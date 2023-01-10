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Сегодня, 23:00

Кто не спрятался — я не виноват! Самый удивительный чемпионат мира в городе-призраке

Отдел фото «СЭ»
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Как проходит чемпионат мира по игре в прятки.

Все в детстве играли в прятки. Ведущий — «вода» — отворачивается к стенке и считает до десяти, игроки разбегаются. «Кто не спрятался — я не виноват!» В Италии забавную детскую игру превратили в международный турнир. В 2022 году на чемпионат мира по пряткам приехали 64 команды.

Прятки в Консонно. Фото Nascodino World Championship
Nascodino World Championship

А происходит все в городе, который и сам затерялся на карте. В 70-х годах прошлого века на итальянский Консонно обрушились проливные дожди. Оползни разрушили единственную подъездную дорогу, попасть в город стало почти невозможно, и жители его покинули.

Вид на Консонно. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Природная красота и заброшенные городские постройки привлекали к себе внимание любителей экстремального туризма и граффити, а также профессионалов кино и фотографии.

Здания Консонно. Фото Getty Images
Фото Getty Images

С 2010-го Консонно обрел новую жизнь. Теперь каждый год сюда приезжают любители игры в прятки из разных стран, чтобы принять участие в Nascodino World Championship.

Прятки в Консонно. Фото Nascodino World Championship
Nascodino World Championship

Правила отличаются от детских. Участники делятся на команды. Пока водящие отсчитывают 60 секунд, игрок другой команды прячется за различными укрытиями на поле.

Прятки в Консонно. Фото Nascodino World Championship
Nascodino World Championship

Сделать это можно и за артефактами из города-призрака, выставленными на поляне. Например, за локомотивом поезда, который когда-то возил туристов по городским улицам.

Прятки в Консонно. Фото Nascodino World Championship
Nascodino World Championship

У спрятавшегося игрока есть 10 минут, чтобы незаметно пробраться из своего укрытия до мягкого надувного матраса, расположенного посередине поля.

Прятки в Консонно. Фото Nascodino World Championship
Nascodino World Championship

Даже если игрока обнаружили, главное — первым успеть плюхнуться на специальный матрас.

Прятки в Консонно. Фото Nascodino World Championship
Nascodino World Championship

Если игроку это сделать не удалось, то очки зарабатывает команда соперника. Матчи проходят в несколько раундов в течение двух дней. По итогам считаются очки и выявляется победитель, который получает... золотой фиговый лист, символ турнира.

Прятки в Консонно. Фото Nascodino World Championship
Nascodino World Championship

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