс: Рождественская сказка»: 7 января 2025 года среди всех зарегистрированных билетов на тиражи лотереи с 24 ноября по 1 января включительно пройдет дополнительный розыгрыш 500 призов по 50 тысяч рублей.
Подробная информация об играх «Национальной Лотереи» и возможностях получения выигрыша доступна на сайте nloto.ru.
Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р.
Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации. Оператор лотереи: ООО «Спортивные Лотереи». Деятельность ООО «Спортивные Лотереи» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».Сайт компании: www.nloto.ru
«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотереи – до 29.08.2034 г. Фраза «разыграет один миллиард рублей на всех» указывает на минимальный размер призового фонда, который будет разыгран в тираже №119, дата розыгрыша 01.01.2025. Фраза «каждый второй билет выигрывает» указывает на параметры розыгрыша тиража №119 и означает, что общая вероятность выигрыша при проведении розыгрыша до 50 хода включительно равна 1 к 2,09. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».
«Второй шанс: «Рождественская сказка», срок проведения акции – с 01.11.2024 по 07.02.2025 г. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте nloto.ru.
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