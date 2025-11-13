Видео
13 ноября, 18:00

Четыре соглашения, кино о велоспортсменах и своя линия одежды: что представил «Триколор Спорт» на форуме в Самаре

«Россия — спортивная держава».
«Триколор Спорт» расширяет медиапартнерства: на форуме «Россия — спортивная держава» подписано четыре соглашения о взаимодействии с федерациями и лигами. Кроме того, оператор анонсировал новое для себя направление — производство одежды и аксессуаров под собственным брендом.

На XIII Международном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре «Триколор Спорт» укрепил позиции ключевого медиапартнера национальных видов спорта, подписав соглашения с Федерацией фристайла России, Всероссийской федерацией волейбола, Федерацией хоккея на траве России и Евразийской ватерпольной лигой. Партнерства направлены на всестороннюю медиаподдержку российских видов спорта через организацию трансляций соревнований, создание оригинального контента и продвижение на цифровых платформах.

«Сегодня спорт невозможен без медиа. Только объединение усилий федераций, регионов и телеканалов делает традиционные виды спорта по-настоящему современными и востребованными. Каждое соглашение — это шаг к тому, чтобы сделать спорт доступнее, ближе, эмоциональнее. Мы не просто показываем соревнования — мы создаем вокруг них историю», — подчеркнула генеральный продюсер «Триколор Спорт» Марина Богомолова.

Особое внимание на стенде «Триколор Спорт» было уделено запуску нового направления — спортивного документального кино. В числе флагманов — фильм «Навстречу Сантьяго» из цикла про возвращение сборных команд страны на международную арену. Он посвящен подготовке российских велоспортсменов к прошедшему чемпионату мира в Чили. Проект уже получил номинацию на Международном фестивале спортивного кино. Фильм доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» и на других известных площадках.

На форуме «Триколор» официально заявил о начале производства одежды и аксессуаров под собственным брендом и представил пилотную коллекцию одежды в коллаборации с Федерацией хоккея с мячом.

Также в рамках форума команда «Триколор Спорт» провела серию интервью с ведущими фигурами спортивной индустрии, включая Ирину Роднину, Светлану Хоркину, Дениса Глушакова и Кирилла Терешина. Материалы войдут в видеодневники форума, которые выйдут в эфир в ближайшее время на телеканале «ТВ Спорт», доступный не только спутниковым клиентам оператора, но и всем желающим бесплатно и без регистрации в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».

