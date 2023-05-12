Экс-футболист «Спартака» и «Динамо» погиб в ДТП. Вероятно, Каракин участвовал в нелегальных уличных гонках

Играл в одной команде с Шуниным, Тереховым и Юсуповым.

Бывший футболист Александр Каракин 12 мая скончался в больнице из-за травм, полученных в результате аварии. 32-летний мужчина, выступавший в составе «Спартака» и «Динамо», ночью на своем авто врезался в ограждение на большой скорости.

По одной из версий, Каракин мог участвовать в нелегальных уличных гонках, которые несколько лет проходят рядом с Лесным Городком в слепой зоне. В том месте на Минском шоссе, где случилась авария, часто проходят заезды «Клуба 500» — обладателей авто с двигателем мощностью более 500 лошадиных сил. У Каракина как раз была такая машина — Nissan GTR с объемом двигателя 3,8 литра и 540 лошадиных сил, которая разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды. Цена на такое авто достигает 15 миллионов рублей.

Предварительно, причиной ДТП стала резина для Track Racing, которая предназначена для гонок на треке, а не обычной дороге. Вероятно, на высокой скорости Каракин потерял управление автомобилем, который был оснащен не подходящей для шоссе резиной.

По информации Baza, прошлой ночью Каракин не участвовал в заезде, а просто ехал домой, не совладал со скоростью и попал в смертельное ДТП. После столкновения с отбойником автомобиль получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению. Каракин не был пристегнут ремнем безопасности, получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

По данным телеграм-канала «112», врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Медики диагностировали у пострадавшего перелом черепа, ребер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс.

Вместе с экс-футболистом в салоне находился и оператор, который также был доставлен в больницу с травмами. О его состоянии пока не сообщается.

Каракин — воспитанник «Спартака». В 2009 году он перешел в московское «Динамо», но в первой команде заиграть не сумел. В 2011-м Александр перебрался в «Химки», в 2013-м — в «Приалит» из Реутова, а 2018-м завершил карьеру футболиста.

Марат Бикмаев и Александр Каракин (справа). Федор Успенский, Фото «СЭ»

В дубле «Динамо» Каракин выступал на позиции правого защитника в одной команде с Артуром Юсуповым, Антоном Шуниным и Сергеем Тереховым. Александр же не смог себя проявить на взрослом уровне: ни в «Спартаке», ни в «Динамо» пробиться в первую команду у него не получилось. А после неудачи в «Химках» (лишь 6 матчей в составе) футболист в основном играл на любительском уровне и вскоре завершил профессиональную карьеру.