Конкурент Шварценеггера сидел за сутенерство, а потом стал проповедником. Как жил Деннис Тинерино?

История легенды бодибилдинга, который выбрался из нищеты, был грешником и праведником, выжил в авиакатастрофе и умер от рака .

Легенда культуризма американец Деннис Тинерино прожил яркую жизнь. На его счету четыре победы в главном конкурсе всех культуристов «Мистер Вселенная». Он соперничал с Арнольдом Шварценеггером, сидел в тюрьме и проповедовал религию. Расскажем подробнее о его жизни.

Детство и первые шаги в спорте

Деннис родом из неблагополучного района Нью-Йорка — Бруклина, его итальянско-американская семья жила в нищете. Отец будущего культуриста принимал участие в турнире «Золотые Перчатки» и был чемпионом по боксу в 1940-е годы. Именно в этот вид спорта отдал и своего сына. Навыки ему пригодились для передвижения по опасным улицам, необходимо было уметь постоять за себя.

Несмотря на занятия спортом, юноша имел плохое строение тела, поэтому в 14 лет Деннис купил гантели и стал ежедневно тренироваться. За два года он смог приобрести завидную выраженную мускулатуру. Также в этот период он начинает посещать занятия по фехтованию.

Деннис Тинерино. Фото tinerino.com Фото tinerino.com

Культуризм появился в жизни Тинерино после телевизионной передачи про атлета и бодибилдера Джэка Лалейна. Юноша начал заниматься по комплексу знаменитого спортсмена.

«Я очень благодарен Лалейну за то, что занятия по его программам позволили мне заложить базу для тренировок в бодибилдинге. Мне так и не довелось его встретить в жизни, но я невероятно уважаю его», — вспоминал Тинерино в книге «Кровь, Пот и Победы».

Однажды во время прогулки в парке, спортсмен увидел соседских парней, занимающихся на перекладине и брусьях.

«Я попробовал тоже, но у меня не очень получилось. Мое самодо­вольное эго моментально сдулось, я захотел стать мускулистым и сильным, но не знал, с чего и где начать», — писал в автобиографии Деннис.

Затем он стал практиковать сгибания рук со штангой, которые позволили ему в кратчайший срок обрести объем на руках. После чего он уже не смог остановиться.

Начало профессиональной карьеры

С 1964 года Деннис активно начал участвовать в конкурсах «Мистер Атлантическое Побе­режье» и «Мистер Восточное Побережье». И сразу же добился побед. Со сле­дующего года Деннис начинает тренироваться с бодибилдером Биллом Перлом.

Тинерино выигрывает конкурс «Мистер Америка» сре­ди юниоров, после занимает второе место на «Мистер США», который выиграет лишь через год.

Затем Деннису приходит в голову идея попробовать свои силы в тяжелой атлетике. Для этого он набирает 381 кг в общей сумме троеборья (125 кг в жиме, 109 кг в рывке и 147 кг в толчке). Но победа не заставила себя ждать, на следующем турнире по тяжелой атлетике, показав в общей сумме 385,5 кг, он берет титул. Но личный рекорд устанавливает спустя два месяца, набирая 392 кг.

«Мне очень нрави­лось тогда поднимать веса. Я считал, что атлет должен быть не только большим, но и сильным», — писал Тинерино в автобиографии.

Деннис Тинерино и Арнольд Шварценеггер. tinerino.com

Международная карьера

Победив в главных турнирах США, Тинерино отправляется покорять мир. В 1967 и 1968 году участвует в «Мистере Вселенная» по версии NАВВА, конкурс проходил в Лондоне. В первый год он стал только вторым, уступив Арнольду Шварценеггеру. Но на следующий год становится единоличным победителем. Также он побеждал здесь в 1972 и 1973 годах.

В 1970-м на конкурсе «Про Мистер Америка» занимает второе место, впереди лишь Рик Уэйн. На следующий год Деннис завоевывает звание «Мистер Мир» в высокой категории.

Лучшим годом в карьере был 1981 год, когда Тинерино два раза брал победу на «Юниверс Про» и «Ворлд Про», а на «Олимпии» занимает седьмое место. На следующий год он объявил о завершении карьеры.

Жизнь после спорта

После завершения спортивной карьеры под влиянием окружения Деннис связался с не­законными ставкам на спорт и даже проституцией. Об этом писали все международные СМИ. В итоге Тинерино арестовали и посадили в тюрьму по статье за сутенерство. В тюрьме он познакомился со священником, который оказал сильное влияние на спортсмена.

«Меня словно молния с небес поразила, и вся моя жизнь как вспышка пронеслась перед глазами», — вспоминал Деннис в своей книге.

Деннис Тинерино после освобождения стал работать пастером, он начал много путешествовать по миру, проповедуя религию. Он посещал тюрьмы и приюты. Это вызвало положительную реакцию со стороны представителей церквей всех конфессий.

В 1990-е ему диагностировали рак желудка. Весной 2010-го в возрасте 64 лет он умер в результате своей болезни. Хотя ранее он смог выжить в покушении, автокатастрофе и даже при авиакрушении. Культурист был похоронен в Калифорнии. Церемонию прощания посетило большое количество поклонников его таланта.