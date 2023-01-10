Кто не спрятался — я не виноват! Самый удивительный чемпионат мира в городе-призраке

Как проходит чемпионат мира по игре в прятки.

Все в детстве играли в прятки. Ведущий — «вода» — отворачивается к стенке и считает до десяти, игроки разбегаются. «Кто не спрятался — я не виноват!» В Италии забавную детскую игру превратили в международный турнир. В 2022 году на чемпионат мира по пряткам приехали 64 команды.

Nascodino World Championship

А происходит все в городе, который и сам затерялся на карте. В 70-х годах прошлого века на итальянский Консонно обрушились проливные дожди. Оползни разрушили единственную подъездную дорогу, попасть в город стало почти невозможно, и жители его покинули.

Фото Getty Images

Природная красота и заброшенные городские постройки привлекали к себе внимание любителей экстремального туризма и граффити, а также профессионалов кино и фотографии.

Фото Getty Images

С 2010-го Консонно обрел новую жизнь. Теперь каждый год сюда приезжают любители игры в прятки из разных стран, чтобы принять участие в Nascodino World Championship.

Nascodino World Championship

Правила отличаются от детских. Участники делятся на команды. Пока водящие отсчитывают 60 секунд, игрок другой команды прячется за различными укрытиями на поле.

Nascodino World Championship

Сделать это можно и за артефактами из города-призрака, выставленными на поляне. Например, за локомотивом поезда, который когда-то возил туристов по городским улицам.

Nascodino World Championship

У спрятавшегося игрока есть 10 минут, чтобы незаметно пробраться из своего укрытия до мягкого надувного матраса, расположенного посередине поля.

Nascodino World Championship

Даже если игрока обнаружили, главное — первым успеть плюхнуться на специальный матрас.

Nascodino World Championship

Если игроку это сделать не удалось, то очки зарабатывает команда соперника. Матчи проходят в несколько раундов в течение двух дней. По итогам считаются очки и выявляется победитель, который получает... золотой фиговый лист, символ турнира.