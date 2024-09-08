«Он был планетой, вокруг которой мы все крутились». Россия скорбит по Маслякову

Легендарного ведущего КВН вспоминают теплыми словами.

8 сентября на 83-м году жизни скончался руководитель и ведущий КВН Александр Масляков. Информация о его смерти появилась в соцсетях клуба, чуть позже это подтвердил Александр Масляков — младший.

По информации Telegram -канала SHOT , причиной смерти стал рак легких, с которым телеведущий боролся около двух лет. Опухоль у Маслякова-старшего была обнаружена после того, как он дважды переболел ковидом. Александр Васильевич в последний раз принимал участие в съемках КВН осенью 2022 года.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить», — говорится в заявлении КВН.

«Мне казалось, что он будет всегда с нами»

Многие бывшие игроки КВН и другие медийные личности уже отреагировали на смерть великого телеведущего.

«Да ладно... вы серьезно? Как можно не запомнить человека, которого приравниваешь практически к своему учителю, крестному отцу... Конечно, это человек, давший нам судьбу, безоговорочно. Человек с настоящими человеческими качествами. Если ругал, то ругал, если хвалил, то хвалил. Мы все как его сыновья и дочери были», — сожалеет бывший игрок команды «Уездный город» Сергей Писаренко.

«К сожалению, я не была с ним лично знакома, но он как бы герой моей юности, — подчеркнула в интервью NEWS . ru первый зампред комитета Госдумы по культуре киноактриса Елена Драпеко. — Казалось, что он вечный, потому что шли годы, шли десятилетия, а он все оставался молодым и веселым, поэтому просто неожиданно. Это очень горько, потому что действительно это связано с целой эпохой».

«Ушел из жизни, остался в сердцах людей, которые видели, любили эту программу, любили и обожали Александра Маслякова. Это был сильный и добрый, очень серьезный и очень веселый человек», — сказал в беседе с «Известиями» режиссер и экс-член жюри КВН Юлий Гусман.

«Ушел из жизни великий человек, легенда. Александр Васильевич, спасибо за все, что Вы сделали для меня, для КВН, для юмора. Я Вас всегда любил и буду любить. Скольким молодым дарованиям Вы дали дорогу в большой мир. Мы сохраним о Вас светлую память», — написал в соцсетях бывший игрок КВН Михаил Галустян.

«Большая утрата... Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память», — написал актер Сергей Светлаков у себя в Telegram -канале.

«Это была настоящая звезда, — высказался комик Дмитрий Грачев. — Человек, который изобрел игру КВН, в нее играют и будут играть еще долго. Благодаря ему родилась целая вселенная звезд, которые сейчас известны, и вырастет еще поколение известных людей, которым Масляков помог развить свое творчество. Когда мы играли, мы часто его видели, потому что он очень внимательно и по-хорошему дотошно относился к производству игры, был на всех подготовительных этапах, все держал под контролем. Я ему крайне благодарен за то, что он, увидев меня на сцене, дал мне возможность продолжать выступать на этой сцене».

«Великий Александр Васильевич Масляков! Спасибо вам большое за то, что делали всю жизнь для нас! Земля пухом мэтру», — написал в своих соцсетях народный артист России Эдгард Запашный.

Александр Масляков. Фото Global Look Press

«Плачу с вашей семьей»

Мир спорта тоже не может смириться с утратой Маслякова.

«Он был интереснейшим человеком, другом в каждой семье, потому что его передача захватила всех. А вел ее совершенно грандиозно, даже не верю в то, что случилось... Его любила вся страна абсолютно, он останется у всех в памяти. Кто бы ни руководил этой передачей дальше, это будет дело Саши Маслякова», — сказала «СЭ» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Да вы что... Соболезную родным и близким. Александр Масляков был выдающимся человеком! Его уважала вся страна. Конечно, нам будет его безумно не хватать. Надеюсь, что КВН будет жить вечно. Это очень печальная новость», — призналась «СЭ» олимпийская чемпионка-2006 по фигурному катанию Татьяна Навка.

«Очень печально, но у всех свое время. Когда уходят таланты, всегда испытываешь только грусть. Мэтр организации и смеха. Источник многих талантов России в области юмора и сатиры. И не только», — отметил в беседе с «СЭ» известный боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев.