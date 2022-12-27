Спорил с Губерниевым и унижал Логинова. Как сейчас живет звездный критик россиян Мартен Фуркад

Немного о жизни французского биатлониста.

Француз Мартен Фуркад вошел в историю мирового биатлона не только как выдающийся спортсмен. Хотя, бесспорно, ему есть чем похвастаться — пять золотых олимпийских медалей, 13 побед на ЧМ и семь побед на Кубках мира. Но его еще помнят как человека, который ярко и порой жестко выражает свое мнение относительно разных вопросов. Доставалось от великого француза и российским спортсменам. Вспоминаем самые громкие случаи.

Вражда с Логиновым

Больше всего Фуркад конфликтовал с российским биатлонистом Александром Логиновым. Мартен негодовал из-за того, что россиянину разрешили вернуться в большой спорт после дисквалификации за применение ЭПО. Но больше всего его возмущало то, что наш спортсмен публично не извинился за эту громкую историю и не дал никаких комментариев по теме. Из-за этого на протяжении длительного времени Логинову сильно доставалось от Мартена.

Так, в 2017 году француз оставил едкий комментарий под постом на странице СБР, где россиянина поздравляли с днем рождения.

«А еще он был дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Это его главный трофей», — написал француз.

После этих слов на Фуркада обрушилась критика со стороны общественности. Федерация биатлона Франции потом даже была вынуждена принести публичные извинения.

Чуть позже — на чемпионате мира-2017 во время смешанной эстафеты Фуркад сбил Логинова при передаче эстафеты. Он уверял, что сделал это ненамеренно, но все расценили подобное поведение как выражение недовольства. Ведь для Логинова это были первые соревнования после отстранения.

Далее Мартен на финише перекрыл коридор Антону Шипулину, чем вызвал еще больший гнев российских болельщиков.

На церемонии награждения россияне, ставшие третьими, демонстративно не пожали руку Фуркаду. Француз в ответ на это поаплодировал и демонстративно ушел с пьедестала. Его настоятельно попросили вернуться.

Со временем отношения француза и россиянина наладились. Фуркад лично побеседовал с Логиновым, и все вопросы были урегулированы. Больше они не цепляли друг друга колкими замечаниями и даже пожимали руки на соревнованиях.

Мартен Фуркад и Александр Логинов после гонки. Фото Global Look Press

Конфликт с Губерниевым

У Фуркада был громкий конфликт и с российским голосом биатлона Дмитрием Губерниевым. Комментатор разозлился на реакцию Мартена на церемонии награждения все на том же ЧМ. И в прямом эфире на эмоциях Губерниев сказал: «Мартен, ты — свинья!»

Эту фразу подцепили российские болельщики биатлона и стали в соцсетях использовать хэштег #фуркадсвинья, который всего за пару дней выбился в тренды.

Из-за этого комментатор и французский биатлонист выясняли отношения на протяжении года. Однако перед Олимпийскими играми в Пхенчхане они помирились.

«Никакого конфликта с Фуркадом у нас нет. Мартен чуть-чуть вспылил, я, соответственно, тоже. Сейчас все в порядке. Мы все претензии урегулировали в личной переписке», — объяснялся позже Губерниев.

Дмитрий Губерниев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Против допинга

Фуркада всегда беспокоила тема допинга. Но пока многие требовали запретить всем россиянам принимать участие в Олимпийских играх 2018 года, именно француз высказался против жесткой позиции своих коллег.

«Если допинг принимали несколько атлетов, то следует наказать именно этих людей, а не всех российских спортсменов. Если будет доказано, что система допинга была институциональной и запрещенные препараты получали все спортсмены, то россияне должны пропустить Олимпиаду. Я прочитал доклад Макларена, но никто не знает, что там правда, а что нет. Сосредоточиться только на одной стране было бы ошибкой, у России нет монополии на допинг. Я против коллективной ответственности страны», — заявлял Фуркад.

За такую позицию многие в Европе набросились с критикой уже на Фуркада, расценив эти слова в пользу России.

Мартен Фуркад. Фото Global Look Press

Как живет сейчас

Сейчас Мартен Фуркад редко высказывается о российских спортсменах. Весной 2020 года он провел последнюю гонку в карьере. И вот уже два года, как француз не посещает соревнования. Однако он остается в спорте. Фуркад является одним из членов комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). В его обязанности входит представление интересов атлетов, занимающихся зимними видами спорта.

Каждый год Мартен проводит собственный лыжероллерный фестиваль Nordic Festival в Анси (Франция). Как правило, участие в нем принимают известные биатлонисты и лыжники.

Прославленный атлет продолжает тренироваться и вести активный образ жизни. Он ходит с семьей в походы, катается на велосипеда, и конечно, встает на лыжи. Практикует бывший спортсмен и экстремальные виды. Так, недавно он попробовал дайвинг.