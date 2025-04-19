Экс-игрок сборной Хорватии погиб в страшном ДТП. В 2021 году он вернулся в футбол после победы над раком

Ему было 39 лет.

Бывший полузащитник «Монако» и сборной Хорватии Никола Покривач погиб в ДТП с участием четырех автомобилей. Авария произошла 18 апреля в городе Карловац, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Что случилось

Покривач в пятницу вечером возвращался домой с тренировки своего клуба «Войнич». В 20.15 по местному времени произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще трое были доставлены в больницу.

Одной из жертв оказался Никола. Вторым стал гражданин Боснии и Герцеговины, который управлял Audi со словенскими номерами. Вместе с ним в машине находилась его несовершеннолетняя дочь. В третьем авто была молодая пара с ребенком, а в четвертом — трое мужчин.

«В пятницу вечером трагически погиб Никола Покривач. С 2015 года он боролся с тяжелой болезнью, из-за которой ушел из профессионального спорта, но затем возобновил карьеру в клубах низших лиг, что подтвердило его неиссякаемую любовь к футболу», — говорится в некрологе Хорватского футбольного союза.

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Победил рак

Карьера Покривача в большом футболе действительно прервалась в августе 2015-го, когда врачи диагностировали лимфому Ходжкина (рак лимфатической системы). После курса химиотерапии Никола смог не только, как поначалу казалось, справиться с серьезным недугом, но и вернуться на поле.

Через год ему потребовался еще один курс химиотерапии, но потом случился рецидив. Чтобы победить онкологическое заболевание, футболисту понадобилась трансплантация стволовых клеток. И тогда на помощь пришла его мать, ставшая донором.

«Когда я узнал об этом диагнозе, мой мир рухнул. Это была моя самая трудная битва в жизни — болезнь возвращалась, но, слава богу, все прошло хорошо. Мне нужен был донор стволовых клеток — кто-то в возрасте до сорока, поэтому врачи сомневались, когда моя мама решила их пожертвовать мне, но согласились, что благодаря родственным связям они лучше приживутся в организме. В итоге мама спасла меня, и я благодарен ей за это», — рассказывал Покривач журналистам.

За свою карьеру Никола играл за «Вартекс», загребское «Динамо», «Монако», «Ред Булл» Зальцбург, «Интер» Запрешич, «Риеку», «Шахтер» Караганда и «Славен Белупо». Он является двукратным чемпионом Хорватии и чемпионом Австрии. В составе национальной команды полузащитник провел 14 матчей и сыграл на Евро-2008.

С 2021 года Покривач выступал за клубы низших дивизионов. У него остались жена и дочь, которой десять лет.