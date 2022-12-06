Психологические проблемы и личная драма. Биатлонистка Пипер погибла от несчастной любви

Большая трагедия в истории немецкого биатлона.

В 2014 году биатлонный мир потрясла новость о гибели 19-летней Юлии Пипер. Расскажем подробнее о смерти молодой спортсменки.

Подавала надежды

Биатлонистка из Германии Юлия Пипер после окончания лыжной гимназии Оберхофа подавала большие надежды и постоянно получала похвалы своих тренеров. К 19 годам она выходила в состав сборной Германии среди юниоров. Успела дебютировать на юниорском чемпионате мира-2013.

Там Пипер соревновалась против россиянок Ульяны Нигматуллиной и Светланы Мироновой. На мировом первенстве Юлия заняла 20-е место в спринтерской гонке. Помешали выступить более успешно волнение и психические проблемы. Однако впереди Юлию ждала поездка на первый в карьере этап Кубка мира. Но этого не случилось...

Проблемы с психикой

16 февраля 2014 года ее бездыханное тело нашли в родительском доме. Полицейские сделали вывод, что девушка совершила страшное — свела счеты с жизнью, хотя никакой записки она не оставила.

У Пипер давно наблюдались проблемы с психикой. Это и мешало ей показывать стабильные результаты. К тому же она сильно переживала после автомобильной аварии, в которую недавно попала. Девушка не справилась с управлением и врезалась в столб. К счастью, никто не пострадал, а сама спортсменка отделалась сильным испугом.

Известно также, что длительное время она проходила лечение в клинике в Кимзе. Попала она туда из-за проблем с пищевым расстройством. О трагедии общественность узнала лишь спустя несколько дней, когда было завершено предварительное расследование.

Любовные переживания

Перед трагедией девушка сильно поругалась со своим молодым человеком, именно это, по мнению следователей, могло вызвать большой стресс у биатлонистки.

Пипер встречалась с чемпионом мира среди юниоров по санному спорту Тони Форшом. Перед гибелью биатлонистка подарила возлюбленному купон на поход в салон татуировок. А вот такую подпись она оставила в любовной записке: «Я дарю тебе то, что ты носишь мое имя на коже, а я — твое». Подразумевалось, что они оба набьют тату. Биатлонистка не успела сделать это, а вот Тони в память о своей любви украсил тело именем Julia.

«Теперь ты всегда будешь принадлежать мне, на всю жизнь. Так, как ты всегда хотела», — написал в своих социальных сетях Форш после нанесения татуировки.