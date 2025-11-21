Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 23:00

Чемпионку Украины по пауэрлифтингу осудили на 19 лет — она устроила диверсию в Петербурге и готовила теракт в Воронеже

Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Егор Сергеев
корреспондент
Юлия Лемещенко.
Фото соцсети
Сама изготавливала взрывные устройства.

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы за госизмену, диверсионную деятельность и подготовку покушения на военного ВС РФ.

Что известно

42-летнюю спортсменку приговорили к 19 годам колонии. Также Лемещенко обязали выплатить штраф в один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Лемещенко — гражданка Российской Федерации. Согласно данным следствия, с 2014 года она постоянно проживала на территории Украины.

В&nbsp;Испании задержали террористов, которые готовили атаки на&nbsp;чемпионский автобус &laquo;Реала&raquo; и&nbsp;угрожали Евро-2024.В Испании задержали террористов, которые готовили атаки на чемпионский автобус «Реала» и угрожали Евро-2024

Известно, что в 2021 году она выиграла чемпионат страны по пауэрлифтингу, но затем сменила род деятельности: весной 2024-го вступила в «Легион «Свобода России""* (признан террористическим и запрещен в РФ), где прошла специальную разведывательно-диверсионную подготовку и научилась обращаться со взрывчатыми веществами.

В октябре того же года женщина вернулась в Россию и остановилась в Воронеже. Там она самостоятельно изготавливала взрывные устройства. Создав первую партию, Лемещенко приехала в Петербург и подорвала опоры ЛЭП, причинив ущерб объектам топливно-энергетического комплекса на сумму более 2,2 миллиона рублей.

Позднее она вернулась в Воронеж, где, как утверждается, готовилась к новому заданию — покушению на высокопоставленного военного.

«В ноябре 2024 года Лемещенко получила задание по осуществлению сбора сведений о личности и месте жительства военнослужащего Вооруженных Сил РФ в целях планирования совершения террористического акта путем взрыва», — отметили в прокуратуре.

К моменту задержания она успела изготовить не менее шести взрывных устройств. Они были обнаружены и изъяты правоохранителями.

Фото соцсети

Лемещенко признала факт преступления

Как передает «Коммерсантъ», в суде женщина заявила, что признает фактическую сторону преступления, но не считает себя виновной, поскольку стремилась «любым способом помочь Украине». По ее словам, изготовленную для убийства военного взрывчатку она планировала передать другим украинским агентам, так как не хотела, чтобы ее действия привели к человеческим жертвам.

Отбывать наказание Лемещенко будет в исправительной колонии общего режима. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

Telegram Дзен Max
Читайте также
Трамп заявил о неизбежной потере Украиной оставшейся части Донбасса
В Белгородской области супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Путин заявил о получении от США плана из 28 пунктов по Украине
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя