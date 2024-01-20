Несмотря ни на что, Вячеслав готов к бою.

Реванш Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко может состояться уже в конце февраля — на турнире промоушена Ural FC. Об этом «СЭ» сообщил менеджер Дацика — Яков Летов.

«Сейчас приступаем к финальной стадии переговоров по поводу реванша Дацика и Александра Емельяненко, — сказал Летов. — Бой в 4-унцовых перчатках по правилам бокса в промоушене Ural FC. Предварительно поединок должен пройти в конце февраля».

Их первый бой — по правилам бокса (и в боксерских перчатках) — состоялся в сентябре 2022 года на шоу Hardcore Boxing. Тогда Дацик легко нокаутировал Емельяненко за 13 секунд.

После этого Александр подрался со Святославом Коваленко по ММА — проиграл по очкам). Потом запил. Потом провел поединок с Евгением Ершовым — выиграл болевым, но блогер ему будто поддался, Александр находился в удручающем состоянии. Потом отправился на лечение — и сейчас выглядит здоровым человеком. Емельяненко лечился в Ингушетии — с июня по декабрь 2023-го, после чего отправился на выставку в Саудовскую Аравию, заодно посетив Мекку и Медину, а теперь пребывает в Москве — проводит время с дочерью, трезв и бодр.

Что касается Дацика, то он с момента победы над АЕ провел пять поединков — два выиграл, три проиграл. А еще съездил на СВО. Участвовал ли в боевых действиях, точно сказать сложно, но точно обучался военным навыкам: по словам Вячеслава, ему понравилось стрелять из пулемета «Утес».

Именно Дацик — фаворит реванша, несмотря на очередное воскрешение Емельяненко. Однако в начале января с ним случилась неприятность.

В Telegram-каналы попала фотография, где Дацик лежит с израненной рукой. Выглядит довольным, но раны — глубочайшие. «Получил ранение на СВО», — написал блогер Никита Ворожбитов.

Но причина ран куда прозаичнее: Дацика покусала собака. О травме Вячеслава впервые стало известно 9 января — когда он выложил новогоднее фото с дочерью. Там у него забинтована левая рука (при этом Дацик там не похож на человека, который страдает от боли). А 11 января промоутер Владимир Хрюнов рассказал «Матч ТВ», что Рыжий Тарзан во время пробежки «подрался с собакой». «Он восстанавливается после нападения», — отметил Хрюнов. Яков Летов в субботу подтвердил «СЭ», что инцидент с атакой собаки имел место, а также сообщил, что сейчас Вячеслав находится в больнице.

Наиболее же полно ситуацию обрисовала мама Дацика — Светлана. Она написала в «ВК», что на ее сына набросилась бойцовая собака — на даче в Пушкине. Также она выложила фото, где Вячеслав — в больничной палате (14-я городская больница Санкт-Петербурга).