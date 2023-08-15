Бой Маска и Цукерберга в Италии: где могут подраться два миллиардера

Противостояние бизнесменов в «древнем Риме».

Конфликт двух миллиардеров разгорелся в медиапространстве в июне 2023 года. Илон Маск был разозлен тем, что команда Марка Цукерберга работала над запуском социальной сети Threads — аналогом Twitter. Этот сервис микроблогов сейчас называется X и в прошлом году был приобретен гендиректором Tesla и SpaceX.

Маск решил вызвать Цукерберга на бой через соцсети и получил моментальный ответ. Илон предложил Марку в качестве места проведения поединка октагон арены UFC в Лас-Вегасе, однако позже заговорили о более эпичной локации.

Возможно, если Маск и Цукерберг все же выйдут на бой, их поединок примет Италия. Об этом говорят и сам Илон, и президент UFC Дана Уайт, и итальянские власти разного уровня. Речь о крупном благотворительном мероприятии на историческом фоне древнего Рима. Однако в какой конкретно локации может состояться противостояние американских бизнесменов, остается только догадываться. Вот где теоретически они могли бы выйти в октагон.

Колизей в Риме

Самым обсуждаемым местом проведения боя Маска и Цукерберга в столице Италии был амфитеатр эпохи Римской империи. Однако дирекция исторического памятника отказала в проведении такого события. «Это невозможно, потому что в Колизее проходят события высокого культурного уровня и исключительно в целях сбора средств на благотворительные цели», — объяснили сотрудники Колизея.

На территории Колизея были сняты культовые кадры драки Брюса Ли и Чака Норриса для фильма «Путь дракона» 1972 года. Хотя тогда съемки были незаконны. Писатель Мэттью Полли в своей книге «Брюс Ли: Я никогда не сдамся» рассказал, что съемочной команде пришлось подкупить итальянских чиновников. Операторы тайно пронесли камеры в сумках внутрь амфитеатра, а служба безопасности сделала вид, что ничего не видела.

В Колизее проводятся не только экскурсии, но и концерты. Со своими программами в легендарном амфитеатре выступали Пол Маккартни, Элтон Джон, Стивен Тайлер.

Фото Global Look Press