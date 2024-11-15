Султан-миллиардер с тысячами автомобилей, отрубание рук за кражу, нефть кончится через 20 лет. 10 главных фактов о Брунее

Самое интересное о стране — сопернице сборной России.

15 ноября сборная России проведет в Краснодаре товарищеский матч против национальной команды Брунея. Для большинства россиян крошечная страна, расположенная на северо-западе острова Калимантан в Юго-Восточной Азии, выглядит не менее экзотично, чем ее футбольная сборная. Мы собрали несколько занимательных фактов об этом азиатском государстве.

Был под властью Британии, но стал независимым

Первые государства на территории Брунея стали возникать еще в конце первого тысячелетия до нашей эры, однако султанат Бруней — только в середине XIV века. Первым султаном стал Мухаммад Шах, он же сделал ислам государственной религией. Название «Бруней» появилось уже в XV веке при его брате и соратнике султане Ахмаде.

При следующем правителе, Шарифе Али, государство стало называться Бруней-Даруссалам («даруссалам» переводится как «обитель мира»), это название остается официальным и сейчас.

В XV-XVI веках территория Брунея была куда обширнее, чем в новейшей истории, но с началом эпохи Великих географических открытий и европейской колонизации государство утратило свои позиции, а в 1888 году и вовсе оказалось под британским протекторатом.

Формально страной правили султаны из династии Болкиахов, но по факту вся власть была в руках британских государственных чиновников. Во второй половине ХХ века после нескольких десятилетий борьбы с колониальным гнетом Бруней наконец обрел независимость — в 1984 году.

У султана — абсолютная власть...

Государство Бруней определяет себя как «малайскую исламскую монархию». Национальная идея реализуется довольно своеобразно. Абсолютная власть султана, который в настоящий момент совмещает должности премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел и министра финансов (вот уж разносторонняя личность) и имеет право на неопределенный срок вводить чрезвычайное положение, закреплена в конституции страны, принятой в 1959 году. Такой вот парадокс.

Султан Брунея Хассанал Болкиах. Фото Getty Images

...а еще 30 миллиардов долларов и самая крупная резиденция в мире...

Хассанал Болкиах, султан Брунея, который стоит во главе государства с 1968 года, сам по себе — главная достопримечательность Брунея. Еще бы — даже Брежнева застал! Хотя дело, конечно, не в этом. Вы можете ничего не знать о стране, но наверняка слышали о несметных богатствах ее правителя.

На 2023 год состояние одного из богатейших монархов мира оценивалось примерно в 30 миллиардов долларов. Как и положено султану, Хассанал Болкиах владеет огромным дворцом.

Нурул Иман (в переводе — «Свет Веры»), построенный в 1980-1984 годах, даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая резиденция главы государства. В нем насчитывается 1788 различных помещений, в том числе праздничные залы на 4000 и 1000 человек, пять бассейнов, конюшни на 200 лошадей и гараж примерно на 110 автомобилей.

Во дворце хранится коллекция живописи, в том числе подлинники Ренуара. При этом султан обычно скромно обитает не в самом дворце, а в одном из соседних сооружений — а сама резиденция чаще используется для разных торжественных церемоний и официальных мероприятий.

...а еще несколько тысяч автомобилей

Султан знаменит и своей коллекцией автомобилей, которую он собирал вместе с братом Джеффри. Она стоит миллиарды долларов и насчитывает, по некоторым оценкам, примерно 7000, а то и 9000 экземпляров — точнее не скажет никто. Даже сам султан.

В ней есть совершенно эксклюзивные авто — чемпионские болиды «Формулы-1», уникальные модели Rolls-Royce, кастомные варианты Aston Martin, Bentley, Porsche и так далее.

Иногда Хассанал Болкиах продает надоевшие автомобили — так он поступил, например, сразу с несколькими десятками Ferrari, но большая часть коллекции по-прежнему пылится в гаражах, недоступная глазу простых смертных, и, как поговаривают, пребывает в довольно печальном состоянии.

Есть нормы шариата и мораторий на смертную казнь

Ислам стал государственной религией уже при первом султане Мухаммаде Шахе. Султан — не только политический, но и религиозный лидер Брунея. С 2019 года в стране, помимо гражданского законодательства, в отношении мусульман действуют нормы шариата. Они предполагают целый ряд жестоких наказаний, в том числе отрубание рук за кражу и смертную казнь за гомосексуализм, торговлю наркотиками, супружескую измену, богоотступничество и богохульство. Международные правозащитные организации по этому поводу уже не раз делали то, что умеют лучше всего, — выражали озабоченность. Однако с момента обретения страной независимости действует мораторий на смертный приговор, который распространяется также и на законы шариата.

Нефтеперерабатывающий завод на территории Брунея. Фото Global Look Press

Нефть закончится через два десятилетия

Черное золото — основа благосостояния этого крошечного государства. После того как в 1906 году британские колониальные власти узнали о наличии месторождений на территории Брунея, они пристально заинтересовались своей колонией.

С 1929 по 1941 год, до оккупации Японией, страной фактически управляла нефтедобывающая компания Brunei Shell Petroleum C?. Нефтяные запасы Брунея по мировым меркам невелики, но привлекают покупателей своим высоким качеством. Во многом за счет нефтегазовой торговли государство в наши дни организует немало социальных программ. Одна беда — при текущем уровне потребления брунейских запасов нефти хватит примерно на 20 с небольшим лет. Что будет дальше — загадка.

Нет подоходного налога, но есть другие проблемы

Государство активно участвует в экономической и социальной сфере жизни общества. Кто-то и вовсе может подумать, что быть гражданином Брунея легко и приятно. Не нужно платить подоходный налог: напротив, государство многим обеспечивает своих граждан, в том числе оплачивает им образование на всех уровнях, включая учебу в иностранных вузах. Также государство выделяет гражданам субсидии на покупку еды и жилья.

Бесплатное для них и здравоохранение, даже если оно требует лечения за рубежом. А это бывает часто, поскольку высшего медицинского образования в стране попросту нет, и будущим медикам приходится получать образование за границей. Хотели бы вы жить в такой «золотой клетке»? Кормят, лечат, учат, дают крышу над головой. Но есть нюанс — смотрите предыдущий пункт.

Дома на сваях в районе Кампонг-Айер в Брунее. Фото Global Look Press

Особенность архитектуры — дома на сваях

Архитектура Брунея особенно известна домами на сваях, усеивающими берега рек. Из таких зданий состоит и старейший столичный район Кампонг-Айер (название буквально так и переводится — «водная деревня»). В этом районе на сваях стоят не только жилые дома (в которых живут в основном малообеспеченные граждане), но и школы, общественные здания и даже мечети.

Историческая архитектура Брунея до XVIII века включительно была преимущественно деревянной, поэтому почти не сохранилась до наших дней. Из современных построек, помимо роскошного дворца Нурул Иман, можно упомянуть столичную мечеть Джаме Аср Хассанил Болкиах, одну из крупнейших в мире, а также открытый в 2020 году 26-километровый мост имени Хаджи Омара Али Сайфуддина, соединивший западную и восточную части страны.

Знаменосец сборной Брунея на Олимпийских играх-2012 в Лондоне легкоатлетка Мазия Махусин. Фото Getty Images

Со спортом все не очень...

Спортивная история маленького, но гордого Брунея пока не отмечена выдающимися достижениями. Лишь в 1996 году сборная этой страны впервые приняла участие в Олимпийских играх, не выиграв с тех пор ни одной медали.

Однако Олимпиада в Лондоне в 2012 году стала для Брунея знаковой: на этих Играх в состав сборной впервые вошла женщина. Более того, легкоатлетка Мазия Махусин стала знаменосцем.

Футбольная история Брунея также небогата. Национальная сборная ни разу не участвовала в финальных стадиях чемпионата мира и Кубка Азии. Зато в Краснодар приедет.

Более того, в 2008 году разразился скандал: после того как правительство полностью сменило состав футбольной ассоциации Брунея (BAFA), членство этой страны в ФИФА было приостановлено, ведь по регламенту государство не имеет права вмешиваться в дела национальных футбольных ассоциаций.

Санкции затронули не только сборную, но и крупнейший футбольный клуб страны DPMM (Duli Pengiran Muda Mahkota), который на тот момент выступал в чемпионате Сингапура. ФИФА разбанила Бруней лишь в 2011 году.

...зато есть самый богатый футболист

Когда просят вспомнить самого богатого футболиста в мире, то, скорее всего, вы подумаете о Криштиану Роналду или Лео Месси. Самые титулованные — значит, и самые богатые. Логично? Так-то да, но... вот уже несколько лет в списке футбольных миллиардеров лидирует Фаик Болкиах, профессиональный футболист, а по совместительству принц Брунея и племянник султана Хассанала Болкиаха.

Его состояние оценивается примерно в 20 миллиардов долларов. Понятно, что с футбольной карьерой богатства никак не связаны. Фаик прошел через молодежные структуры многих английских клубов, в том числе «Арсенала» и «Челси», но на взрослом уровне успел поиграть лишь за скромный португальский «Маритиму» (ни одного матча за основу) и тайские «Чонбури» и «Ратчабури» — за последний он выступает и сейчас. Что ж, прекрасный пример человека, играющего в футбол не ради денег, а из большой любви к искусству.