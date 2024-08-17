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Сегодня, 21:00

Красивые девушки и разбитые трактора. Под Саратовом идет чемпионат России по пахоте — и это мем

Под Саратов прошел чемпионат России по пахоте
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Чемпионат России по пахоте проходит под Саратовом.
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Мы не перестанем удивлять мир.

После чемпионата по огуречному хрусту под Кировом и турнира по метанию клавиатур Россия продолжает свой креативный натиск на мир традиционного спорта. «СЭ» рассказывает об 11-м открытом чемпионате России по пахоте, который проходит в эти выходные в поле под Саратовом. Спортивные плуги, убитые в хлам трактора — солист «Сектора Газа» Юрий «Хой» был бы доволен.

Что за чемпионат по пахоте?

Узнать о чемпионате в обычном поле под Саратовом непросто — я просто искал, на какой спорт съездить на выходные после Олимпиады догнаться. В Google высветился чемпионат России по легкой атлетике (слишком тривиально), открытый чемпионат России по пахоте (что?) и чемпионат мира по Pokemon на Гавайях (что??). В итоге, конечно, остался сидеть дома, но пахота заинтересовала.

Оказалось, про этот чемпионат узнал не только я. После поста в Telegram-канале саратовцы массово стали слать фото плакатов в аэропорту, рекламы в маршрутках и даже убитых в хлам тракторов с места событий. Стало настолько интересно, что мы пообщались с некоторыми посетителями чудо-чемпионата.

В чемпионате России по пахоте участвуют 54 механизатора, включая четырех девушек, из 36 регионов и Белоруссии, Казахстана и Южной Осетии, говорится в сообщении «Росагролизинг», организатора чемпионата. Добраться до пресс-службы, несмотря на все усилия, не удалось, зато добрые люди рассказали нам, в чем, собственно, заключается соревнование. А между тем участницы очень интересные.

Как проходит чемпионат? Выделяется поле, на котором трактористы со специальными спортивными плугами пашут на скорость, на качество — проверяется глубина заделки, качество оборота пласта. После выступления судьи измеряют глубину, равномерность вспашки, изучают измельченные комья. Много нюансов: нужно правильно заехать в борозду, открыть участок, суметь закрыть клин.

Многое зависит от региона. Например, на чемпионате в Мордовии прошли дожди, и почва стала тяжелой, с комьями. В Ленинградской области, наоборот, земля была сухая. В Саратове, как говорят участники, почва огонь, тяжело, но соревноваться интересно.

Победителю — трактор

— Пашут на чувашских тракторах «Агромаш 90-ТК», победителю вручат такой же, — рассказывает главный редактор портала «Главпахарь» Артем Борисов, который любезно согласился ввести в курс дела. — Каждый год предварительно проводится конкурс среди техники, на которой будут пахать. Мощность — 80 лошадиных сил. История пахоты вообще богатая — есть чемпионаты мира, Европы, существует Всемирная пахотная организация, но нас оттуда после известных событий выдавили, так что мы и там отстранены. А раньше двое лучших с чемпионата России отправлялись на мировое пахотное первенство. Как ни странно, в лучшем случае наши заходили в топ-15 или топ-20. Потому что пахота в Ирландии и Великобритании совсем другая, такую почву наши видят в первый раз, — рассказывает Борисов.

Кстати, судя по видео с предыдущих чемпионатов, раньше пахота на наших чемпионатах проходила и на немецких машинах, и на МТЗ. Сейчас техника русская. Почти как «Добрыня», только «Агромаш», шутит Борисов.

Многие реально пашут всю жизнь, как бы это ни звучало — появляются династии и семейные подряды. Победитель 8-го чемпионата России Сергей Захаров из Пензенской области на чемпионаты приезжал с женой. «У них как в «Формуле-1» команда, люди после гона подсказывают настройки плуга», — говорит Борисов.

На такую Олимпиаду не хочется

Помимо пахоты, на чемпионате проходят экстремальные гонки тракторов и так называемое трактор-шоу — участники на скорость выезжают из гаража, подцепляют груз и проходят полосу препятствий, стараясь его не уронить с навески, а потом возвращаются в гараж. Помимо соревнований, проходят выставка и тест-драйвы сельхозтехники, винный и сырный фестивали, ярмарка фермерской продукции, выставка и парад ретро-техники, гонки на электрических мини-тракторах.

А посреди поля для посетителей играет не Игорь Растеряев с «Комбайнерами», а Сергей Лазарев, «Дискотека Авария», Filatov & Karas — в общем, все очень модно. Правда, механизаторы Лазарева не слышат — «им некогда, у них тренировки на отдельном поле с утра до вечера», говорят очевидцы. «Среди основных задач чемпионата — повышение престижа сельскохозяйственного труда и культуры ведения сельского хозяйства в России, обмен опытом и внедрение современных инновационных технологий в сельхозпроизводство», — говорится на сайте организаторов.

Борисов говорит, что сам участвовал в похожих региональных соревнованиях:

— Я сам водил по молодости, работал на машинно-испытательной станции после сельхозакадемии. А потом позвонили ребята — вот, мол, хотим онлайн-портал делать.

— Хотелось бы, чтобы пахота стала олимпийским видом спорта? Чем метание копья и фехтование на рапирах лучше.

— Ну с текущей Олимпиадой вообще бы не хотелось. (Смеется.). Открытие посмотрел... Да и закрытие не лучше. Чемпионат мира по пахоте есть, зачем еще она? Это будет как футбол — чемпионат мира по футболу смотрят все, а олимпийский турнир по футболу немногие.

Да и сами механизаторы по менталитету — это люди земли, люди труда, действующие работники хозяйств, они не спортсмены. Это их хобби. Для них сельское хозяйство — это жизнь, вряд ли они захотят на Олимпиаду.

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