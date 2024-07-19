«Пьяные говорят: «Идите отсюда, от вас воняет». Боец-кулачник подрался с компанией мужчин в аэропорту

Александр Ларкин утверждает, что его спровоцировали.

Боксер и кулачный боец Александр Ларкин подрался с туристами в аэропорту Внуково. По данным Mash, представитель RCC Hard атаковал мужчину якобы потому, что тот вместе со своей семьей мешал проезду Ларкина и его друзей на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров к самолету.

Пострадавший рассказал, что инцидент произошел вечером 18 июля. По его словам, сначала Ларкин кричал и ругался, а затем перешел к физической агрессии. Предположительно, в драке также участвовал сотрудник Внуково — водитель гольф-кара. Ларкина и водителя задержали, но после объяснений отпустили. Друзья Ларкина, по данным Mash, успели скрыться до приезда полиции.

У бойца версия случившегося разительно отличается от той, что опубликовали в Телеграм-канале. По его словам в интервью «Матч ТВ», в тот день во Внуково он работал телохранителем девушки с ребенком и, находясь при исполнении обязанностей, точно не мог ввязываться в какие-либо конфликты или кого-то оскорблять — только если его клиентам будет грозить опасность.

Ларкин отметил, что инцидент начался в тот момент, когда он и его клиенты ехали в аэропорт после приземления самолета из Турции. «Садимся, сотрудник аэропорта нас везет. Впереди идут четыре взрослых мужика. Сотрудник аэропорта им говорит: «Извините, пожалуйста, можно мы проедем?» Они разворачиваются, все пьяные, говорят: «Идите отсюда *****, вы будете за нами идти. Как мы идем пешком, так и вы поедете». Дальше дословно передаю: «Вы ***** ******, от вас воняет говном». У меня есть видео, где они говорят про говно, я вам его пришлю».

Боец добавил, что по инструкции не мог ничего ответить, он только поинтересовался у женщины, которую сопровождал, может ли он что-то предпринять, но ему сказали ничего не делать. После того как Ларкин проводил клиентов, он подошел к пьяной компании и призвал их извиниться, но в ответ на бойца бросились с кулаками. Сам Ларкин подчеркнул, что никого не бил даже в ответ.

Александр Ларкин. Фото RCC

После того как ситуацию успокоили сотрудники аэропорта, неизвестные мужчины стали угрожать Ларкину: «Говорят, давай свой номер, ты не понимаешь, с кем ты связался. Дальше нас забрали в полицию. Полиция поняла, как и что происходило, с меня взяли объяснение и через 10 минут меня выпустили. Для полиции у меня статус потерпевшего в этой ситуации, они мне звонят, предлагают договориться. Я ни с кем договариваться не буду точно».

Ларкин отметил, что он не употребляет никаких веществ, будь то наркотики или алкоголь. При этом боец признался, что ему стыдно из-за случившегося и из-за того, что в новостях его упоминают как бойца RCC. Александр Ларкин — базовый боксер (1-2 в профессиональном боксе), который в последнее время выступает на голых кулаках. Прошлый поединок Ларкин провел в RCC Hard и победил Даниила Минеева нокаутом.