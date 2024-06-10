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Экс-владелец «Сатурна» Шишканов в тюрьме. Его приговорили к пожизненному сроку за убийства и бандитизм

Экс-владелец «Сатурна» Шишканов получил пожизненный срок
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
В 1997 году Олег Шишканов стал руководить «Сатурном».
Фото Татьяна Дорогутина, Скриншот видео, архив «СЭ»
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За него заступались Газзаев и Семин.

10 июня Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы и штрафу в 5 миллионов рублей Олега Медведева, известного как Шишкан. Его признали виновным в создании ОПГ, убийствах и бандитизме, сообщает ТАСС.

Сентябрь 2010 года. Дмитрий ПАРФЕНОВ (справа) и Вадим ЕВСЕЕВ - игроки раменского &quot;Сатурна&quot;. Футбольное кладбище: от «Текстильщика» до «Сатурна»

В 1990-е Олег Шишканов возглавлял раменскую ОПГ и занимался криминалом в Москве и Долгопрудном. В 2012 году организовал убийство генерального директора компании «Племзавод Раменское», депутата Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры. Был задержан в 2019 году, во время следственных действий сменил фамилию, став Олегом Медведевым.

Футбольному миру России Шишканов известен в первую очередь как владелец и инвестор раменского «Сатурна». Криминальный авторитет в 1997 году возглавил клуб, который на тот момент выступал в первом дивизионе. Уже на следующий год черно-синие вышли в элиту, где провели 12 лет.

Футболисты «Сатурна» в 2003 году.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Сатурн» в эпоху Шишканова считался успешным — была построена современная арена, в команде работал Олег Романцев, играли Канчельскис, Онопко, Лоськов и Есипов. Олег Иванович в своих мемуарах вспоминал: «Именно эти люди довели «Сатурн» от коллектива физкультуры до команды высшей лиги».

Шишканова задержали в 2019 году — через несколько месяцев после того, как его, согласно информации «Росбалта», назначили главным «вором в законе». Вместе с ним задержали еще несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Деда Хасана).

Примечательно, что почти сразу после задержания появилось обращение в поддержку Шишканова, подписанное многими людьми из мира спорта. «На протяжении многих лет Олег Евгеньевич всеми силами поддерживает ветеранское и юниорское футбольное движение. Юные спортсмены регулярно получают от него мячи, обувь и прочую экипировку», — говорилось в письме.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Под обращением подписались Никита Симонян, Михаил Гершкович, Виктор Онопко, Валерий Газзаев, Юрий Семин, Борис Игнатьев и другие. Причем Михаил Гершкович в комментарии для Sports ответил с намеком: «Вы знаете, давайте мы эту тему не будем развивать. Не догадываетесь, почему я подписал это письмо? Ну тогда это ваши проблемы».

Впрочем, обращение не сыграло роли. Суд в 2019 году все равно оставил Шишканова под стражей, а спустя пять лет авторитета приговорили к пожизненному заключению. Ранее обвиняемый говорил, что для него это будет «билет в один конец» и «если собираются сажать — пусть сразу расстреляют».

Теперь почти 60-летнему криминальному авторитету предстоит сидеть долго — как и 17 его партнерам, которых суд также признал виновными и приговорил к разным срокам и штрафам. Но сдаваться теперь уже Медведев не собирается — известно, что приговор будет обжалован.

ФК Сатурн
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