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Сегодня, 22:15

Бойца поп-ММА Якубова задержали в Москве. Ему грозит 7 лет по делу об оправдании терроризма. Что об этом известно

Бойца MMA Якубова задержали за публичное оправдание терроризма
Отдел единоборств «СЭ»
Ильяс Якубов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Всему виной видео, которое Якубов опубликовал и сразу удалил.

У бойца поп-ММА Ильяса Якубова снова возникли проблемы. Совсем недавно он попал в скандал на кулачном турнире Hardcore FC, где вошел в ринг и неожиданно ударил лбом в нос бойца, который только что провел поединок, а затем атаковал его еще и со спины. Якубова отстранили от выступлений в лиге HFC на полгода. Но дисквалификация его, видимо, не сильно беспокоила, ведь уже 27 октября планировался поединок с Вячеславом Василевским в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Теперь, похоже, не состоится и этот бой.

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После возвращения с турнира UFC 294 Якубова задержали в Москве, о чем в воскресенье, 22 октября, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России. Причиной задержания стало видео, которое Якубов опубликовал в соцсетях еще летом. На ролик боец наложил аудиозапись высказывания террориста Шамиля Басаева, который стоял за крупными терактами в России, в частности за нападением на школу в Беслане. После публикации ролик почти сразу был удален.

Как сообщает телеграм-канал «Столичный СК», отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

По информации телеграм-канала 112, сейчас Якубов находится на допросе, а Следственный комитет намерен добиться суда и ареста спортсмена, которому грозит семь лет заключения.

В профессиональных ММА Якубов провел 16 поединков и выиграл 12 из них (согласно Tapology). Он начинал карьеру в лиге АСА, но сейчас выступает в поп-ММА, где победил в четырех боях из шести. Самую большую победу Ильяс одержал над тяжеловесом Вячеславом Дациком, которого одолел единогласным решением судей. В последнем поединке Якубов победил Юрия Рябого также судейским решением.

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